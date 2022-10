iPhone 14: Wenn die „Wilde-Maus“ den Alarm auslöst - Crashtest im Freizeitpark

Von: Stella Henrich

Das neue iPhone 14 hat die exklusive Funktion zur Erkennung von Autounfällen. Wie sich nun herausstellt, lösen auch Loopings bei einer Achterbahnfahrt in Vergnügungsparks die Funktion versehentlich aus.

Cincinnati ‒ Eigentlich ist die Apple Crash Detection gut gemeint und vor allem hilfreich in brenzligen Situationen. Wie etwa bei schweren Verkehrs- und Autounfällen. Integriert ist diese Funktion im neuesten Apple-Modell, dem iPhone 14. Die Crash Detection wählt automatisch die Notrufnummer, sobald die Sensoren erkennen, dass ein Unfall passiert ist und der Nutzer den Alarm nicht selbst wieder innerhalb von 20 Sekunden ausschaltet.

Soweit die moderne Technik. Denn überraschender Weise lösen auch Achterbahnfahrten in Freizeit- und Vergnügungsparks die Apple Crash Detection aus. Wie die Reporterin Joanna Stern bei Wall Street Journal jetzt in einem Tweet berichtet, haben mehrere Apple-Geräte Alarm ausgelöst, während sich die Besitzer der iPhones 14 im Park Kings Island in Cincinnati in einer Achterbahn vergnügten.

Im Tweet sind gedämpfte Schreie zu hören, während die Insassen der Achterbahn von einem Looping zum nächsten rasen.

iPhone 14 löst Großalarm aus: Sechs Einsätze in Freizeitparks

Laut Stern hat Warren County, wo sich Kings Island befindet, seit der Veröffentlichung des iPhone 14 im September dieses Jahres sechs Notrufe erhalten, die durch Parkfahrten ausgelöst wurden. Durch die Anrufe wurden immer Polizei und Feuerwehr herbeigerufen. Stern weist auch darauf hin, dass andere Benutzer ähnliche Probleme in Vergnügungsparks im ganzen Land erlebt haben, berichtet The Verge.

Nach Angaben von WinFuture.de wirbt Apple damit, Crashtests im Labor durchgeführt, öffentliche Unfalldaten ausgewertet und eine Million Stunden realer Fahrdaten analysiert zu haben, um die neue Unfallerkennung zu optimieren und Fehler auszuschließen. Eine Achterbahn wurde dabei scheinbar nicht einkalkuliert. An dem technischen Problem wird offenbar inzwischen gearbeitet. So heißt es vonseiten Apples, dass man in den kommenden Wochen ein Software-Update für kompatible Geräte veröffentlichen werde, um die falsche Auslösung der Crash Detection bei Achterbahnfahrten zu verhindern, schreibt das Tech-Portal Nextpit.

Unfallerkennung Crash Detection aktivieren oder deaktivieren Die Option „Unfallerkennung“ ist standardmäßig aktiviert. Nutzer können Hinweise und automatische Notrufe von Apple nach schweren Autounfällen deaktivieren, indem sie „Einstellungen“ > „Notfall SOS“ wählen und die Option „Nach schwerem Unfall anrufen“ deaktivieren. Wenn Drittanbieter-Apps für die Erkennung von Unfällen auf dem Gerät genutzt werden, erhalten diese weiterhin ein Information.

Nutzern des iPhone 14 wird derweil empfohlen, den Flugmodus zu aktivieren, oder das Gerät ganz auszuschalten. Zumindest dann, solange sie in einer Achterbahn sitzen.

