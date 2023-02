Neue Postbank-App sorgt für Ärger: Finanzassistenz-Nachfolger debütiert mit Störmeldungen

App-Ärger

Mit einer neuen Banking-App wollte die Postbank zum Jahreswechsel den „Finanzassistenten“ einstampfen. Doch die Umstellung läuft holprig – die Kunden sind genervt.

Bonn – Wie viele Dinge des Alltags wird auch der Gang zur Bank zunehmend digitaler. Tausende Menschen nutzen mittlerweile sogenanntes Online-Banking, um Geld zu überweisen, den Kontostand im Blick zu behalten oder Zahlungen zu verwalten. Die Postbank bot zu diesem Zweck bislang den „Finanzassistenten“ an, der nun von der neuen Postbank-App ersetzt werden soll. Der Start vollzieht sich allerdings wenig glanzvoll, man bittet die Kunden um Geduld.

Postbank lanciert neue App – Viele Kunden können den Dienst allerdings nicht nutzen

Die Umstellung von dem alten auf das neue System wird offenbar von einigen Schwierigkeiten beherrscht. Die Postbank, die kürzlich durch massenhafte Kündigungen wegen fehlender Zustimmung zu Negativzinsen von sich hören machte, hatte sich den Übergang vom „Finanzassistenten“ zur Postbank-App wohl auch zügiger gewünscht. Anstatt eines nahtlosen Wechsels in das, auf Google-Cloud basierte System stehen Kunden nun hingegen nämlich in der digitalen Warteschlange.

Der Grund: Die neue App ist entgegen der Erwartungen noch nicht für alle Kunden verfügbar. „Die Postbank hat über das Silvesterwochenende einen Teil ihrer KundInnen auf eine neue Online- und Mobile Banking-Technologieplattform übertragen. Diese KundInnen können bereits die neue Postbank App nutzen“, gab ein Pressesprecher auf Anfrage von Der Westen hin bekannt.

Postbank-App: Kunden müssen mit langen Wartezeiten rechnen

All diejenigen, deren Daten noch nicht in das neue System implementiert wurden, müssen sich hingegen gedulden – und das unter Umständen noch lange. „Bis Mitte des Jahres werden alle KundInnen der Postbank, die das Online- und Mobile-Banking nutzen, auf die neue Plattform übertragen sein“, heißt es von dem Finanzdienstleister. Kunden erhielten dann ein „persönliches Anschreiben“.

In der Zwischenzeit solle man den bisher angebotenen „Finanzassistenten“ weiter nutzen. . Wer keine Bankdaten auf seinem Smartphone haben will, ist davon freilich nicht betroffen. Die bisherige App sei außerdem für die Ummeldung in das neue Tool vonnöten. Daher sollten Kunden die alte Applikation erst von ihren Geräten entfernen, wenn sie erfolgreich auf das neue System zugreifen können. Im Zuge dessen könnten Sie übrigens einige Tipps, das Online-Banking grundsätzlich sicherer zu gestalten, umsetzen.

Postbank: Neue App gut gemeint, aber wohl nicht gut gemacht

Nach welchem System die Bank die Kundenkonten abarbeitet, ist nicht bekannt. Ob man zu dem Kreis der bereits bearbeiteten Mandate der Postbank gehört, lässt sich leicht überprüfen: Wer noch nicht an der Reihe war, erhält nämlich beim App-Download die Störmeldung, die App sei noch nicht verfügbar. Wegen der vielen Warnungen vor immer neuen Betrugsmaschen im Online-Banking-Bereich alarmiert das freilich die Verbraucher.

Doch auch Kunden, die bereits die neue App nutzen, sind wenig begeistert. Zwar sei das Überweisungsmenü besser als beim „Finanzassistenten“, verschiedene andere Funktion seien allerdings bislang nicht verfügbar. Der Unmut der Kunden spiegelt sich entsprechend in den Rezensionen der neuen App, die nach den Bedürfnissen der Kunden weiterentwickelt sein soll, wider. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 1 aus 5 gaben die Nutzer ein deutliches Fazit ab. Doch steht die Postbank nicht allein: Stiftung Warentest befand in einer Untersuchung nur vier Banking-Apps für „gut“.

Rubriklistenbild: © IMAGO/Rüdiger Wölk