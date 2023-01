Hilferuf per DHL-Zettel: Postbotin hinterlässt ungewöhnliche Nachricht

Von: Armin T. Linder

Eine Postbotin hinterließ in Berlin einen Hilferuf auf einem DHL-Zettel. Und die Story erwärmt nun tausende Herzen.

Berlin - Fehler passieren. Das müssen auch jene Kunden von Paketdiensten zähneknirschend akzeptieren, die immer wieder darunter leiden. Denn insbesondere im Stress werden auch mal falsche Entscheidungen getroffen von den Boten. Oder schlimmstenfalls sogar Gartenzwerge geköpft.

Eine ungewöhnliche Panne ist nun einer Postbotin in Lichterfelde-Süd in Berlin unterlaufen. Vorausgesetzt, der Zettel ist echt, der bei der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ veröffentlicht wurde. Die handschriftlichen Wörter darauf erklären die Geschichte. „Mir ist mein Ring mit in den Bfk. gerutscht“, schreibt die Verfasserin, wobei die Abkürzung wohl für „Briefkasten“ steht. Und weiter: „Würde ihn gerne morgen abholen. MfG Postbotin.“

Postbotin hinterlässt Hilferuf auf DHL-Zettel: Ring in den Briefkasten gerutscht

Den freundlichen Hilferuf per DHL-Zettel garniert sie mit einem Smiley. Und offenbar bekam sie noch vor Weihnachten ihren Ring wieder. „Alles klar! Wir sind da“, antworten die Empfänger, die unfreiwillig den Ring mit in den Briefkasten geliefert bekamen. Zum „3. Etage“ gibt‘s ebenfalls einen Smiley. Und das dritte Foto (Sie sehen die weiteren durch Wischen/Klicks auf die Pfeile) zeigt dann auch den DHL-Zettel gemeinsam mit dem Ring. Ob die Bilder der Instagram-Seite von der Botin zugespielt wurden oder von den Post-Empfängern, bleibt unklar.

Wie schon der DHL-Bote, der einst Katzenbesitzern einen wichtigen Hinweis hinterlassen hat, begeistert die kleine Geschichte viele. Rund 7.600 Likes gab es in den ersten 21 Stunden. „Endlich mal eine sinnhafte Benachrichtigungskarte“, heißt es in den Kommentaren. „Hat das ein Arzt draufgeschrieben?“, wundert sich ein anderer Nutzer wohl mit Blick auf die schwer lesbare Schrift.

„Die Welt braucht mehr davon“: Nachricht auf DHL-Zettel sorgt für Happy End

„Die Welt braucht mehr davon": Nachricht auf DHL-Zettel sorgt für Happy End

„Die Welt braucht mehr davon", schwärmt eine Nutzerin von der Story und der Instagram-Seite, die sie weiterträgt. Und ein User reißt einen Gag: „3. OG, niemals geht DHL dort hoch", schreibt er mit Tränen lachemdem Emoji.