Eis-Packung von Rewe sorgt bei Kundin für Bedenken: „Wer Lust auf Salmonellen hat...“

Von: Sandra Sporer

Teilen

Einen bedenklichen Fund machte eine Rewe-Kundin aus Offenbach. Auf Facebook beschwert sie sich bei der Supermarkt-Kette, die auch prompt antwortet.

München – „Wer Lust auf Salmonellen hat“, schreibt die Frau in ihrem Facebook-Post und nennt anschließend die Adresse einer Rewe-Filiale. „Dort wird Eis gelagert bis es aufgetaut ist und dann in die TK gepackt“, wirft die Kundin der Supermarkt-Kette vor. Auf den Bildern darunter sieht man den Zustand der Eis-Packung.

Rewe-Kundin äußert Bedenken über angetaute Eis-Packung

Der Inhalt der Eis-Packung hat auf den Bildern sichtlich Schieflage. Das könnte tatsächlich darauf hindeuten, dass das Eis schon einmal aufgetaut war und anschließend wieder eingefroren wurde. Nicht im gewünschten Zustand war auch der Einkauf einer anderen Rewe-Kundin, deren Blattspinat aus Häckseln anstatt aus individuellen Blättern bestand.

Wenn das Eis tatsächlich schon einmal aufgetaut war, wäre damit die Kühlkette unterbrochen. Das erhöht das Risiko von Salmonellen. Die Bakterien „können sich schnell auf ungekühlten Lebensmitteln vermehren“, warnt das Portal infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Eine Kundin beschwert sich bei Rewe. Sie hat Bedenken, dass bei ihrer Eis-Packung die Kühlkette unterbrochen wurde und befürchtet nun Salmonellen. © Screenshot/Facebook

Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt vor den schädlichen Bakterien. Sie können „beim Menschen eine akute Darmentzündung, die Salmonellose, auslösen“, so das BVL. Zu den Symptomen zählen laut dem Verbraucherschutz: Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Fieber sowie teils auch Erbrechen.

Salmonellen-Verdacht bei Eis-Packung: Rewe reagiert auf Kunden-Beschwerde

Der Ärger der Kundin ist also durchaus nachvollziehbar. Das sah sogar Rewe so. Der Facebook-Account der Supermarktkette kommentierte unter dem Beschwerde-Post: „Das sollte natürlich nicht sein. Gerne leiten wir das einmal an unsere zuständigen Kolleginnen und Kollegen weiter“. Dazu sollte die Kundin ihnen noch einige Zusatzinformationen zur Verfügung stellen.

Die abermalige Antwort ließ scheinbar ebenfalls nicht lange auf sich warten, war der Frau aber nicht ganz ausreichend. „Rewe geht nur darauf ein, dass die Mitarbeiter unfreundlich sind per Mail. Aber das eigentliche Thema über eine unterbrochene Kühlkette wird ignoriert“, fasst sie die Antwort des Unternehmens in einem Kommentar unter ihrem Post zusammen. (sp)