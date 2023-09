Grippe-Saison vor der Tür: Apotheken bieten kostenlose Schutzimpfung an

Von: Stella Henrich

Mitglieder großer Ersatzkassen können sich nun kostenlos gegen Grippe impfen lassen. 8,5 Millionen Impfdosen wurden dafür freigegeben.

Kassel ‒ Noch ist es warm in Deutschland. Die Grade am Thermostat steigen auf bis 30 Grad Celsius dieser Tage. In einigen Regionen der Republik warnen die Wetterexperten vom Deutschen Wetterdienst sogar vor starker bis extremer Hitze. Niemand denkt da sicher gern an Kratzen im Hals, laufende Nasen oder schmerzende Glieder. Die Grippe ist noch nicht auf dem Zettel. Nur die Mediziner sind offensichtlich bereits einen Schritt weiter. Vorausschauend können sich ab sofort als erwachsenen Versicherten großer Ersatzkassen in Apotheken kostenlos gegen die Virusgrippe impfen lassen. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) jetzt in einer Presseerklärung mit.

Grippe-Saison vor der Tür: Vier Ersatzkassen machen mit

Möglich wird diese Erleichterung zum Start der Impfsaison durch die neue „Ergänzungsvereinbarung Grippeschutzimpfung in der Apotheke ab 18 Jahren“ zwischen dem Deutschen Apothekerverband (DAV) und vier Ersatzkassen sowie einer Innungskrankenkasse.

Diese fünf Kassen machen mit:

Barmer Ersatzkasse



DAK-Gesundheit



Techniker Krankenkasse

DAK-Gesundheit Techniker Krankenkasse Kaufmännische Krankenkasse KKH

IKK Südwest

„Laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) übernehmen die Krankenkassen normalerweise nur die Kosten für eine Grippeimpfung bei Menschen ab 60 Jahren, Personen mit chronischen Grundleiden, Schwangeren, Kindern mit chronischen Atemwegserkrankungen sowie Berufen mit erhöhtem Kontaktrisiko“, so die ABDA weiter.

Apotheken impfen kostenlos gegen Grippe: 8,5 Millionen Impfdosen freigegeben

Bereits im Mai 2022 hatte der Deutsche Bundestag mit dem Pflegebonusgesetz den Weg für Grippeimpfungen in Apotheken freigemacht, berichtete die Deutsche Apotheker Zeitung. Das bedeutet, dass in Apotheken nach entsprechender ärztlicher Fortbildung bundesweit sei 2022 gegen Grippe geimpft werden darf. Nach Angaben der ABDA wurden in der Saison 2022/2023 in 1.200 Apotheken mehr als 60.000 Menschen gegen den Grippe-Virus geimpft.

Die Grippeimpfung ist sicher und gut verträglich. Wer geimpft ist, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch andere vor Ansteckung

Das Paul-Ehrlich-Institut hat bereits 8,5 Millionen Impfdosen gegen Influenza freigeben. Somit ist laut dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann die Versorgung der Menschen mit Impfstoffen gesichert. „Die Apotheken managen die Bestellung und Auslieferung der Impfdosen bedarfsgerecht und effizient. Apotheken, die darüber hinaus auch selbst gegen Grippe impfen, ergänzen die hausärztliche Versorgung und helfen mit, die Impfquoten bei Grippe weiter zu erhöhen“, zitiert die ABDA den Vorsitzenden in ihrer Presserklärung. Die Stiko empfiehlt den Schutz einer Grippeimpfung, um einen Infekt wieder gut loszuwerden.(sthe)