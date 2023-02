Arbeiten neben der Rente: Die besten Jobs für Rentner und Senioren

Von Kinderbetreuung bis Kurierfahrten – was Rentner körperlich oder von zu Hause machen können, um im Alter Geld zu verdienen.

Hamburg – Die Rente reicht bei vielen Leuten nicht mehr zum Leben. Zwar steigen die Rentenzahlungen 2023 an, allerdings kommen auch immer mehr Abzüge auf Rentner zu. Altersarmut ist daher weiterhin ein Problem. Auch die 2020 eingeführte Grundrente oder andere Zuschüsse vom Staat für Rentner helfen da nur mäßig.

Aus diesem Grund müssen viele Rentner neben der Rente noch in einem Nebenjob arbeiten. Als erstes denkt man dabei meist ans Kistenpacken oder Regale einräumen im Supermarkt. Wer aber körperlich nicht mehr arbeiten kann, der steht oft vor einem Problem. Welche Jobs sich auch für Rentner eignen, die körperlich nicht zu anstrengend sind. Darüber berichtet nun 24hamburg.de.

Hinzuverdienstgrenze aufgehoben: Rentner dürfen neben der Rente verdienen

Frührentner dürfen seit 2023 mit dem Aufheben der Hinzuverdienstgrenze neben ihrer Rente so viel verdienen, wie sie können und möchten. Man muss also nicht mehr darauf achten, eine bestimmte finanzielle Grenze nicht zu überschreiten, ab der der Lohn auf die Rente angerechnet wird, die dementsprechend gekürzt werden würde.

Trotzdem stellt sich für viele Frührentner und Rentner die Frage: Was kann ich denn noch arbeiten? Wer zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen in Frührente geht oder bereits älter ist, hat oft nicht mehr die körperlichen Möglichkeiten, jeden Job auszuüben. Da bietet es sich an, wenn man Jobs von zu Hause erledigen kann. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Laptop oder PC.

Geld verdienen als Rentner zu Hause: Nicht-körperliche Arbeiten für Senioren im Überblick

Wer körperlich zwar nicht mehr so kann, dafür aber technisch affin ist, der kann auch mit dem Laptop von zu Hause Geld verdienen – auch als Rentner. Dafür gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Übrigens: Einnahmen aus Nebenjobs muss man versteuern, trotzdem gibt es ein paar Tricks bei der Steuererklärung für Rentner.

Online-Tester: Es gibt zahlreiche Plattformen im Netz, auf denen man sich als Online-Tester anmelden kann. empfohlen.de, trendsetterclub.com oder meinungsort.de sind nur drei der vielen Adressen, bei denen man nach Anmeldung bezahlte Umfragen ausfüllen oder Produkte wie Apps und Spiele testen kann. Für jeden Auftrag gibt es Prämien, die entweder als Geld oder in Form von Gutscheinen ausgezahlt werden.

Babysitting: Sie sind kinderlieb und haben Zeit? Dann können Sie während der Rente auch als Kinderbetreuung arbeiten. Der Job als „Leih-Oma“ oder „Leih-Opa“ bringt nicht nur ein nettes Nebeneinkommen mit sich, er hält auch körperlich und geistig fit. Und die Eltern freuen sich, dass ihre Kinder in einer liebevollen Betreuung sind.

Nachhilfe und Kurse: Wer im Berufsleben Lehrer oder anderweitig besonders firm auf einem Gebiet war, das Schülern nützlich sein könnte, der kann auch seine Dienste als Nachhilfelehrer anbieten. Entweder bieten Sie Ihre Dienste an den örtlichen Schulen an, oder machen die Nachhilfe einfach online auf einer Nachhilfeplattform wie gostudent.org oder schuelerhilfe.de. Sie können natürlich auch Unterricht für Klavier, Gitarre, Handwerken oder ähnliches anbieten, wenn Sie die Möglichkeit haben.

Beratung: Wer im Rentenalter ist, hat für gewöhnlich eine jahrzehntelange Berufslaufbahn hinter sich und kennt sich in seinem Feld aus. Viele Firmen suchen diese Menschen mit Know-how. Auf Plattformen wie rentarentner.de werden Rentner für Aufträge vermittelt, bei denen sie ihr Wissen aus Berufstagen weitergeben können. Auch manche Firmen suchen bewusst Rentner für ihre Erfahrung. Konzerne wie Bosch und Daimler haben beispielsweise ganze Teams an Beratern im Rentenalter.

Weitere Jobs für Rentner: So bleiben Sie aktiv

Wer körperlich noch etwas fitter ist, kann auch Jobs ausüben, die mehr Bewegung erfordern. Dazu gehören zum Beispiel:

Stadtführer: Sie wohnen seit Jahrzehnten in Ihrer Stadt und kennen mittlerweile jeden Winkel, jedes alte Haus und die Geschichten dazu? Wie wäre es dann mit einem Job als Stadtführer? Sie können Touristen oder interessierten Einheimischen über Ihre Heimat erzählen und bewegen sich dabei gleichzeitig noch an der frischen Luft, immerhin ist Spazieren ein gut geeignete Sportart für Rentner.

Kurier: Wer körperlich noch gut zu Fuß ist oder über Führerschein und Auto verfügt, kann sich auch als Kurier anbieten. Sowohl Apotheken als auch Lieferdienste für Zeitschriften oder Zeitungen oder Restaurants brauchen immer Leute, die Produkte, Bestellungen etc. liefern.

Blutspende: Kein richtiger Job, aber dennoch gibt es Geld dafür. Wenn Sie noch unter 73 Jahre alt und körperlich fit sind, können Sie regelmäßig Blutspenden gehen. Im Krankenhaus bekommt man dafür bis zu 25 Euro pro Spende.