Im April: Partielle Sonnenfinsternis

Mehr Geld, Steuererleichterungen und Neues zu Corona: Diese Änderungen bringt der April

Im April kommt auf die Verbraucherinnen und Verbraucher einiges zu, das sie wissen sollten. © PENCHAN /imago

Mit dem 1. April beginnt bereits das zweite Quartal 2022. Und wie jeden Monat gibt es Neuerungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen sollten.

München - Corona, Inflation, steigende Energiepreise und der Krieg in der Ukraine beschäftigen die Menschen. Doch mit dem neuen Monat kommen auf die Deutschen einige Themen zu, die es sich zu wissen lohnt. Unter anderem gibt es mehr Geld für Zeitarbeitnehmer, weniger Gebühren bei Service-Nummern und eine Verlängerung der Corona-bedingten Sonderregelungen.

Neu ab April - Verlängerung von Corona-bedingten Sonderregelungen

Ob Veranstaltungswirtschaft, Kreative oder Gastgewerbe - einige Branchen müssen damit rechnen, dass es immer wieder mal zu pandemiebedingten Einschränkungen kommen kann. Daher hat der Bundesrat eine Verlängerung der Corona-bedingten Sonderregelung bezüglich der Kurzarbeit gebilligt. Die sollte eigentlich Ende März auslaufen, wird aber bis 30. Juni 2022 verlängert.

Ebenfalls verlängert werden die Akuthilfen für pflegende Angehörige. Somit können Betroffene laut Familienpflegezeitgesetz auch weiterhin bis zu 20 Arbeitstage aufgrund einer akuten Pflegesituation im Betrieb fehlen. Die Änderungen gelten auch fürs Pflegezeitgesetz.

Ab April mehr Geld für Beamte

Grund zur Freude haben viele Beamtinnen und Beamte. Im öffentlichen Dienst, bei Bund und Kommunen steigen zum 1. April 2022 die Entgelte um 1,8 Prozent im Vergleich zu den vorherigen Bezügen. Auszubildende bekommen 25 Euro mehr.

Ab April mehr Geld für Zeitarbeit-Arbeitnehmer

Über ein wenig mehr Lohn können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zeitarbeit freuen. Am 1. April steigt der tarifliche Mindestlohn in der Zeitarbeit von 10,45 Euro auf 10,88 Euro.

Ab April weniger Geld für 0137er-Nummern

Preisdifferenzen zwischen Festnetz und Mobilfunk für Anrufe bei 0137-er Nummern sind ab 1. April 2022 Vergangenheit. Die 0137er-Rufnummern verwenden Unternehmen gerne für Zuschauer-Abstimmungen etwa bei Fernsehsendungen oder Gewinnspielen. Läuft es nach Plan der zuständigen Bundesnetzagentur, gleicht die Bundesbehörde die Preise - wie bei den 0180er-Nummern auch - an.

Ab April Höhere Umzugspauschale bei der Steuererklärung

Wer aus beruflichen Gründen umzieht, kann ab April 2022 eine höhere Umzugskostenpauschale bei der Steuererklärung geltend machen. Für Singles steigt sie von 870 auf 886 Euro. Für Ehe- oder Lebenspartner beträgt sie 1.476 Euro statt wie bisher 1.450 Euro.

Für Kinder oder sonstige Angehörige gibt es einen Zuschlag von je 590 Euro (bisher 580 Euro).

Im April: Partielle Sonnenfinsternis

Nicht neu im April, doch erwähnenswert, ist die partielle Sonnenfinsternis am 30. des Monats. Das Naturereignis wird sich fast ausschließlich über dem Südlichen Ozean abspielen. Sehen kann man sie in den Abendstunden in Chile und im Südwesten Argentiniens. Und wahrscheinlich in den Sozialen Medien.

Neuerungen bei DHL ab April

Das Päckchen an der DHL-Packstation abholen, statt daheim, ist für viele Kundinnen und Kunden eine praktische Alternative. Bisher brauchte die Kundschaft dafür die Kundenkarte des Anbieters. Ab dem 1. April soll es einfacher werden. Dann können sie die Packstationen über die DHL-App „Post & DHL“ nutzen.

Die Fischstäbchen Pizza - ab April im Handel?

Es war nur ein Aprilscherz. Nun soll sie wirklich kommen. Die Fischstäbchen-Pizza, „Pizza Bastoncini di Pesce“. Seit mehr als drei Jahren fordere eine sehr beharrliche Community die Einführung der Pizza. „Was als witzige Fehde auf Twitter begann, entwickelte sich schnell zu einem echten Internet-Phänomen“, schreibt das Unternehmen. „Viele ausufernde Diskussionen und einen aufmerksamkeitsstarken Aprilscherz später können wir nun stolz verkünden, dass wir die Fischstäbchenpizza in einer limitierten Auflage ab dem 01.04.2022 in den Handel bringen!“