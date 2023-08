Vorsicht, Bankkunden: Kreditkarte wird nach technischem Fehler mehrfach belastet

Von: Karolin Schäfer

Ein Blick auf den Kontoauszug einer Bank könnte Kunden verwirren. Das Geldinstitut hat angesichts eines technischen Fehlers Zahlungen mehrfach abgebucht.

München – Immer wieder gibt es Berichte über Pannen bei der Bank. Anfang des Jahres klagten Kunden über Probleme beim Zahlungseingang der Postbank. Auch die Bank Norwegian hatte kürzlich technische Probleme, die zu falschen Abbuchungen führten.

Bank Norwegian Gründung 2007 Sitz Fornebu (Norwegen)

Bank bucht Kreditkartenzahlungen mehrfach ab: „Möchten um Entschuldigung bitten“

Kunden der norwegischen Internetbank mussten deshalb einen genaueren Blick auf die Kontoauszüge ihrer Kreditkarte werfen. Die Bank räumte ein, dass es ein technisches Problem mit den Abbuchungen gab. Kreditkartenzahlungen seien mehrfach vom Bankkonto abgebucht worden.

„Wir möchten zutiefst um Entschuldigung bei denjenigen unserer Kunden bitten, die von den mehrfachen Lastschrifteinzügen betroffen sind. Wir arbeiten mit allen Mitteln daran, die Einzüge rückgängig zu machen, und hoffen, das Geld bereits heute auf Ihr Konto zurückführen zu können“, teilte die Bank Anfang August auf ihrer Webseite mit.

Bank-Panne: Geldinstitut meldet sich bei betroffenen Kunden

Betroffene Kunden sollen per Mail über den Vorfall kontaktiert worden sein. Wer keine Nachricht bekommen hat und dennoch von der Mehrfach-Buchung betroffen ist, sollte sich schnell bei der Bank Norwegian melden.

Die Bank Norwegian hat Kreditkartenzahlungen mehrfach abgebucht. © Jake Jakab/imago

In der Regel buchen Banken das Geld schnell wieder zurück, versicherte die Verbraucherzentrale. Ist das Konto durch Doppelbuchungen jedoch ins Minus gerutscht, kommen möglicherweise hohe Dispo- oder Überziehungszinsen auf Sie zu. Laut Verbraucherzentrale ist die zweite Zahlung jedoch nicht autorisiert, „sodass die Bank verpflichtet ist, den Betrag unverzüglich zu erstatten“.

Bank bucht mehrfache Zahlungen zurück aufs Konto

Inzwischen sollen bereits die Rückbuchung der Zahlungen auf die Konten der betroffenen Kunden durchgeführt worden sein, meldete die Bank Norwegian auf der Webseite. Möglicherweise müssen sich einige jedoch etwas mit der Rückzahlung gedulden. Der Bank zufolge könne man nicht genau sagen, wann der Geldeingang auf dem Konto verbucht wird, da „verschiedene Banken Transaktionen zu unterschiedlichen Zeitpunkten einlesen“.

Eine Zahlung sei jedoch einbehalten worden, um die am 1. August fällige Kreditkartenrechnung zu begleichen, hieß es. „Wir möchten noch einmal für den Fehler und die Unannehmlichkeiten, die Ihnen als Kunde dadurch entstanden sein können, um Entschuldigung bitten“, so die Bank nach der Panne. Wo der Fehler genau lag, teilte die Bank nicht mit. Bleibt nun zu hoffen, dass alle Kunden schnell wieder ihr Geld zurückerhalten. Zuletzt wurden sensible Daten von Kunden der Deutschen Bank, Postbank, Comdirect und ING bei einem Datenleck gestohlen. Bei der Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin beschweren sich immer mehr Kunden über ihre Bank. (kas)