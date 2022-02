Benzinpreise so hoch wie nie zuvor: Mit diesen Autos sparen sie am meisten

Von: Bedrettin Bölükbasi

In Deutschland ist der Preis von Benzin so hoch wie nie zuvor. © Sven Hoppe/dpa

Der Benzinpreis in Deutschland ist auf einem Rekordstand. Wer ein Auto mit wenig Verbrauch besitzt, ist damit klar im Vorteil und kann einiges sparen.

München - Benzin tanken war noch nie so teuer. Der Spritpreis schießt unter anderem wegen Plänen zur Senkung des Verbrauchs fossiler Energie und politischen Krisen in ölreichen Nationen in die Höhe. Aktuell kostet ein Liter Benzin in Deutschland durchschnittlich um die 1,75 Euro. Für Autofahrer mit Benzinwagen erhöht sich somit der Druck auf die Geldbörse.

Inmitten der hohen Preise bedeuten Autos mit zu hohem Verbrauch eine zusätzliche Last. Deren Besitzer werden vom Benzin-Schock am härtesten getroffen. Da für Millionen Deutsche reine E-Mobilität immer noch keine Alternative ist, halten viele Ausschau nach sparsamen Modellen mit wenig Verbrauch. Beim Kauf eines neuen Autos muss der Spritverbrauch nun stärker als zuvor beachtet werden.

Benzinpreise steigen: Peugeot fällt mit niedrigem Verbrauch auf - wenig Optionen bei BMW und Mercedes

Ein Überblick von Focus Online zeigt welche Benzinautos wenig verbrauchen und welche Autos besonders durstig sind. Die Spitze der Liste erobern ohne Zweifel teure Sportwagen. Mit einem Verbrauch von 13,9 Liter pro 100 Kilometer saugt der japanische Nissan GT-R am meisten Benzin und befindet sich auf Platz 1. Darauf folgt der Audi R8 FSI S-Tronic mit 12,9 Liter, gefolgt vom amerikanischen Muscle-Car Ford Mustang GT mit 12,1 Liter. Will man einen Sportwagen, der vergleichsweise weniger verbraucht, so könnte sich Porsche Panamera mit 8,7 Liter pro 100 Kilometer als eine Option erweisen.

Wie sieht es aber nun bei Autos aus, die auf den deutschen Straßen öfter zu sehen sind als teure Sportwagen? Die Standartvariante des Volkswagen Polo etwa verbraucht mit 4,7 Liter pro 100 Kilometer relativ wenig im Vergleich zu anderen Benzinautos. Minimal weniger verbraucht der Golf 1.0 mit 4,3 Liter pro 100 Kilometer.

In der Liste fallen Benzinautos des französischen Herstellers Peugeot mit ihrem niedrigen Verbrauch auf. Der Peugeot 108 verbraucht 3,7 Liter pro 100 Kilometer und ist somit die sparsamste Alternative unter den Benzinern. Sucht man nach Benzinautos die unter 5 Liter pro 100 Kilometer verbrauchen, so kommen generell Autos der Hersteller Peugeot, Volkswagen, Mazda und Skoda besonders in Frage.

Will man sich jedoch eher einen BMW oder Mercedes zulegen, so hat man bei der Benzinfront deutlich weniger Optionen. Von einem ordentlichen BMW mit unter 5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer kann man demnach nur träumen. Mit 6,7 Liter verbraucht der BMW 420i Coupé am wenigsten Benzin. Laut der Einordung von Focus Online gibt es beim Hersteller aus Bayern kein Auto, das unter diesem Verbrauch liegt. Immerhin, denn im Gegensatz zu BMW ist für Mercedes kein einziger Benziner in der Liste dabei.

Diesel sparsamer als Benzin: Deutlich mehr Spar-Optionen als bei Benzin - Peugeot wieder Spitzenreiter

Zwar ist Diesel mit durchschnittlich 1,6 Euro pro Liter nur etwas günstiger als Benzin, doch hier haben Autofahrer zumindest deutlich mehr Optionen für einen geringen Verbrauch. So wie bei Benzin fällt auch bei Diesel sofort die Marke Peugeot auf. Mit 3,6 Liter pro 100 Kilometer verbraucht der Peugeot 508 am wenigsten Diesel unter allen Autos. Darauf folgen wieder zwei Wagen des französischen Herstellers mit jeweils 3,7 Liter Verbrauch - der Peugeot 308 und Peugeot SUV 2008.

Aber auch der neue Volkswagen Golf 2.0 TDI weist einen geringen Verbrauch mit 3,8 Liter auf. Dicht gefolgt ist der Golf etwa vom Audi A3 30 TDI oder Skoda Octavia 2.0 mit jeweils 3,9 Liter Verbrauch oder dem Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI mit 4 Litern Verbrauch pro 100 Kilometer. Sucht man nach einem Dieselauto mit weniger als 4,5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer, so wird man vor allem bei Peugeot, Volkswagen, Skoda und Audi fündig.

Am meisten Diesel verbrauchen dabei große SUV und Pick-Ups der Hersteller BMW, Mercedes und Toyota. So verbraucht der Landcruiser von Toyota 9,6 Liter pro 100 Kilometer, ein Mercedes Benz G400d etwas weniger mit 9,3 Liter. Beim BMW X7 hingegen fällt der Verbrauch mit 8 Liter pro 100 Kilometer geringer aus. Der kleine Bruder X5 verbraucht mit 7,8 Liter minimal weniger Diesel. Der Audi Q7 verbraucht mit 7 Litern sogar deutlich weniger und ist gleichauf mit dem Volkswagen Touareg, der ebenfalls 7 Liter verbraucht.

Hält man aber Ausschau nach einem sportlicheren Dieselwagen, so könnte der BMW 320d mit 4,8 Litern Verbrauch pro 100 Kilometer in Frage kommen. Der BMW 220d verbraucht mit 4,9 Litern geringfügig mehr. Allerdings geht es mit dem Verbrauch auch relativ schnell nach oben beim bayrischen Hersteller. Der BMW 420i verbraucht 6,7 Liter pro 100 Kilometer. Beim BMW Z4 sind es schon 7 Liter. Wer nach einem sportlichen Mercedes mit geringem Verbrauch sucht, könnte sich für den CLA 220d mit 4,5 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer entscheiden.

Spritpreise in Deutschland steigen stark an: Diesel deutlich bessere Alternative zu Benzin

Das Fazit: Dieselautos verbrauchen deutlich weniger als Benzinautos. Zudem hat man bei Diesel mehr Optionen als bei Benzin. Obwohl die Preise ähnlich stark gestiegen sind, macht dies Wagen mit Dieselmotoren eindeutig sparsamer. Sowohl bei Benzin, als auch bei Diesel fallen Autos von Peugeot aus Frankreich mit einem geringen Verbrauch auf. Doch auch Volkswagen hat einige Optionen für geringen Verbrauch bei Benzin- und Dieselmotoren. SUVs, Pick-Ups und Sportwagen haben dabei den höchsten Durst für Sprit. (bb)