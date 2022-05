Seniorin lässt Fremden in Wohnung: Er suchte nach dem „Ball seines Kindes“ - Erst später merkt sie, was passierte

Von: Stella Henrich

Eine Seniorin fällt auf einen Fremden rein, der sich höflich an der Tür bei ihr vorstellt. Sie lässt den Mann gutgläubig in ihre Wohnung. Und erlebt wenig später eine fiese Überraschung.

Konstanz ‒ Gegen etwa 10 Uhr klingelte es bei einer 79 Jahre alten Seniorin in Tuttlingen. Die Seniorin öffnete ihre Wohnungstür in der Karlstraße, vor der ein fremder Mann stand. Höflich erklärte er ihr, dass sein Kind Ball gespielt hat und dieser nun versehentlich auf ihrem Balkon gelandet ist. Nichtsahnend und gutgläubig ließ die Frau den Mann in ihre Wohnung. Gemeinsam suchten sie den Ball - vergeblich. Anschließend verabschiedete sich der Mann sich bei der Seniorin. Erst Stunden später bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel aus der Wohnung verschwunden war.

Kinder spielen gern Ball im Garten. Oftmals landet der beim Nachbarn auf dem Grundstück. Das wissen auch Betrüger. (Symbolbild) © imago

Ball-Trick: Betrüger nutzen Alltagssituation als Masche

Die Polizei warnt nun vor der „neuen“ Masche von Kriminellen. Bei dem „Ball-Trick“ klingele der Betrüger an einer beliebigen Haustür und erzähle den Anwohnern, sein Kind hätte seinen Ball auf das Grundstück oder über das Balkongeländer der jeweiligen Wohnung oder Hauses geworfen. Der Betrüger bitte um Einlass und begebe sich mit dem Anwohner auf die Suche. Während die nichtsahnenden Leute mit dem Suchen beschäftigt seien, verschaffe sich der Kriminelle einen Einblick in die Wohnung und nehme Geld oder Wertgegenstände unauffällig mit.

Fremde nie einzulassen und wenn ein Fremder von einem Ball auf dem Balkon spricht, lassen sie die Tür geschlossen und rufen die Polizei.

Auch in diesem Fall war es so. Erst Stunden später bemerkte die Seniorin aus Tuttlingen, dass ihr Geldbeutel aus der Wohnung verschwunden war. Dabei war die alte Dame nicht die einzige, die an diesem Tag Besuch von dem Unbekannten erhielt. Gegen 10.30 Uhr soll der Mann nochmals sein Glück bei einem 82-Jährigen in der Freiburgstraße versucht haben. Da der Senior aber keinen Balkon hat, verließ der Täter das Anwesen wieder. Erst am Nachmittag bemerkte der alte Mann, dass sein an der Wohnungstür von außen gesteckter Schlüsselbund fehlte, so die Polizei Konstanz. Immer wieder fallen Menschen auf Betrüger rein, die Alltagsszenen Gutgläubiger ausnutzen.