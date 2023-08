Mieter haben Anrecht auf Kürzungen – Mietminderung richtig beantragen

Von: Sven Schneider

Teilen

Für manche Mieter ist das Leben in einer Wohnung unangenehm oder gar nicht aushaltbar. Es gibt viele Gründe. Manchmal ist eine Mietminderung möglich.

Hamm - Das eigene Zuhause sollte der Ort sein, an dem man sich am wohlsten fühlt. Ist die eigene Wohnung wegen diverser Gründe allerdings nicht voll funktionsfähig, unangenehm laut oder liegen gar unangenehme Gerüche in der Luft, können Mieter eine Mietminderung beantragen. Es kommt allerdings aufs Detail an, wie wa.de berichtet.

Mietminderung beantragen: Mieter haben in 6 Fällen ein Anrecht auf Kürzungen

Monatlich wird die Miete vom Konto abgezogen. „Doch warum soll ich den vollen Preis für diese Wohnung zahlen“, mag sich der eine oder andere in Nordrhein-Westfalen oder ganz Deutschland fragen. Zumal der Alltag in den heimischen vier Wänden durchaus beinträchtig werden kann. In sechs Fällen haben Mieter ein Anrecht auf eine Mietminderung. Los geht es schon bei vermeintlicher Lärmbelästigung.

Streiten die Nachbarn ständig lautstark und kaum zu überhören, sollte natürlich zunächst das Gespräch mit dem Streithähnen gesucht werden. Bessert sich die Lage nicht, kann durchaus eine Mietkürzung beantragt werden. Ähnliches gilt bei Arbeiten im Haus, Schulen, Sportplätzen, Kneipen oder Betrieben. Wusste der Mieter vor dem Einzug nichts von einer drohenden Lärmbelästigung, ist eine Mietminderung möglich. Bei temporären Lärm wie Baustellen in der Nähe des Hauses ist für Mieter hingegen nichts zu holen. Dann gilt: Ausharren und Fenster schließen.

Mietminderung bei Lärmbelästigung, Gestank oder Defekt

Eine Mietminderung ist ebenso möglich, sollte die im Mietvertrag hinterlegte Wohnungsausstattung nicht intakt sein. Dazu gehören sanitäre Anlagen, Geräte der hinzugemieteten Küche, Türklingel- und klinken, Briefkasten oder Aufzüge. Während der Vermieter diese ersetzt oder repariert, können Mieter eine Mietminderung beantragen. Fällt gar die Heizung aus oder erreicht sie nicht die gewünschte Temperatur, können Mieter ebenso eine Kürzung beantragen.

Mietminderung beantragen: Mieter haben in 6 Fällen ein Anrecht auf Kürzungen © IMAGO / CHROMORANGE

Deutlich klarer ist der Fall noch bei Wasserschäden oder gar Schimmel in der Wohnung. Letzterer ist laut dem Deutschen Mieterbund (DMB) immer ein Mangel und somit ein Grund zur Mietkürzung. Schimmel in der Wohnung kann allerdings verschiedene Ursachen haben. Dessen Ergründung liegt in der Pflicht des Mieterbunds, dieser steht sowohl Mieter als auch Vermieter zur Seite.

Mietkürzung einfordern - Ursache darf nicht vom Mieter erzeugt werden

Zwar müssen Baustellen vor der Haustür hingenommen werden, Gerüste direkt an der Hauswand jedoch nicht. Wird die Hausfassade teilweise wochenlang gestrichen oder stehen andere Arbeiten an, kann das Leben in der eigenen Wohnung durchaus beeinträchtigt sein. Undurchsichtiger wird die Lage bei Gestank im Haus oder vor der Haustür. Stapeln sich Müllsäcke, Fäkalien oder kriecht massenhaft Ungeziefer herum, kann dies Grund einer Mietminderung sein. Dazu muss der Dreck und Gestank nach Einschätzung Dritter aber kaum zumutbar sein.

Das sind die teuersten Mietwohnungen in Deutschland Fotostrecke ansehen

Grundsätzlich gilt: Das Recht auf Mietkürzung ist gesetzlich verankert und gilt automatisch. Über etwaige Probleme in der Wohnung sollten Mieter den Vermieter zügig in Kenntnis setzen und ihm anschließend genügend Zeit zur Beseitigung einräumen. Wer nicht die Leistung erhält, die im Mietvertrag vereinbart ist, hat eine Chance auf eine Mietminderung. Die Mängel dürfen allerdings nicht vom Mieter selbst verursacht werden. Mit einer Mietkürzung kann also bares Geld gespart werden. Nicht ganz unwichtig, steigen doch die Mieten in NRW rasant an. Viele Vermieter platzen gar mit einer Mieterhöhung ins Haus. Was Mieter dagegen tun können.