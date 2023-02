Bekomme ich meine Rente auch im Ausland ausbezahlt?

Von: Robin Dittrich

Viele Rentner wollen den Winter nicht im kalten Deutschland verbringen und wandern deshalb aus. Aber kann dort noch die Rente aus Deutschland bezogen werden?

Hamburg – Kalt, nass und grau: So sieht Hamburg im Winter oftmals aus. Vielen Rentnern ist das ein Dorn im Auge. Sie spielen mit dem Gedanken, ins Ausland auszuwandern, wo es in hiesigen Wintermonaten stetig warm ist. Können Verbraucher trotzdem weiterhin eine Rente aus Deutschland beziehen?

Sozialversicherung: Deutsche Rentenversicherung Gründung: 1. Oktober 2005 Versicherte: 56,7 Mio. (31. Dezember 2020) Rentner: 21,2 Mio. (Stand: 1. Juli 2022)

Wo können Rentner besonders gut überwintern?

Wer im Alter nicht länger in Deutschland verweilen möchte, denkt oftmals übers Auswandern nach. Problematisch kann es werden, wenn schon eine Rente bezogen wird. Erhalten Rentner diese auch noch, wenn sie ins Ausland auswandern? Das kommt unter anderem darauf an, für welchen Zeitraum sich Senioren im Ausland aufhalten. Wer nur vorübergehend in anderen Ländern verweilt, erhält die Rente einfach weiter ausgezahlt. Wird die Rente demnach aber gekürzt, wenn man dauerhaft in ein anderes Land auswandert? 24hamburg.de berichtet darüber.

Können Rentner weiterhin eine Rente aus Deutschland beziehen, wenn sie im Ausland leben? (Symbolbild) © Roger Richter/Imago (Symbolbild)

Die gute Nachricht für Auswanderer: Wie die Deutsche Rentenversicherung schreibt, erhalten alle Verbraucher die volle Rente, auch wenn sie dauerhaft in ein Land der Europäischen Union, nach Island, Liechtenstein, Norwegen oder in die Schweiz ziehen. Zu Einschränkungen kann es nur kommen, wenn der Wohnsitz „in ein Land außerhalb der Europäischen Union oder ein Land, mit dem Deutschland kein Sozialversicherungsabkommen hat“, verlegt wird. Das Auswandern sollte aber rechtzeitig mitgeteilt werden, um etwaige Rentenansprüche zu besprechen. Diese müssen auch geklärt werden, wenn man noch nie in seinem Leben gearbeitet hat.

Was müssen Sie als Rentner beim Umzug in ein anderes Land beachten?

Mit vielen Ländern dieser Welt hat Deutschland bereits ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen. Verbraucher aus Deutschland, die in einem dieser Länder leben, können also weiterhin die Rente aus dem Heimatland beziehen. Dazu zählen die USA, die Türkei, Japan, Brasilien und Australien. Eine vollständige Liste gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung. Verbraucher sollten beim Leben in einem anderen Land darauf achten, weiterhin auffindbar zu sein. Der Rentenservice der Deutschen Post AG muss jährlich überprüfen, ob Rentner noch am Leben sind.

In vielen europäischen Ländern wird der Tod eines Rentners jedoch automatisch den deutschen Behörden gemeldet. Bei einem längeren Aufenthalt außerhalb der EU muss zudem oftmals ein Visum beantragt werden. Wer länger in einem EU-Land lebt, sollte das nach spätestens drei Monaten den zuständigen Behörden mitteilen. Wer länger als ein halbes Jahr im EU-Ausland lebt, kann in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig sein. Deshalb ist ein frühes Beratungsgespräch mit der Deutschen Rentenversicherung unabdingbar.