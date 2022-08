Gas-Krise: Hohe Nachfrage nach alternativen Heizmöglichkeiten

Teilen

Die Gas-Krise sorgt für steigende Nachfragen in Baumärkten. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Gas-Krise sorgt bei einigen Baumärkten derzeit für eine deutlich höhere Nachfrage nach bestimmten Heizmöglichkeiten.

Köln – Der Beginn des Ukraine-Kriegs hatte auch Auswirkung auf das Kaufverhalten vieler Menschen in Deutschland. Da die Gaspreise deutlich steigen, schauen sich viele nach Heiz-Alternativen um. Diese finden sie vor allem in Baumärkten, die seit Frühjahr deutlich mehr Heiz-Produkte verkaufen, mancherorts werden diese deshalb knapp.

24RHEIN berichtet, welche Folgen der Gas-Krise der Baumarkt Hornbach beobachten kann.

„Seit der Ausrufung der zweiten Stufe des Notfallplans Gas im Juni gibt es einen regelrechten Ansturm auf viele Märkte“, erklärt Hornbach. Demnach seien einige Produkte an einigen Standorten deshalb ausverkauft. Durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine hätte es einen weiteren Anstieg gegeben. Das führt die Baumarkt-Kette darauf zurück, dass Kunden „autark“ und somit „für Notfälle gewappnet“ sein möchten. Laut Sprecherin würde man das immer wieder bei Gesprächen in den Märkten hören. (os)