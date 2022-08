300 Euro Energiepauschale im Herbst: Wer sie erst im Oktober bekommt

Von: Jason Blaschke

Die Energiepauschale (Symbolbild) soll ab September ausbezahlt werden, jedoch sind auch spätere Auszahlungen möglich. © Fabian Sommer/dpa

Wer einen Anspruch auf die 300 Euro Energiepauschale hat, muss mitunter mit Wartezeiten rechnen. Lesen Sie hier, wer das Geld erst im Oktober bekommt:

Teure Lebensmittel-, Kraftstoff oder Energiepreise belasten das Haushaltsbudget vieler Verbraucher. Und ab Oktober soll auch noch die Gasumlage kommen, für die Millionen Bürger aufkommen müssen. Um die Verbraucher in der Teuer-Phase zu entlasten, wurden von der Politik zuletzt mehrere Entlastungsmaßnahmen beschlossen, darunter die einmalige Energiepreispauschale (EPP), die schon ab September ausbezahlt werden soll.

Nicht alle EPP-berechtigten Arbeitnehmer in Deutschland werden die 300 Euro Energiepauschale schon im September auf der Gehaltsabrechnung vorfinden – auch spätere oder gar keine Auszahlungen sind möglich. Wer etwa in der Land- und Forstwirtschaft arbeitet oder als Freiberufler für ein Unternehmen tätig ist, muss seine EPP über die Steuer für 2022 geltend machen. Und auch, wer in einem kleinen Unternehmen angestellt ist, wartet unter Umständen bis Oktober. (jsn)