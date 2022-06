Bargeldreserve für Notfälle: Wie viel Cash man zu Hause haben sollte

Teilen

Eine gewisse Menge an Bargeld (Symbolbild) sollte laut BBK jeder zu Hause haben – für Notfälle. © Patrick Pleul/dpa/Illustration

Neben wichtigen Alltags-Produkten wie Lebensmittel oder Medikamente sollte auch eine gewisse Summe Bargeld zu Hause gelagert werden, heißt es vom BBK.

Mehr zum Thema Bargeldvorrat für den Notfall: So viel Cash sollte man immer zu Hause haben

Bonn – Als Russland seine Invasion in der Ukraine begann, machten in Deutschland Meldungen über den 10-Tage-Notfallvorrat viele Schlagzeilen. Der Gedanke ist, eine bestimmte Menge an wichtigen Alltags-Produkten zu Hause einzulagern, damit man für etwa 10 Tage versorgt ist, sollte es mal zu einer Krise kommen. Neben Grundnahrungsmitteln oder Medikamenten empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auch etwas Bargeld.

BW24 verrät, wie der 500-Euro-Bargeldvorrat für den Notfall aussieht

Im BKA-Ratgeber wird eine „ausreichende Bargeldmenge“ genannt – genauere Angaben macht die Behörde nicht. Als Orientierung nennt der Oberösterreichische Zivilschutz einen Betrag von „500 Euro pro Haushalt“ in kleinen Scheinen. Dabei sollten Verbraucher beachten, dass die Bargeldreserve sicher verwahrt und nicht so einfach zu finden ist. Denn neben Dieben können auch Faktoren wie Feuchtigkeit für die Geldscheine gefährlich werden.