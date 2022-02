Rabenmutter, weil sie berufstätig ist? Tweet löst heftige Reaktionen aus

Von: Ines Baur

Teilen

Papa bleibt daheim und Mama arbeitet. Ist eine Frau eine schlechte Mutter, wenn sie nach der Geburt zurück in den Job geht? (Symbolbild) © Cavan Images / imago

Eine junge Mutter geht zurück in den Job. Der Vater kümmert sich ums Kind. In Deutschland im Jahr 2022 noch keine alltägliche Situation, wie die Reaktionen einen Tweet zeigen.

München - Schönreden ist nicht. Rabenmutter ist eine abwertende Bezeichnung für eine Mutter, die sich schlecht um ihr Kind kümmert. Geht eine Frau nach der Geburt ihres Kindes zurück in den Job. Sie verdient das Geld für ihre kleine Familie. Doch möglicherweise finden das nicht alle Menschen in ihrer Umgebung gut und nennen sie eine Rabenmutter.

So geht es auch einer Freundin der Twitter-Userin Lagertha, Königin der Wikinger. In einem Tweet schreibt sie: Meine Freundin ist schwanger und verdient doppelt so viel wie ihr Mann. Er bleibt deswegen nach der Geburt zu Hause und sie geht weiter arbeiten. Auch hat sie gerade einen weiteren Karrieresprung im Auge. Jetzt erzählen ihr Menschen, sie wäre jetzt schon eine Rabenmutter…

Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Knapp 136 Retweets und über 6.000 „Gefällt mir“-Angaben kommen in kurzer Zeit. Von Glückwünschen zu der Entscheidung über gute Zusprüche bis zu kritischen Worten ist alles dabei. Userinnen und User erzählen von ihren Erlebnissen und warum welcher Elternteil daheim beim Kind bleibt. Eine Frau schreibt, dass sie weiter zur Arbeit gegangen sei. Zwar hätte sie zu dem Zeitpunkt weniger verdient, aber sie wollte ihr Referendariat beenden.

„Solche Mütter brauchen wir nicht.“

Manche Reaktionen machen deutlich, dass es immer noch unüblich ist, wenn sich Väter eine Auszeit für die gemeinsamen Kinder nehmen. Ein Jahr habe ihr Mann Elternzeit genommen, schreibt eine Frau. Und dafür wurde er „gefeiert, wie toll er ist.“ Sie hätte beim ersten Kind die komplette Elternzeit alleine gemacht, da habe niemand gejubelt oder geklatscht.

Eine andere erzählt, dass sie von einer Kita eine Absage erhalten hätte mit dem Hinweis: Solche Mütter brauchen wir hier nicht. Sie wünscht Lagerthas Freundin ein dickes Fell. Ein ähnlich guter Rat kommt über einen weiteren Tweet: Am besten lernt sie gleich, diese Kommentare zu ignorieren. Egal, wie sie es macht - es wird immer jemanden geben, der es furchtbar findet. Wichtig ist nur, dass die Eltern zusammenhalten.