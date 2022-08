Vanille vorn, Schoko nicht mal in den Top 3: Das sind die beliebtesten Eissorten Deutschlands

Von: Stella Henrich

Lieblingseis: Kein Weg ist zu lang zur persönlichen Eisdiele. (Symbolbild) © Jan Huebner/imago

Sie sind echte Dickmacher - diese kleinen, runden, bunten Kalorienbomben. Doch wer wollte auf sie schon verzichten? Beim Lieblingseis hört der Spaß auf. Ob in der Waffel oder in der Tüte. Wen interessieren schon die Kalorien - speziell an solch heißen Tagen wie diesen.

München ‒ Sommerliche Temperaturen bis weit über 30 Grad. Da braucht der Mensch schon hin und wieder eine Abkühlung. Der eine springt ins kühlende Wasser, der andere läuft zur nächsten Eisdiele seines Vertrauens. Ob im Becher oder in der Waffeltüte - Hauptsache lecker und erfrischend.

Doch wer die Wahl hat, hat oftmals auch die Qual bei der großen Auswahl an Eis-Sorten. Von den Klassikern Vanille, Schokolade, Stracciatella, Erdbeere, Joghurt, Pistazie, Haselnuss und Sahne-Kirsche bis hin zu außergewöhnlichen Sorten wie Omas Apfelkuchen, Kürbis-Nougat, Erdnuss-Brezel und Kastaniensorbet mit Rosmarin und Pinienkernen. Wer glaubt, Schokolade sei noch immer der absolute Spitzenreiter beim Eis-Schlecken, sieht sich getäuscht. Wie eine Umfrage unter 1.000 Befragten von Online-Portal Vergleich.org jetzt zeigt. Inzwischen gehört Vanille zur Lieblingssorte hierzulande.

Eis-Sorten im Vergleich: Vanille-Eis ist Spitzenreiter

Mehr als 19 Prozent geben bei der Umfrage an, Vanille-Eis am liebsten zu mögen. Das verschafft der Eis-Sorte Platz Eins. Mit fast 17 Prozent landet Haselnuss auf Rang Zwei. Gefolgt von Stracciatella - der Eis-Creme mit Schokosplittern. Die Sorte schneidet mit 16,5 Prozent im Umfrage-Ranking ab. Nun erst folgt der Kakao-Klassiker Schokolade und punktet mit 16,3 Prozent bei den Befragten. Das ergibt immerhin noch einen „guten“ vierten Platz - schließlich gibt es ja keine Medaillen fürs Abschneiden im Eis-Ranking.

Vanille wurde im 16. Jahrhundert von spanischen Konquistadoren aus Mexiko eingeführt und wurde zunächst im Kakao verwendet, bis der Apotheker von Königin Elizabeth I., Hugh Morgan, eine separate Verwendung vorschlug. Oft wird künstliches Vanille-Aroma verwendet, um das Vanille-Eis zu aromatisieren. Ein möglichst hoher Gehaltsanteil an echter Vanille ist aber ein ausschlaggebendes Qualitätskriterium. (Vergleich.org)

Der Rest ist schnell erzählt: Erdbeere landet auch Platz fünf, Joghurt-Eis ergattert Rang sechs. Die restlichen Prozentpunkte werden an Nougat, Salted Caramel und After Eight verteilt.

Eis-Sorten im Vergleich: Verrückte Sorten mit Käse, Senf und Forelle als Alternativen

Jeder Geschmack ist verschieden. Und über ihn lässt sich trefflich streiten. Denn es gibt auch recht schräge Eis-Varianten, wie das Video unten im Beitrag zeigt. Darunter Sorten wie Schimmelkäse-Eis, Rosensahne-Eis, Spargel-Sorbet-Eis oder das gezuckerte Räucheraal-Eis. Na dann, guten Appetit.

Wer lieber im Supermarkt und Discounter beim Eis zugreift, anstatt eine Kugel in der Eis-Diele zu kaufen, für den haben Verbraucherschützer von Öko-Test 19 Sorten an Vanille-Eis und beliebte 20 Schoko-Sorten unter die Lupe genommen. Die meisten davon bestehen den Test. Nur einige warten mit einer bösen Überraschung auf die Tester.