Dringender Rückruf: Pestizid kann krebsauslösend auf den menschlichen Organismus wirken

Großer Gewürz-Rückruf wegen krebserregender Pestizide: Insgesamt acht Produkte betroffen

Von: Stella Henrich

In Gewürzmischungen der Marke Shan sind giftige Chemikalien nachgewiesen worden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt eindringlich vor dem Verzehr der Produkte.

Hamburg ‒ Das Verbraucherportal produktwarnung.eu warnt Konsumenten vor dem Verzehr verschiedener Gewürzmischungen der Marke Shan der Firma Star Food Impex Gmbh. In einer Pressemitteilung hat der Hersteller darüber informiert, dass laut eines Gutachtens des Instituts für Hygiene und Umwelt Hamburg in der Gewürzmischung „Lahori Charga“ der Marke Shan ein erhöhter Gehalt an Ethylenoxid festgestellt wurde. Darüber hinaus sind sieben weitere Produkte des Herstellers von dem Rückruf betroffen.

Rückruf von Gewürzmischungen: Insgesamt wird vor acht Produkten des Herstellers gewarnt

In der Meldung bittet Star Food darum, das Produkt umgehend aus dem Verkauf zu nehmen und die Ware zu vernichten. Andernfalls könnten Einkäufer die Ware auch an das Unternehmen zurücksenden und die vollständigen Kaufpreis zurückerhalten.

Diese Produkte der Marke Shan sind von dem aktuellen Rückruf betroffen:

Dringliche Warnung: Vor diesen Gewürzmischungen der Marke Shan warnen Verbraucherschützer.

Produkt der Marke Shan Inhalt Haltbarkeit Losnummer Betroffene Bundesländer Gewürzmischung Lahori Charga 50 Gramm 06.01.2025 0182202222 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Chicken Jalfrezi 50 Gramm 20.09.2024 1712126821 Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Chicken Handi 50 Gramm 07.11.2025 2222228722 Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Curry Powder 100 Gramm 20.09.2024 2232126621 Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Beef Biryani 60 Gramm 07.10.2025 2462228422 Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Seekh Kebab 50 Gramm 21.06.2025 1552217622 Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Tandori Masala 50 Gramm 01.07.2025 1722218322 Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein Gewürzmischung Tikka 50 Gramm 21.01.2025 1372217622 Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein

Die acht Gewürzmischungen stammen von dem Hersteller Star Food Impex GmbH

mit Sitz in Hamburg. Kunden können die Firma bei Rückfragen telefonisch unter 040 - 228 67 228-0 erreichen oder per E-Mail unter info@starfoodimpex.de.

Dringender Rückruf: Pestizid kann krebsauslösend auf den menschlichen Organismus wirken

Der Einsatz von Ethylenoxid ist in der Lebensmittelproduktion verboten, weil der Stoff erbgutverändernd und krebsauslösend wirken kann. Darüber informiert das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) in Berlin. Rückstände des Stoffes in Lebensmitteln seien deshalb grundsätzlich unerwünscht. Lebensmittel, die Rückstände oberhalb der Bestimmungsgrenze auswiesen, seien nicht verkehrsfähig. Diese liegt dabei je nach Lebensmittel bei 0,02 Milligramm (mg), 0,05 mg bzw. 0,1 mg je Kilogramm Lebensmittel. Bereits im Juni hatte die Behörde deshalb vor dem Einsatz von Ethylenoxid in zwei Gewürzmischung der Firma Global Foods Trading GmbH gewarnt.

Ethylenoxid in Deutschland in Lebensmitteln verboten Ethylenoxid wurde im Pflanzenschutz und als Desinfektionsmittel laut BfR eingesetzt. Bis zum Jahr 1981 war der Berliner Behörde zufolge in Deutschland die Anwendung von Ethylenoxid in Pflanzenschutzmitteln erlaubt und in der übrigen Europäischen Union (EU) noch bis 1991. Außerdem konnte der Stoff bis zum Jahr 2011 in der EU auch zur Begasung von Lebensmitteln und Futtermitteln eingesetzt werden, um sie bei Transport und Lagerung vor Pilz- und Bakterienbefall zu schützen. Seit dem Jahr 2011 seien alle Anwendungen im Bereich der Lebens- und Futtermittel verboten. Die Anwendung von Ethylenoxid in Biozidprodukten ist heute nur noch im Bereich der Desinfektion und Sterilisation außerhalb des Lebensmittelbereichs gestattet, etwa zur Sterilisierung von Medizinprodukten.

Kunden, die das entsprechende Produkt in Supermärkten oder Discountern gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in Ihren Einkaufsstätte zurückgeben. Das schreiben die Verbraucherschützer auf ihrer Webseite als Kundeninformation zum aktuellen Rückruf. Dabei bleibt es nicht bei dieser einen bundesweiten Warnung für Verbraucher. Erst Mitte Juni mussten etliche Artikel wegen verunreinigtem Spinat aus allen Supermärkten und Discountern bundesweit aus den Regalen entfernt werden. Der Grund waren winzige Metallteilchen, die beim Verzehr der entsprechenden Artikel zu inneren Blutungen führen können. Und auch dieser Feta-Käse bei Norma löste kürzlich schwerwiegende gesundheitliche Folgen aus.