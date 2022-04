Apps für das Auffinden von Ladesäulen: Stiftung Warentest gibt die Gewinner bekannt

Von: Magdalena von Zumbusch

Auch Zahl der zugänglichen Ladestationen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. © Monika Skolimowska/dpa (Archivbild)

Im Test: Zehn Lade-Apps, die – unabhängig von Auto­marken – das Suchen und Nutzen von E-Auto-Ladesäulen ermöglichen. Stiftung Warentest erklärt, wie und wer getestet wurde.

Berlin - Die Suche nach der nächsten Ladestation für das E-Auto ist noch vergleichsweise aufwändig, das Netz ausbaufähig. Stiftung Warentest hat 20 Apps, die bei der Suche helfen sollen, getestet.

Stiftung Warentest erklärt die Testmethode

E-Autos werden von immer mehr Menschen genutzt, nicht zuletzt in München. Nur: Das Netz an Ladesäulen für E-Autos ist noch nicht ausreichend ausgebaut. Beim Auffinden der Ladestationen helfen Apps. Die Funk­tionalität von zehn dieser Apps wurde nun von Stiftung Warentest geprüft.

Die Apps seien dabei auf jeweils fünf Test­fahrten in der Stadt, auf dem Land, auf Auto­bahnen und Land­straßen getestet worden, berichtet Stiftung Warentest. Pro Fahrt sei für jede App ein Lade­vorgang durchgeführt worden. In die Bewertung eingeflossen seien außer der Suchfunktion, die Benutzerfreundlichkeit und der Datenschutz, den die App gewährleiste.

Stiftung Warentest: Suchfunktion zu 70 Prozent gewichtet

Die Suche nach Ladesäulen und Infos zu deren Verfügbarkeit und Lade­kosten wurde mit 70 Prozent gewichtet. Für eine gute Note sollten die ange­zeigten Lade­punkte beispiels­weise nach Stecker­typ und Anbieter filter­bar sein und ihre Verfügbarkeit in der App ange­zeigt werden, so Stiftung Warentest. Außerdem seien Angaben zu den jeweiligen Lade­kosten, eine genaue Stand­ortbeschreibung und korrekte Angabe der Öffnungs­zeiten und gegebenenfalls Park­gebühren in die Bewertung eingeflossen. Angesichts der gestiegenen Energiepreise wurden übrigens auch vielerorts die Preise an den Ladesäulen erhöht, die Preisinfo zu den Ladestationen ist also zum Vergleichen wichtig für die Nutzer.

Benutzerfreundlich­keit und Vielseitig­keit ließ die Stiftung Warentest zu 20 Prozent einfließen

Bei der Benutzerfreundlichkeit und Vielseitig­keit sei die Bedienung der Apps bewertet worden, etwa wie leicht sich ein Nutzer­konto anlegen, ob das Laden per App oder nur per Ladekarte möglich war und sich Ladesäulen-Favoriten speichern ließen. Diese Fragen wurden mit 20 Prozent gewichtet in der Gesamtnote.

Stiftung Warentest: Gewährleistung von Datenschutz durch die App mit 10 Prozent Teil der Gesamtnote

Um zu ermitteln, ob die Apps Nutzer­daten spar­sam erhoben hätten und das Nutzer­konto schützten, seien auch die Daten­über­tragung bei der Anmeldung und Nutzung ausgelesen und analysiert worden. Kritisch sei es zum Beispiel, wenn Daten unver­schlüsselt gesendet würden oder sie für die Nutzung nicht notwendig seien.

Video: E-Auto-Ladesäulen auf dem Land - Die Suche nach den perfekten Standorten

Die Ergebnisse von Stiftung Warentest: EnBW mobility+ ist Testsieger

Von zehn getesteten Apps - jeweils für Android und iOS - bekamen nur sechs die Note „gut“. Testsieger war bei der Stiftung Warentest EnBW mobility+, die beim Datenschutz besonders positiv aufgefallen war. Den zweiten und dritten Platz besetzen Nextcharge und eCharge+. Diese hätten sich vor allem dadurch hervorgetan, dass sie gezielt kostenlose Säulen etwa von Supermärkten suchen und diese mit guten Filterfunktion stets genau auffinden. In der aktuellen Ausgabe des Magazins von Stiftung Warentest (05/2022) ist der Bericht über den Test der Apps für E-Lade-Stationen nachlesbar. Die Testergebnisse sind im Einzelnen kostenpflichtig auf der Website von Stiftung Warentest einsehbar.

