Obi, Hornbach und Co.: Das ändert sich im Februar in den Baumärkten - viele Bundesländer lockern Regeln

Von: Tom Offinger

Auch in Corona-Zeiten ein beliebter Einkaufsort: Ein Hornbach-Baumarkt © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert

Das Einkaufen im Baumarkt gleicht während der Corona-Pandemie einem Drahtseilakt. In jedem Bundesland gelten scheinbar andere Regeln. Was geht, was geht nicht?

München - Das Coronavirus hat Deutschland und das öffentliche Leben weiter im Griff. Fast zwei Jahre nach dem Ausbruch der weltweiten Pandemie sorgen die unterschiedlichen Regeln und Vorschriften noch immer für große Verwirrung, vor allem wenn es um den Einkauf im Baumarkt geht. Nachdem zum Jahreswechsel größtenteils Verschärfungen ausgesprochen wurden, wagen sich erste Bundesländer an Lockerungen. Doch welchen Einfluss hat dieser Umstand für den Einkauf im örtlichen Baumarkt und welche Regeln gilt es zu beachten?

Einkaufen im Baumarkt: Keine 2G-Regel in Bayern

„Neue Regelungen oder schwankende Inzidenzwerte können dafür sorgen, dass sich die Lage in deinem Markt von einem Tag auf den anderen ändert“ - mit diesen Wort begrüßt die Baumarktkette Toom seine Kunden auf der Internetseite. Der Spruch könnte passender kaum sein, fast wöchentlich werden im Rahmen eines neuen Corona-Gipfels aktualisierte Vorschriften verabschiedet, die den Einkauf zu einem wahren Drahtseilakt werden lassen.

In den bayrischen Filialen von Obi, Bauhaus, Toom und Co. ist die umstrittene 2G-Regel für den Einzelhandel, die zuvor bereits vom Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde, seit dem 27. Januar offiziell gestrichen, sodass der Einkauf eines Eimer Farbe oder einer Glühbirne noch einfacher wird. Allerdings gilt in allen Baumärkte die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, gleiches gilt für die gängigen Hygiene- und Abstandsregelungen. „Dieser Markt hat unter Einhaltung der gängigen Regeln aber ohne verpflichtende G-Regeln für alle Kunden geöffnet“, heißt es beispielsweise von Seiten des Toom-Baumarkts in München-Haidhausen.

Einkaufen im Baumarkt: Andere Länder, andere Regeln

Wie während der gesamten Corona-Pandemie gelten in anderen Bundesländern auch andere Regelungen. In den Nachbarländern Hessen und Baden-Württemberg greift beispielsweise die 2G-Regel im Baumarkt, ohne Impf- oder Genesenennachweis müssen Kunden draußen bleiben. Auch in Nordrhein-Westfalen haben Ungeimpfte derzeit keinen Zutritt in ihren örtlichen Obi oder Hornbach.

Um unnötige Missverständnisse zu vermeiden, lohnt es sich vor dem Einkauf rechtzeitig auf der Internetseite des Geschäfts die aktuellen Vorschriften abzugleichen. Viele Märkte bieten auch einen Abholservice an: Kunden können sich das gewünschte Produkt reservieren lassen und dieses dann ohne große Kontakte abholen, oftmals wird dieser Service auch für ungeimpfte Personen angeboten, dann erfolgt die Übergabe nicht im Markt sondern auf dem Parkplatz.

Nächster Corona-Gipfel am 16. Februar

Die Entscheidung bezüglich Infektionsschutz ist in der Kompetenz der Länder. Stand 27. Januar gilt in Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz noch die 2G-Regel beim Einkauf im Baumarkt. Da viele Regelungen jedoch in den ersten Februar-Wochen auslaufen, kann sich auch dieser Umstand relativ schnell ändern. Spätestens nach dem nächsten großen Corona-Gipfel - am Mittwoch, den 16. Februar - kann mit den nächsten Veränderungen gerechnet werden. (to)