Verbraucher-Abzocke an der Zapfsäule auf der Autobahn? – „Das ist einfach nur dreist"

Von: Stella Henrich

Wer auf der Autobahn tankt, muss für den Liter Sprit mehr zahlen als abseits der Strecke. Viele Fahrer verlassen deshalb zum Tanken die Autobahn. Doch lohnt sich das Abbiegen wirklich? Eine ADAC-Umfrage deckt auf.

Bremen ‒ Sprit ist teuer und an der Tankstelle auf der Autobahn ist er meist noch teurer. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Automobilclubs ADAC. Das Phänomen ist natürlich nicht neu. Der Krieg in der Ukraine hat die Preise für Diesel und Benzin kräftig in die Höhe getrieben. Für Super E5 zahlten Autofahrer in Niedersachsen im vergangenen März den Rekordpreis von 2,37 Euro auf der A1. Wer auf der Autobahn unterwegs ist, steuert daher vornehmlich zur nächsten Ausfahrt. Denn das lohnt sich. Im Durchschnitt ließen sich durch den kurzen Umweg rund 20 Euro sparen, teilt der ADAC jetzt mit. Wie viel günstiger eine Tankfüllung konkret sei, hänge von der jeweiligen Tankstelle und den aktuellen Preisen ab.

ADAC kritisiert Preisaufschläge: Umwege lohnen sich für die Autofahrer

ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold kritisiert einem Bericht der dpa zufolge, dass die Mineralölindustrie die Spielräume in der Preisgestaltung zulasten der Verbraucher schamlos ausnutze. Er rät Autofahrern daher, konsequent abseits der Autobahnen zu tanken. So lasse sich meist trotz eines kurzen Umweges viel Geld sparen.

So hat der ADAC getestet Für den Preisvergleich griff der ADAC auf Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamtes zurück: An den längsten deutschen Autobahnen wurden 40 „Tankstellen-Paare“ gebildet, bestehend aus einer Tankstelle direkt an der Autobahn und derjenigen, die der ersten Ausfahrt nach der Rastanlage am nächsten liegt. Die Daten wurden vom 17. bis 26. März 2023 erhoben und anschließend ausgewertet.

Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen mussten die Autofahrer für einen Liter Super E10 im Durchschnitt 44,4 Cent mehr zahlen als an Tankstellen abseits der Autobahn, so das Ergebnis des ADAC-Tankstellen-Paar-Vergleichs. Diesel-Kraftstoff war durchschnittlich 40,6 Cent teurer. Der ADAC hat nach eigenen Angaben im März zeitgleich die Spritpreise an sieben Autobahntankstellen in NRW mit den Preisen der jeweils nächstgelegenen Tankstelle abseits der Autobahn verglichen.

ADAC übt Kritik an Kraftstoff-Preisen: Deutliche Preisunterschiede bei Diesel und Benzin

Unrühmlicher Spitzenreiter beim Super E10 war demnach die Anlage „Remscheid West“ an der A1: Dort kostete der Liter 53,4 Cent mehr. Die größte Preisdifferenz beim Diesel gab es mit 46,7 Cent an der Rastanlage „Bedburger Land West“ an der A61.

Kraftstoff Preis Autobahn-Tankstelle Preis Abseits der Autobahn Preis-Differenz Super E10 2,16 Cent/Liter 1,74 Cent/Liter 0,42 Cent/Liter Diesel 2,06 Cent/Liter 1,70 Cent/Liter 0,36 Cent/Liter Quelle: ADAC Verkehrsclub, Juni 2023

Im Schnitt zahlten demnach Autofahrer zum Zeitpunkt der Stichprobe für Diesel 36 Cent mehr pro Liter. Bei Super E10 lag die Differenz sogar bei 42 Center pro getanktem Liter. Doch damit nicht genug. Zum Teil variierte der Preis noch stärker. Innerhalb eines der Tankstellenpaare war Super E10 sogar um fast 70 Cent und Diesel knapp 56 Cent teurer, so die Kritik des Verkehrsclubs an der Preispolitik der Mineralölindustrie.

ADAC übt Kritik: Tanken auf der Autobahn ist deutlich teurer als abseits der Strecke. (Symbolbild) © Unai Huizi/imago

Autofahrerlobby übt Kritik an der Preispolitik der Mineralölindustrie: „Das ist einfach nur dreist“

Bei der ADAC-Erhebung zeigt sich, dass Autofahrer deutlich Geld sparen können, wenn sie von der Autobahn abfahren und einen kurzen Umweg nehmen. Dabei spielte auch der richtige Zeitpunkt zum Tanken eine wesentliche Rolle. Im bundesweiten Durchschnitt seien die Kraftstoffpreise am niedrigsten zwischen 18 und 22 Uhr.

Wenn Mineralölkonzerne ihren Kraftstoff an der Autobahn ein paar Cent teurer verkaufen als anderswo, ist das nachvollziehbar. Für das Ausmaß der in unserer Stichprobe festgestellten Preisaufschläge fehlt mir jedoch jedes Verständnis. Das ist einfach nur dreist!

ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand zeigt zwar Verständnis für die Mineralölindustrie, äußert allerdings auch deutliche Kritik an deren Preispolitik. „Wenn Mineralölkonzerne ihren Kraftstoff an der Autobahn ein paar Cent teurer verkaufen als anderswo, ist das nachvollziehbar. Für das Ausmaß der in unserer Stichprobe festgestellten Preisaufschläge fehlt mir jedoch jedes Verständnis. Das ist einfach nur dreist!“ Wer sein Auto auf der Autobahn einmal mit Benzin E10 volltankt, zahlt dafür 108,02 Euro (50 Liter) im Durchschnitt. Abseits der Route kommen die Fahrer auf 87,15 Euro. Auch für Diesel-Fahrer sieht die Rechnung nicht besser aus. Rund 17,96 Euro müssen sie mehr bezahlen, wenn sie auf der Autobahn-Raststätte ihren Mittelklassewagen einmal volltanken.

ADAC übt Kritik an Preisen: Bei E-Autos wird es deutlich günstiger

Nicht nur bei der Wahl der günstigsten Tankstelle, auch mit Ihrer Fahrweise können Autofahrer clever Sprit sparen: Tipps und Tricks, wie Sie Ihren Benzin- und Dieselverbrauch deutlich reduzieren, lässt sich hier nachlesen. Wer auf ein E-Auto umsteigt, muss dagegen weniger tief in die Tasche greifen. Die Kosten für einen Vollbetankung sind hier deutlich günstiger. Doch nach wie vor haben etliche Autobahnrastplätze hierzulande noch immer keine Ladesäule. Ebenso ist die Ladeinfrastruktur für einen Urlaub in Europa noch deutlich ausbaufähig. Am schlechtesten ist laut ADAC Irland mit einem Stromer zu bereisen. Doch wirklich gut kommt im Vergleich bisher kein Land weg.