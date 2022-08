Neue Funktion bei Apple-Maps: Sie hat sogar Google-Maps etwas voraus

Von: Stella Henrich

Google Street View gibt es schon lange. Nun hat Apple mit seiner Look-Around-Funktion nachgelegt und zeigt das ganze Land bis ins kleinste Detail.

München ‒ Seit April lässt sich die Apple-Look-Around-Funktion auf einigen Geräten des Herstellers nutzen. Bundesweit ist die neue Funktion der Apple-Karten-Map jetzt endlich auch verfügbar. Für all diejenigen, die mit Android-Geräten arbeiten, sie ist so etwas wie die Street-View-Funktion von Google. Nur besser, wie auf Apple eingeschworene Nutzer immer gern beteuern. In der Apple-App „Karten“ kann man nun Städte in einer interaktiven 3D-Funktion ansehen und sich virtuell in Städten und Dörfern mit einer 360 Grad-Kamera überall umsehen.

Neue Funktion bei Apple-Maps: 3D-Ansicht auch in kleinen Dörfern

Die Bedienung der App ist leicht. Ein Klick auf das Fernglas-Icon unten links genügt, um die Rundum-Ansicht zu starten. Das Bildmaterial von Apple stammt vielerorts nach Angaben von Heise.de aus dem Jahr 2020. In manchen Städten soll es sogar noch aktueller sein. Die App funktioniert nicht nur in großen Städten, sondern auch in schmalen Gassen von kleinen Örtchen.

Mit der 3D-Karten-Funktion Look Around oder „Umsehen“ können Mac-, iPhone- und iPad-Nutzer nun ihre Reise zum Zielort virtuell starten. Nach einer vorherigen Testphase in München ist die Funktion in Apples Karten-App für ganz Deutschland freigeschaltet, sie funktioniert allerdings nur auf Apple-Geräten. In den USA gibt es den Apple-Rundumblick schon seit drei Jahren. In Deutschland haben seit Ende Juli 2019 rund 80 Kamerafahrzeuge die Straßenzüge und Fassaden gescannt, um Apple Maps mit dem virtuellen Blick vom Autodach aufzupeppen. In autofreien Zonen von Großstädten waren Menschen mit Kamerarucksäcken unterwegs.

Apple-Look-Around-Funktion: Bildmaterial neuer und nicht verpixelt

Genau hier liegt der große Unterschied zum Konkurrenz-Produkt von Google. Im April 2011 hatte der Konzern angekündigt, vorerst keine neuen Straßen-Bilder aufzunehmen. Offensichtlich war der Druck der Datenschützer damals zu groß, um damit weiterzumachen, vermutet Giga.de. Somit sind die meisten Aufnahmen bei Google-Street-View über zehn Jahre alt und meist sind die Häuser sogar verpixelt. Ganz anders bei Apple. Wer möchte, dass sein Haus verpixelt wird, muss eine E-Mail an Apple senden.

Wie das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht dem Spiegel mitteilte, sind seit April zwischen 15 und 20 Eingaben eingegangen, bei denen zumeist Personen komplett verpixelt werden wollten – standardmäßig werden nämlich von Apple nur Gesichter und Kennzeichen in den Rohdaten unkenntlich gemacht. Wer nicht möchte, dass sein Haus bei Look Around gezeigt wird, kann Widerspruch einlegen.