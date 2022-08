Bafög: Mehr Geld für Studenten und Azubis – das ist neu im August 2022

Von: Alexander Eser-Ruperti

Für viele Azubis und Studierende gibt es gute Nachrichten im August 2022: Es gibt mehr Geld beim Bafög. Doch was ändert sich genau?

Berlin – Einiges ändert sich im August 2022. Unter den Neuerungen sind auch solche, die Studenten und Azubis freuen könnten: Sie betreffen das Bafög. Im Rahmen der Ausbildungsförderung gibt es mehrere Neujustierungen, die zum August greifen. Für viele, insbesondere junge Menschen gibt es zukünftig mehr Geld, doch auch im höheren Alter steigen die Chancen auf finanzielle Unterstützung. Speziell in Zeiten von Gaskrise und Inflation in Deutschland kommt das mehr als gelegen. Was sich genau ändert und wie viel mehr auf dem Konto eingeht, hat unser Partner Kreiszeitung zusammengetragen.

Bafög 2022: Das ist neu im August – mehr Geld für Studierende und Azubis und eine neue Altersgrenze

Beim Bafög 2022 gibt es im August einige Änderungen – und dieses Mal sind es gute Nachrichten für Studierende und Azubis, denn: Es gibt mehr Geld. Der Förderungshöchstbetrag im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz Bafög, steigt: Ab August liegt er dann bei 934 Euro, anstatt wie bisher bei 861 Euro. Die Neuerungen sind Teil der Bafög-Reform 2022 der Ampelkoalition unter Kanzler Olaf Scholz (SPD). Zwar steigt das Fördergeld, doch ebenso steigen die Lebenshaltungskosten in vielen Bereichen massiv. Der Anstieg des Höchstsatzes kommt vielen Betroffenen daher keine Sekunde zu früh – und wird von der Inflation bereits aufgefressen, bevor er ausgezahlt wurde.

Studierende, die Bafög beziehen, müssen penibel auf ihre Ausgaben achten. Ab August soll sich die Situation für die Betroffenen durch eine Erhöhung der Finanzierung etwas entspannen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Neben dem angehobenen Förderungshöchstbetrag, wird noch eine andere Zahl angehoben; hierbei geht es um das Alter der Beziehenden: Bisher lag das Höchstalter bei 30 Jahren. Mit der Änderung im August 2022 können auch Menschen, die älter sind, Anspruch auf das Fördergeld haben: Sofern sie zu Beginn der förderungsfähigen Ausbildung das 45. Lebensjahr nicht überschritten haben, gibt es nun die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Das Höchstalter wurde damit um 15 Jahre angehoben.

Das ist neu im August beim Bafög beantragen: Neue Vermögensgrenze und Freibeträge

Neu im August beim Bafög beantragen ist auch, dass die potenziellen Beziehenden neuen Vermögensgrenzen beziehungsweise Freibeträgen unterliegen. Die Freibeträge vom Elterneinkommen wurden beispielsweise um insgesamt 20,75 Prozent erhöht: In Zukunft sind fortan 2.415 Euro des Einkommens der Eltern anrechnungsfrei. Die Politik plant langfristig noch weitere Reformen.

Änderungen gibt es indes nicht nur bei den Freibeträgen vom Elterneinkommen, sondern auch bei der Vermögensgrenze. Ab August dürfen Antragsstellende mehr Vermögen besitzen, als zuvor. Die Grenze liegt für unter 30 Jahre alte Menschen bei 15.000 Euro und bei Menschen 30-aufwärts bei 45.000 Euro. Bis zu diesen Obergrenzen können Antragsstellende theoretisch Bafög erhalten. Änderungen gibt es im August derweil auch in vielen anderen Bereichen – etwa bei Arbeitsverträgen.

Bafög beantragen soll vereinfacht werden: Neu im August 2022 – Digitaler Antrag künftig ausreichend

Neu im August 2022 ist auch, dass sich der Prozess der Antragsstellung in einem entscheidenden Punkt deutlich vereinfachen soll: Er soll zukünftig vollständig digital erfolgen können. Bisher mussten die Unterlagen in Papierform unterschrieben beim entsprechenden Amt eingereicht werden. Bafög beantragen soll nun leichter werden.

In Zukunft soll die rein digitale Antragsstellung ausreichen. Wie die Tagesschau schreibt, bedeutet das jedoch nicht unbedingt eine schnellere Bearbeitung. In vielen der betroffenen Ämter mangelt es weiterhin an Personal zur Bearbeitung der eingereichten Anträge. Eines ändert sich daher nicht: Lange Wartezeiten.