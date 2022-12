iPhones lösen ungewollt Alarm beim Skifahren aus – Rettungsdienste gefrustet

Von: Stella Henrich

Das neue iPhone 14 hat die exklusive Funktion zur Erkennung von Autounfällen. Doch auch beim Skifahren zeigt sich noch Optimierungsbedarf. Rettungsdienste klagen über viele Fehlalarme.

München ‒ Die Funktionen „Crash Detection“ und „Sturzerkennung“ auf dem Apple iPhone 14 und Apple Uhren rufen automatisch die Notfall-Hotline 911 an, wenn die Geräte einen plötzlichen Stopp erkennen. Das kann zum Beispiel bei einem Unfall mit dem Auto sein. Die Technologie wurde als Lebensretter angepriesen, aber sie offenbart bislang noch erkennbare Schwächen. Vor allem beim Skifahrern gibt es noch Optimierungsbedarf.

Einem Bericht aus Colorado zufolge meldeten die dortigen Rettungskräfte einen deutlichen Anstieg von Fehlalarmen. Allein am vergangenen Wochenende habe man 71 automatisch ausgelöste Notrufe infolge der ins iPhone und in die Apple Watch integrierten Unfallerkennung erhalten. Keiner davon sei tatsächlich mit einer Notsituation verbunden gewesen. Das Ärgerliche für die Arbeit der Helfer besteht darin, dass es die Arbeit der Telefonisten erschwert. Denn mit den Notrufen seien immer Maßnahmen verbunden, die den Arbeitsaufwand unnötig erhöhe. So müsse man etwa ein Team vor Ort schicken, wenn die Betroffenen auf einen Rückruf nicht reagierten.

iPhone löst Alarm beim Skifahrer aus: Rettungsdienste erhalten automatisierte Anrufe von der Piste

Apple soll zwar mit den vergangenen Updates für die neuen Modelle von iPhone und der Apple Watch versucht haben, die automatische Unfallerkennung verlässlicher zu machen. Was aber ganz offensichtlich noch immer nicht effektiv gelungen ist. Das Pitkin County 911 Center beispielsweise erhält dem Bericht der Colorado Sun zufolge täglich etwa 15 bis 20 dieser automatisierten Anrufe aus den vier Skigebieten des Countys. Die Disponenten versuchen, jeden Anruf zurückzurufen, „aber oft bleibt ein Anruf bei Skifahrern, die ihr Telefon tief in der Tasche haben, unbeantwortet“, sagte Brett Loeb, Direktor des lokalen Einsatzzentrums.

Wir haben diesen Herbst mit Apple über die Absturzerkennung gesprochen und sie haben uns gesagt, dass sie sich des Problems bewusst seien und an einer Lösung arbeiteten, die sie für das erste Quartal 2023 herausbringen wollten.

Von ähnlichen Erfahrungen mit automatisierten Anrufen von Skifahrern auf beliebten Skihügeln berichten auch Einsatzkräfte aus den US-Regionen Grand, Eagle, Routt und Summit. „Wir lenken auf diese Weise absolut wichtige Ressourcen von Menschen ab, die sie tatsächlich benötigen“, klagt eine Einsatzleiterin aus Summit. Zwar halten viele Einsatzkräfte die Satelliten-SOS-Technologie für Bergsteiger und Skifahrer für einen großen Vorteil und hilfreich. Doch die Apple-Technik ist bei weitem noch nicht ausgereift.

Unfall auf der Piste. Das iPhone 14 löst beim Crash einen Notruf aus. (Symbolbild) © Dmitry Feoktistov/imago

iPhone Technologie löst Fehlalarme aus: Nutzer werden über Funktion jetzt aufgeklärt

Da die Technologie noch nicht ausgereift ist, versuchten die Rettungsdienste, die Zahl der Fehlalarme und den damit verbundenen Mehraufwand mithilfe von Aufklärungskampagnen und Empfehlungen zu reduzieren, heißt es in dem US-Bericht weiter. Zum einen wolle man Besitzern von iPhone-Geräten und Apple Watches das Vorhandensein der Funktion und die Verantwortung, die sie beim Tragen der Geräte haben, bewusst machen.

Unfallerkennung von Apple iPhone und Watch: Apple-Ingenieure nutzen die „Advanced Sensor Fusion“-Technologie zur Crash-Erkennung unter Verwendung von Daten aus Crash-Labs, tatsächlichen Unfällen und vielen Fahrten. Die Technologie verwendet einen Beschleunigungsmesser und ein Gyroskop, GPS, ein Barometer und ein Mikrofon, um Unfälle zu erkennen. Sie ist so konzipiert, dass sie Hilfe ruft, wenn ein „schwerer Aufprall“ erkannt wird, der zu größeren Schnittwunden, Knochenbrüchen, Quetschungen von Gliedmaßen und gequetschten Organen führen kann. Sobald die Unfallerkennungstechnologie ausgelöst wird, ertönt ein aggressiver Alarm und beginnt einen 20-Sekunden-Countdown, während dessen Benutzer den 911-Anruf abbrechen können.

Darüber hinaus gibt es in Colorado bereits erste konkrete Empfehlungen, die Notruffunktion während des Besuchs offizieller und gut besuchter Skigebieten auszuschalten. Ein guter Tipp auch für Skifahrer, die sich in Bayern auf die Bretter schwingen wollen. Helfen Sie den Rettern und erschweren Sie nicht zusätzlich ihre ungemein wichtige und lebensrettende Arbeit. Denn auch hierzulande stehen Einsatzkräfte von Feuerwehren und Rettungsdiensten sowie viele ehrenamtliche Helfer vor enormen Belastungen.

