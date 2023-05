Netto, Aldi und Lidl verkaufen Solarkraftwerk für den Balkon: Das sagen Experten

Von: Ulrike Hagen

Immer mehr Discounter bieten Solarkraftwerke, sogenannte Stecker-Solargeräte, für kleines Geld an. Doch was können die Mini-PV-Anlagen für den Balkon?

München – Mit Stecker-Solargeräten können Sie auch als Mieter:in oder Wohnungseigentümer:in eigenen Sonnenstrom erzeugen. Und das auch noch zu immer günstigeren Preisen, denn der Hype um die Balkonkraftwerke hat die Discounter, in denen bald eine Revolution an der Kasse das Ende des Strichcodes einläutet, erreicht. Netto hat bereits unterschiedlichste Ausführungen im Programm, Lidl legt noch im Mai mit einer Mini-Solaranlage nach. Und auch Konkurrent Aldi zieht bald nach. Doch taugen die Mini-PV-Anlagen auch etwas?

Kleines „Balkonkraftwerk“ - nicht immer müssen Mini-PV-Anlagen an der Außenseite des Balkons angebracht sein. © Stefan Sauer/picture alliance

Balkonkraftwerk vom Discounter: Netto, Lidl und ab Juni auch bei Aldi

Während der Verkauf von unterschiedlichsten Solarkraftwerken für den Balkon bei Netto schon mit Presien ab 499 Euro läuft, startet bei Lidl der Verkauf der Mini-PV-Anlage für unter 200 Euro erst am 17. Mai. Auch Aldi Nord hat bereits erste Details zu einem Angebot enthüllt, das am 1. Juni 2023 bei dem Discounter in den Verkauf geht: „Sicher dir ab dem 01.06. dein eigenes Balkonkraftwerk in deiner ALDI Nord Filiale. Hier erfährst du in Kürze, worauf du achten musst und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um ein Solarkraftwerk auf dem Balkon zu betreiben“, schreibt Aldi Nord auf seiner Website, verrät aber noch keinen Preis.

Was kann ein Stecker-Solargerät?

Das Solarmodul erzeugt aus Sonnenlicht elektrischen Strom, den ein Wechselrichter in „Haushaltsstrom“ umwandelt. Dieser wird direkt mit einem in der Wohnung vorhandenen Stromkreis verbunden. Im einfachsten Fall stecken Sie dazu einen Stecker in eine vorhandene Steckdose.

Grundsätzlich ist ein Stecker-Solargerät geeignet für Wohnungen mit

einem Balkon

einer Terrasse

einer Dachfläche über der Wohnung bzw. vor dem Fenster

einem Garagendach

einer zur Sonne ausgerichteten Außenwandfläche

Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Netto, Aldi und Lidl verkaufen Solarkraftwerk für den Balkon: Das sagen Experten

„Wir begrüßen, dass das Thema Steckersolar immer mehr in die Breite getragen wird und Verbraucher: innen solche Geräte nun auch einfach im Baumarkt oder Supermarkt erwerben können“, erklärt Jörg Sutter, Referent Photovoltaik im Bereich Energie von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber merkur.de von IPPEN.MEDIA dazu.

Er rät: „Aus Sicht Verbraucherschutz ist uns wichtig, dass die Geräte als komplettes Set erworben werden, damit steht der Anbieter dafür gerade, dass die Komponenten auch gut zusammenpassen und optimale Erträge erzielen.“ Sutter weiter: „Auch sollten in solchen Sets Module, Wechselrichter, Kabel mit Steckern und die Unterkonstruktion enthalten sein. Meist kann hier zwischen Befestigungsmöglichkeiten ausgewählt werden, zum Beispiel Balkongeländer oder Garagendach. Dann kann Verbraucher:in das auch mit wenig handwerklichem Geschick aufbauen.“

Solarkraftwerk für den Balkon von Aldi und Lidl: Was können die Discounter-Modelle?

Auf die Frage, wann sich eine Photovoltaikanlage lohnt, erklärt die Verbraucherzentrale NRW: „Die Mini-Solarsysteme erzeugen in der Regel ausreichend Strom, um an sonnigen Tagen einen signifikanten Teil des Grundbedarfs und der Spitzenlast eines Haushalts abzudecken.“

Energieexperte Jörg Sutter ergänzt: „Wir halten das Thema Steckersolar auch deshalb interessant, weil es auch die einzige Möglichkeit ist, mit der sich Mieter an der Energiewende beteiligen können“, sagt Jörg Sutter. Darüber hinaus lässt sich mit den Mini-Kraftwerken richtig Geld sparen.

Solarstrom: Lidl verkauft Balkonkraftwerk für 200 Euro

Doch auch, wenn die Photovoltaikmodule mit den Maßen von 1,77 x 1,10 Metern (Netto) beziehungsweise 1,07 x 0,77 Metern (Aldi) verhältnismäßig kleine Flächen einnehmen – für Miet- und Eigentumswohnungen gilt: Wenn Sie das Solarmodul an der Balkonbrüstung oder der Hauswand anbringen wollen, müssen Vermieter:in oder Eigentumsgemeinschaft in der Regel zustimmen.