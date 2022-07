Baumarkt-Lieferdienst: In 45 Minuten soll alles beim Kunden sein

Von: Stella Henrich

Viele Konsumenten lassen sich ihre Einkäufe gern direkt nach Hause bringen. Von dem Trend will nun auch der Baumarkt Obi profitieren.

Hamburg ‒ Zusammen mit dem Lieferdienst Bringoo will die Baumarktkette Obi innerhalb von 45 Minuten Bestellungen aus ihrem 12.500 Artikel-Sortiment an die Haustür ihrer Kunden liefern. Die Idee für die Kooperation stammt von Dirk Heitmann. Er betreibt Obi-Märkte in Hamburg-Harburg, Neugraben, Buchholz und Winsen. Und da hat sich der Händler wohl gedacht: Wem beim Aufbau eines Regals die passenden Schrauben fehlen oder die Farbe beim Streichen der Küchenwand ausgeht, der greift direkt zur App. Und bestellt das fehlende Material rasch online nach.

Obi-Baumärkte arbeiten mit Lieferdienst ‒ Online-Nachbestellung in 45 Minuten beim Kunden

Eine interessante Idee. Denn die bestellten OBI-Artikel sollen schon in weniger als 45 Minuten beim Kunden sein. Das Geschäftsmodell gilt allerdings nur in Hamburg. Geliefert werden die Produkte vom Lieferdienst Bringoo, einem Hamburger Start-up-Unternehmen. Die Artikel werden über die Bringoo-App bestellt, mit der auch Obst, Gemüse, frische Lebensmittel, gekühlte Getränke, Drogerieartikel und weitere Dinge aus Supermarkt geordert werden können.

Die Obi-Bestellungen werden nicht wie sonst üblich mit dem Bringoo-Lastenrad ausgeliefert, sondern mit einem Elektro-Lieferwagen. Das berichtete das Handelsblatt. Laut Lebensmittel Zeitung peilt das Start-up-Unternehmen eine Zielgruppe von drei Millionen Menschen an, „die von der Kooperation mit Obi profitieren könnten“.

Auch Toom bietet Lieferdienst: Kunden müssen dafür aber in Baumärkte ‒ Obi gilt laut Studie als innovativ

Auch die Baumarktkette Toom bietet seinen Kunden einen Lieferdienst. Allerdings muss der Konsument dazu in einem Markt vor Ort die Ware einkaufen und nach Hause bestellen. Danach erst erfolgt die Lieferung an die Haustür.

Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Splendid Research überzeugt vor allem Obi die Konsumenten durch seine hohe Innovationsbereitschaft und wird als qualitativ hochwertige sowie attraktive Marke wahrgenommen. Gefolgt von Hornbach, Toom und Bauhaus auf den Plätzen zwei bis vier.

Baumarkte Obi will Lieferdienst auf weiter Städte ausweiten ‒ Köln und Berlin sollen noch im Juli folgen

Übrigens plant Obi die Bestellung per Bringoo-App auch in Köln und in Berlin für Ende Juli. Die Lieferungen sollen dabei nicht nur in den Innenstädten, sondern auch in den Vororten möglich sein. Und neben der kurzfristigen Lieferung, sollen Kunden auch die Möglichkeit erhalten, Waren für einen späteren Zeitpunkt vorzubestellen.

Ob das die Zukunft des Einkaufens ist oder nur eine kundenfreundliche Option von Baumärkten wird, hängt sicherlich auch vom künftigen Verkehr in Innenstädten ab. Dass der Gang in den Baumarkt aber auch eine tolle Überraschung bereithalten kann, zeigte die Girl-Band „No Angels“ in einer Münchner Filiale.

