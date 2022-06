Bargeldeinzahlung: Bank bietet nun Service an Kassen von Supermärkten und Co. an

In einigen Penny-Filialen können Kunden einer Mobile-Bank nun Bargeld einzahlen. © imago stock&people/Rust/Imago

Die Einzahlung von Bargeld gestaltet sich bei einigen Banken ohne Filialen und Geldautomaten als schwierig. Eine Bank bietet Kunden jetzt eine Lösung. Hier mehr erfahren:

NRW – Die Zeiten sind für Bargeldenthusiasten wahrlich nicht leicht. Kreditinstitute wie die Deutsche Bank fahren ihren Service zurück und vor allem für Kunden von Direktbanken ist die physische Bargeldeinzahlung oftmals eine echte Herausforderung. Schließlich haben diese Banken keine Filialen und teilweise auch keine Geldautomaten, bei denen Geld eingezahlt werden kann. Wie RUHR24 weiß, bietet eine Mobile-Bank bietet seinen Kunden nun einen besonderen Service an – der allerdings gar nicht so neu ist.

Zustände wie in Dagobert Ducks Geldspeicher will Vivid seinen Kunden allem Anschein nach nicht mehr zumuten. In einer Pressemitteilung erklärte die Finanzplattform, dass die Bargeldeinzahlung „eine der am meisten gewünschten Funktionen der Vivid-Kund:innen“ gewesen sei. Diesem Wunsch versucht die Mobile-Bank jetzt dank der Kooperation mit dem Berliner Unternehmen „Viafintech“, welches laut Vivid „Teil der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe“ sei, gerecht zu werden.