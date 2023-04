Digitales Bahnticket: Diese zwei Regeln kennt fast niemand

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Ein digitales Bahnticket kann man bequem auf dem Smartphone oder am Computer kaufen. Was man beachten sollte, damit es nicht versehentlich ungültig ist.

München – Wer sein Ticket für die nächste Reise mit der Bahn online kauft, der kann dies ganz bequem von zu Hause auf dem Smartphone oder über die Webseite der Deutschen Bahn tun. Das ermöglicht nicht nur eine bargeldlose Zahlung, sondern erlaubt auch maximale Spontaneität, da man nicht an Schalter-Öffnungszeiten gebunden ist und auch nicht extra zum Bahnhof fahren muss, um an den Fahrkartenautomaten zu gehen.

Wer es ganz eilig hat, kann auf diesem Weg selbst noch ein Ticket für den Zug kaufen, wenn er oder sie sich bereits auf dem Bahnsteig befindet. Sozusagen noch beim Rennen von der Bushaltestelle zum Bahnhof oder schon beim Betreten des ICE wird der Kauf vollzogen. Wenn man ganz knapp dran ist, möglicherweise auch, wenn man sich bereits im Zug befindet. Aber darf man das überhaupt? Zwei Regeln, die es zu beachten gilt – und die kaum jemand kennt.

Ab wann ein digitales Bahnticket nach dem Kauf in der App gültig ist

Was viele Bahnkunden nicht wissen: Es gibt es eine Untergrenze, ab wann ein gekauftes Ticket überhaupt gültig ist. Darauf sollte man achten, sonst läuft man unter Umständen Gefahr, trotz bezahlten Fahrscheins eine Strafgebühr fürs Schwarzfahrens zahlen zu müssen. Auf gekauften Handy-Tickets für den Regionalverkehr befindet sich nämlich ein Countdown, der die Zeit bis zur Gültigkeit des Tickets nach erfolgtem Kauf anzeigt.

Schnell noch ein Ticket übers Handy kaufen – wie es richtig gemacht wird. © William Perugini/IMAGO

Laut Webseite der Deutschen Bahn handelt es sich dabei um ein Sicherheitsmerkmal zur Kontrolle. Die Verkehrsbetriebe wollen so verhindern, dass Tickets erst verspätet gekauft werden, wenn der Schaffner oder die Schaffnerin das Abteil betritt. Denn dann hat der Fahrgast womöglich bereits den größten Teil der Strecke ohne Ticket und damit gratis zurückgelegt.

Ab wann ein digitales Ticket in Nahverkehr und Fernverkehr der Deutschen Bahn gültig ist

Dieser Zeitraum variiert je nach zuständigem Verkehrsverbund. In München zählt der Countdown auf dem Fahrschein zum Beispiel zwei Minuten lang hoch. In Berlin ist der QR-Code auf dem Ticket erst nach einer Minute lesbar. Wer sichergehen möchte, informiert sich vorab beim jeweiligen Verkehrsverbund. Zusätzlich ist auf dem digitalen Ticket das Kaufdatum inklusive der genauen Uhrzeit angegeben, damit die Kontrolleure den genauen Kaufzeitpunkt nachvollziehen können.

Der Hintergrund ist, dass die Regelung der Deutschen Bahn Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr und im Regionalverkehr vorsieht, dass sie bereits vor Fahrtantritt gekauft werden müssen. Es wird hier also den Bestimmungen zufolge keine Kulanzzeit eingeräumt. Man sollte sich daher rechtzeitig ein gültiges Ticket besorgen.

Digitales Bahnticket: Im Fernverkehr kann man noch nach Abfahrt Tickets kaufen, mit einer Ausnahme

Etwas mehr Spielraum bietet die Deutsche Bahn für Reisende im Fernverkehr. Denn die zweite unbekannte Bahnfahrregel lautet: Eine digitale Fahrkarte für Fernverkehrszüge kann man noch bis zu zehn Minuten nach Abfahrt in der App oder auf der Bahn-Webseite kaufen. Das gilt auch, wenn der Zug Verspätung hat. Einzige Voraussetzung: Zwischen dem Bahnhof, an dem man zugestiegen ist, und dem nächsten Haltebahnhof müssen mehr als zehn Minuten Fahrzeit liegen.

„Fahrpreisnacherhebung“: Auch Vergesslichkeit schützt vor Strafe nicht – satte Bußgelder drohen Wer ohne gültiges Ticket fährt oder kein gültiges Ticket bei einer Kontrolle vorzeigen kann, der muss nach §5 der Eisenbahnverkehrsordnung (EVO) ein erhöhtes Beförderungsentgelt, also ein Bußgeld, zahlen. Es beträgt das Doppelte des gewöhnlichen Fahrpreises für die vom Reisenden zurückgelegte Strecke, mindestens jedoch 60 Euro. Wenn nicht klar ist, wann genau der oder die Reisende in den Zug eingestiegen ist, kann das Beförderungsentgelt auch auf die gesamte Fahrstrecke des Zuges berechnet werden. Bis zu einer Woche danach kann man noch ein gültiges Ticket vorlegen, zum Beispiel, wenn man es nicht gefunden oder vergessen hat. Dann reduziert sich die Strafgebühr auf sieben Euro.

Für Züge, in denen eine außergewöhnlich hohe Auslastung erwartet wird, kann man laut Webseite der Deutschen Bahn keine Spontan-Tickets kaufen, sondern sollte sich möglichst eine alternative Verbindung suchen. Steigt man ohne gültiges Ticket in den vollen Zug ein, muss man mit einer sogenannten „Fahrpreisnacherhebung“ – also einer Strafe fürs Schwarzfahren – rechnen.