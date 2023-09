Bis zu 15.000 Euro für Fortbildungen – Antrag künftig online möglich

Von: Carolin Gehrmann

Für Menschen mit Berufsausbildung, die sich weiterqualifizieren wollen, gibt es Aufstiegs-BAFöG. Dabei winken Zuschüsse zu Kosten und Unterhalt. Die Beantragung wird künftig leichter.

München – Mit dem sogenannten Aufstiegs-BAFöG werden Menschen gefördert, die sich beruflich weiterqualifizieren wollen. Im Gegensatz zum studentischen BAFöG gibt es für die Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) keine Altersgrenze. Zu jeder Zeit des Berufslebens sind Zuschüsse zum Lebensunterhalt oder zu den Lehrgangskosten möglich, wenn man eine anspruchsvolle berufliche Fortbildung in Voll- oder Teilzeit absolviert.

Für eine berufliche Weiterqualifizierung, zum Beispiel im Handwerk, gibt es das Aufstiegs-BAFöG. © Christoph Hardt/IMAGO

Bis zu 15.000 Euro Förderung können dabei in Anspruch genommen werden, um die Fortbildungs- und Prüfungskosten zumindest zu einem gewissen Anteil abzudecken – und zwar einkommens- und vermögensunabhängig. Dazu kann bei Qualifikationsmaßnahmen, die in Vollzeit stattfinden, je nach Bedarf auch noch ein monatlicher Unterhaltszuschuss in Anspruch genommen werden. Diese Gelder zu beantragen, soll über eine neue digitale Plattform bald einfacher werden. Darüber hinaus besteht die Option auf zinsgünstige Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Aufstiegs-BAFöG bald zentral online beantragen – nicht über die einzelnen Länder

Bislang mussten die Anträge auf Aufstiegs-BAFöG noch beim jeweiligen Bundesland gestellt werden, welche die Bearbeitung jeweils unterschiedlich handhaben. Die Zeiten, bis auf einen Antrag ein Bescheid folgte, variierten daher auch. Ab dem 20. September soll die Antragstellung auf dem zentralen Online-Portal „AFBF Digital“ möglich sein, wie die Bundesregierung in einer Stellungnahme erklärt.

„Meister-BAFöG“ – Zuschüsse zu Unterhalt und Kosten bei beruflicher Weiterqualifikation

Das AFBG wird oft auch „Meister-BAFöG“ genannt. Es soll Menschen bei der beruflichen Weiterqualifikation unterstützen. Also jene, die beispielsweise einen Meister, einen Techniker, einen Fachwirt oder ein vergleichbares Fortbildungsziel erreichen wollen. Akademische Weiterbildung, also der Erwerb eines Bachelor-Abschlusses oder ähnlichem, werden nicht mit dem AFBG gefördert.

Folgende Förderungsmaßnahmen stehen laut Bildungsminsterium zur beruflichen Weiterbildung zur Verfügung:

Zuschuss zu Fortbildungskosten und Prüfungsgebühren (bis zu 15.000 Euro; 50 Prozent als Zuschuss, 50 Prozent als Darlehen); dieser Zuschuss ist einkommens- und vermögensunabhängig und wird bei Existenzgründung zu 100 Prozent erlassen

Zuschuss zu Materialkosten eines Meisterprüfungsprojekts (bis 2.000 Euro; 50 Prozent als Zuschuss, 50 Prozent als Darlehen)

Unterhaltszuschuss bei Vollzeitfortbildungen (bis 963 Euro; 100 Prozent als Zuschuss); abhängig von Einkommen und Vermögen

Online-Portal zur zentralen Beantragung von Aufstiegs-BAFöG kommt im September

Das neue Portal „AFBG Digital“ soll der Bundesregierung zufolge zum 20. September 2023 freigeschaltet werden. In einem ersten Schritt sollen vier Bundesländer daran angegliedert sein und die Anträge darüber zentral online bearbeiten. Welche das sind, geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Im weiteren Verlauf des Jahres sollen aber sich weitere Länder anschließen, heißt es. Damit können Menschen die Förderung bei Bedarf künftig einfacher beantragen und die Hilfen zur beruflichen Weiterqualifizierung in Anspruch nehmen.

