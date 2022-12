Eier-Rückruf: Nicht verzehren! Salmonellen in Ware entdeckt

Von: Stella Henrich

Warnung vor Salmonellen in Hühnereiern aus Baden-Württemberg. (Symbolbild) © H.Tschanz-Hofmann/imago

In Baden-Württemberg werden Hühnereier wegen Verdachts auf Salmonellen zurückgerufen. Kunden können die Ware von Berghof Glatt in den Handel zurückbringen.

Lottstetten – Der Berghof Glatt informiert über den Rückruf von Eiern mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 21.12.2022. Die tierischen Produkte wurden ausschließlich in Baden-Württemberg ausgeliefert und kamen in die Einzelhandelsgeschäfte Dorfladen Dettighofen, Dorfladen Altenburg, Raiffeisen Jestetten, Beckerei Gutay, Landmarkt Lottstetten, Obsthof Henes, Obstbau Buchter, Schlachthüsli Schaub und Holzwiesenhof Kübler in den Verkauf. Außerdem wurden sie auf dem Wochenmarkt Jestetten von Bio Hauser verkauft.

Rückruf: Hühnereier mit Salmonellen entdeckt

Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer Routine-Eigenkontrolle Salmonellen festgestellt. Die Kunden können die entsprechenden Produkte im Handel zurückgeben. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet. Alternativ können sie auch auf der Hofstelle in Lottstetten/Balm im Austausch anderer Eier zurückgeben werden.

Details zum Rückruf:

Hersteller Berghof Glatt in Lottstetten/Balm Produkt Hühnereier Grund des Rückrufs Gesundheitsgefahr durch Salmonellen ausgeliefert in Baden-Württemberg Mindesthaltbarkeitsdatum 21.12.2022 Telefon (0 77 45) 4 97 33 81

Eier-Rückruf – Robert-Koch-Institut warnt vor Salmonellen

Laut Robert-Koch-Institut äußert sich eine Salmonellen-Erkrankung innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten somit dringend ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.

