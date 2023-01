BaFin warnt vor „Godfather“: Schadsoftware stiehlt Bank-Daten aus Apps

Von: Johannes Nuß

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen warnt vor der Schadsoftware „Godfather“. Mit ihr sollen bei Eingabe Login-Daten von Nutzern kopiert werden.

Frankfurt – Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin (Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen), warnt vor der Schadsoftware „Godfather“. Wie es vonseiten der BaFin heißt, soll die Schadsoftware insgesamt rund 400 Banking- und Krypto-Apps angreifen können, darunter auch solche von Betreibern aus Deutschland.

Wie genau die Software auf die infizierten Endgeräte von Verbrauchern gelangt, sei aktuell noch nicht geklärt, schreiben die Frankfurter Finanzexperten. Bekannt sei, dass „Godfather“ gefälschte Websites von regulären Banking- und Krypto-Apps anzeige. Wenn der Nutzer sich dann mit seinen Login-Daten einloggt, schlagen die Cyberkriminellen zu. Sie bekommen dann über die Schadsoftware die Daten übermittelt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (baFin) warnt vor der Schadsfotware „Godfather“. © Sina Schuldt/dpa/Archiv

Wie es weiter heißt, soll die Schadsoftware dazu imstande sein, eigenständig Push-Benachrichtigungen auf dem verseuchten Endgerät anzuzeigen. Darüber wollen die Cyberkriminellen dann an die Codes für die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung gelangen. Hat man die Zugangsdaten und die Möglichkeit, auf die Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zuzugreifen, kann man sich schließlich ungehindert in die Konten oder die Wallets der Verbraucher zugreifen.

Wie es in einem Bericht des Magazins t3n heißt, sollen neben Betreibern aus Deutschland auch die USA, Türkei, Spanien, Kanada, Frankreich und Großbritannien betroffen sein. Welche Apps konkret angegriffen werden, sei zum jetzige Zeitpunkt noch nicht klar. Sicher sei nur, dass es mehr als 400 der Programme betrifft.

Wie t3n in seinem Bericht schreibt, konnte bis jetzt die Schadsoftware „Godfather“ in mehr als 16 Ländern auf Android-Geräten ausgemacht werden. Das könnte bedeuten, dass „Godfather“ beim Herunterladen einer normalen App aus dem Google Play-Store stammen könnte. Inzwischen soll die Software aber schon so weit modifiziert worden sein, dass sie an den neuesten Sicherheitsstandards der Android-Geräte vorbeikommt.