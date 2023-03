Mini-Solaranlage: Lohnen sich die kleinen Kraftwerke für den Balkon?

Balkonkraftwerk für Mieter

Die Strompreise steigen, die Energiewende soll kommen: Viele Mieter und Wohnungseigentümer entscheiden sich für ein Balkonkraftwerk. Doch lohnt sich die Mini-Solaranlage?

München – Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun, um sich unabhängiger von steigenden Strompreisen zu machen? Wo Techniken wie die Wärmepumpe nicht infrage kommen, etwa in Wohnungen, scheint Strom sparen die einzige Lösung. Doch immer mehr Mieter entscheiden sich zusätzlich für ein Balkonkraftwerk.

„Balkonkraftwerke sind eine der wenigen Möglichkeiten des Mieters, sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen“, sagte eine Sprecherin des Verbands der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie geht davon aus, dass die Anlagen in den nächsten Jahren immer beliebter werden. Sie warnt allerdings auch: „Die produzierte Strommenge ist minimal, und es dauert sechs bis elf Jahre, bis sich eine Investition dieser Art amortisiert.“

Das spricht für eine Solaranlage auf dem Balkon Das spricht gegen eine Solaranlage auf dem Balkon unkomplizierter Einbau möglicherweise komplizierte Absprachen mit Vermieter immer günstigere Anschaffungskosten, Fördermöglichkeiten Investition rechnet sich erst nach mehreren Jahren eigener Beitrag zur Energiewende eventuell unschönes Aussehen am Balkon mehr Unabhängigkeit von Strompreisen

Balkonkraftwerke - Wie funktioniert die Mini-Solaranlage für die Wohnung am effektivsten?

Jede zehnte neue Photovoltaik-Anlage ist inzwischen eine sogenannte Mini-PV-Anlage mit einer Leistung von maximal 600 Watt, wie die tagesschau.de berichtet. Einzig eine senkrechte Fläche, die viel Sonne einfängt, etwa ein Balkongeländer oder die Hauswand, braucht es dafür: Ist die richtige Montagefläche gefunden, kann die Anlage sofort Strom liefern. Stecker in die Steckdose, und schon fließt Strom ohne große Umwege in die Elektrogeräte.

Balkonkraftwerk - Mini-Solaranlage für den Balkon Balkonkraftwerke sind Photovoltaik-Anlagen, die wenig Platz brauchen. Sie können ohne schwierige Montage in Außenbereichen von Miet- und Eigentumswohnungen angebracht werden. Den erzeugten Strom liefern sie über eine Steckdose ins Haus. In manchen Bundesländern gibt es Förderungen dafür. Die Anschaffungskosten liegen je nach Hersteller und Installationsart bei 500 bis 1500 Euro. Ein einzelnes Modul mit einer Leistung von 300 Watt, das senkrecht an einem Süd-Balkon angebracht ist, liefert im Jahr knapp 200 Kilowattstunden Strom. Die Garantieversprechen der Hersteller liegen bei bis zu 30 Jahren. (Quellen: dpa, tagesschau.de, Handelsblatt)

Vor möglichen technischen Hürden stehen aber auch bürokratische: Im Januar mahnte die Deutsche Umwelthilfe an, dass viele Balkonkraftwerke immer noch von Vermietern „aus fadenscheinigen Gründen“ abgelehnt würden. Nach Informationen des Verbraucherportals mietercheck.de hat eine Ablehnung durch den Vermieter vor Gericht aber wenig Bestand, wenn die Mini-PV-Anlagen fachgerecht installiert sind und die Optik nicht beeinträchtigt.

Laut tagesschau.de müssen die Mini-Solaranlagen bei der Bundesnetzagentur und dem örtlichen Versorgungsunternehmen gemeldet werden. In Sachen Genehmigungen und Bedingungen für die Installation gleiche Deutschland indes einem Flickenteppich.

Balkonkraftwerk: Strom aus den Mini-Solaranlagen sollte möglichst sofort verbraucht werden

Sprudelt die Stromquelle dann, sollte der erzeugte Strom möglichst sofort verbraucht werden: Denn die Haushaltsgeräte bedienen sich immer zuerst beim selbst erzeugten Strom, bevor sie auf anderen Strom zurückgreifen. Wie das Handelsblatt empfiehlt, lässt sich mit einer Zeitschaltuhr lösen, dass die Spülmaschine tagsüber spült, wenn das Balkonkraftwerk Sonne hat. Demnach sollte ein 600-Watt-Balkonkraftwerk etwa 400 Kilowattstunden Strom im Jahr liefern. Im Vergleich: Ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach verbrauche etwa 130 bis 230 Kilowattstunden jährlich.

Und die Mini-Stromkraftwerke sind sicher, davon ist Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin überzeugt. Die in Deutschland erlaubte Höchstleistung liege ja bei 600 Watt. „Das ist ja weniger als ein Toaster, den Sie da anschließen“, sagte er dem Handelsblatt. Für die Sicherheit sei es auch nicht notwendig, eine sogenannte Wieland-Steckdose anzuschließen, die die Kosten in die Höhe treiben könne. Ein haushaltsüblicher Schutzkontaktstecker genüge.

Mini-Photovoltaik: Sind Balkonkraftwerke und Mini-Solaranlagen lukrativ?

Das Handelsblatt rechnet vor: Liegt der Strompreis bei 35 Cent pro Kilowattstunde, sparen Verbraucher und Verbraucherinnen bei einer Leistung des Balkonkraftwerks von 300 Watt etwa 50 Euro im Jahr. Bis der Kaufpreis erwirtschaftet wird, können also bis zu zehn Jahre vergehen. Ob sich das Balkonkraftwerk schnell lohnt, hängt also auch von der Ausrichtung des Balkons und den tatsächlichen Anschaffungskosten ab.

+ Kleines „Balkonkraftwerk“ - nicht immer müssen Mini-PV-Anlagen an der Außenseite des Balkons angebracht sein. © Stefan Sauer/picture alliance

Seit 2023 hat sich für Interessierte immerhin einiges gebessert: Auf Lieferung, Erwerb und Installation muss keine Umsatzsteuer mehr gezahlt werden, wenn die Bruttonennleistung der Anlage unter 30 Kilowattstunden liegt. Auch die Erträge aus Einspeisevergütungen bleiben bis zu dieser Grenze steuerfrei. Wer sich dafür entscheidet, den erzeugten Solarstrom vorzugsweise selbst zu verbrauchen, und nur den Überschuss ins öffentliche Netz einzuspeisen, bekommt bis zu 8,2 Cent je Kilowattstunde (kWh) - 25 Prozent mehr als zuvor. Wer seinen erzeugten Strom komplett ins öffentliche Netz einspeist, bekommt sogar bis zu 13 Cent je kWh.

Viele Gemeinden zahlen inzwischen Zuschüsse, etwa in Darmstadt. „Das Balkonkraftwerk soll als ‚Einstiegsdroge‘ dienen, um irgendwann dann doch auf eine große Anlage umzusteigen“, sagt Patrick Voos vom Amt für Klimaschutz in Darmstadt. Eine Gemeinde in Bayern sieht dagegen in Balkonkraftwerken einen Verstoß gegen die örtliche Satzung. (kat)

