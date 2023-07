Lohnsteuerklasse 1 oder 4: Welche ist sinnvoller und besser?

Von: Sandra Sporer

Ob Lohnsteuerklasse 1 oder 4 besser ist, hängt von den persönlichen Lebensumständen ab. Eine Wahl hat man dabei ohnehin nur in Steuerklasse 4.

München – In den meisten Fällen hat man keine wirkliche Wahl bei der Steuerklasse. Die große Ausnahme stellen verheiratete Paare dar. Sie können zwischen den Steuerklassen 3, 4 und 5 wählen. Welche davon sinnvoller ist, hängt vom jeweiligen Einkommen der Eheleute ab. Auch Alleinerziehende haben bei der Steuerklasse die Wahl. Oft ist es für sie besser, in die Lohnsteuerklasse 2 zu wechseln.

Lohnsteuerklasse 1 ist fast immer die bessere Wahl für Alleinstehende

Als Alleinstehender hat man automatisch die Steuerklasse 1. Auch wer verwitwet oder geschieden ist, gehört in diese Lohnsteuerklasse.

Der Grundfreibetrag in der Steuerklasse 1 liegt bei 10.908 Euro. Weitere Freibeträge sind der Arbeitnehmerpauschalbetrag und der Kinderfreibetrag. Wer letzteren in Anspruch nimmt, also alleinerziehend ist, für den ist jedoch meist Steuerklasse 2 die bessere Wahl. „Sie bietet einen Steuervorteil durch den sogenannten Alleinerziehendenentlastungsbetrag“, erklärt das Portal steuerklassen.com. Dieser liegt momentan bei 4.260 Euro.

Wann die Lohnsteuerklasse 1 und wann 4 besser ist, hängt von den Lebensumständen ab. © MiS/IMAGO

Ob für Verheiratete Lohnsteuerklasse 3, 4 oder 5 sinnvoller ist, hängt vom Einkommen ab

Wer heiratet, hat die Wahl zwischen drei Steuerklassen. Und es lohnt sich hier durchaus, alle Optionen zu vergleichen. Mit der richtigen Lohnsteuerklasse kann man nämlich einiges an Steuern sparen.

Mit der Heirat bekommen beide Ehepartner zunächst automatisch die Steuerklasse 4. In dieser wird die Steuerlast gleichmäßig auf beide Partner verteilt. Das ist jedoch nur sinnvoll, wenn das Einkommen beider ungefähr gleich groß ist. Gibt es größere Unterschiede beim Einkommen, lohnt sich eventuell ein Wechsel in die Steuerklassen 3 und 5. Dieser kann über ein Formular oder das Elster-Portal beim Finanzamt beantragt werden.

Kleinere Unterschiede beim Einkommen können mit dem Faktorverfahren, auch Steuerklasse 4 mit Faktor genannt, ausgeglichen werden. Bei diesem Verfahren wird die anteilige Steuerlast beider Partner abhängig von deren Einkommen berechnet. “Durch den genaueren Lohnsteuerabzug ergibt sich bei der Jahressteuerschuld weder eine Nachzahlung noch eine Rückerstattung“, erklärt das Portal steuertipps.de den Vorteil des Verfahrens. (sp)