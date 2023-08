„Blinder Passagier“ aus dem Urlaub: Warum Sie den Koffer über der Badewanne auspacken sollten

Von: Michelle Mantey

Bettwanzen werden häufig unbemerkt aus dem Urlaub mitgebracht. Im heimischen Bett eingenistet, sind sie nur schwer zu bekämpfen. Deshalb sollten Sie folgendes beachten.

Bremen – Egal ob Last-Minute-Buchung oder lang geplant, der Sommerurlaub bietet für viele die langersehnte Erholung vom stressigen Alltag. Daher treffen viele Urlauber Vorkehrungen für eine sorgenfreie Auszeit und sichern sich durch bestimmte Reiseversicherung ab. Doch gegen einen kleinen Reisebegleiter können Urlauber sich nur bedingt absichern. Denn der kleine blinde Passagier versteckt sich häufig im Koffer und kann zu Hause angekommen zu einer Plage werden – Es geht um die Bettwanze.

Sie ist ein kleiner Parasit und wird laut Stiftung Warentest oft als „Reisesouvenir“ von dem Urlaub ins eigene Bett getragen. Häufig kriechen sie unentdeckt in den Koffer. Wird dieser dann auf oder in der Nähe des Bettes ausgepackt, können sie über die Bettpfosten oder sogar die Wand in das Bett gelangen. Sind sie dort angekommen, warten sie auf ihren Wirt, denn die Bettwanzen ernähren sich von menschlichem Blut.

Nach dem Urlaub ist beim Auspacken des Koffers besondere Vorsicht geboten, denn im Koffer können sich Bettwanzen aus dem Hotel verstecken. (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

„Blinde Passagiere“ aus dem Urlaub: Bettwanzen verstecken sich oft im Koffer

Durch das Blutsaugen können rötliche Flecken auf der Haut zu sehen sein, die einen Juckreiz auslösen. Häufig werden diese Symptome nicht als Hinweis auf Bettwanzen erkannt, da viele von Mückenstichen oder Flohbissen ausgehen. Laut dem Umweltbundesamt treten nur in seltenen Fällen allergische Reaktionen auf. Doch ihre Bisse sind ungefährlich, da sie keine Krankheiten übertragen. Jedoch klagen nach Bericht von gesundheitsinformationen.de viele Menschen über Schlafstörungen und der Angst, von Bettwanzen gebissen zu werden.

Eine ausgewachsene Bettwanze ist laut dem Umweltbundesamt fünf bis sechs Millimeter groß und hat eine rot-braune Farbe. Nach dem Blutsaugen schwillt ihr Körper auf bis zu neun Millimeter an und sie wechselt ihre Farbe in Rot-Schwarz. Die Wanzen kommen in der Nacht aus ihren Verstecken und saugen circa drei bis zehn Minuten das Blut ihres Wirtes. Oftmals hinterlassen sie Kottropfen, die auf dem Bettlaken als kleine schwarze Punkte zu erkennen sind. Sollte zudem die Bettwäsche süßlich riechen, so kann dies ein Hinweis sein, denn die Bettwanzen hinterlassen ein stark riechendes Sekret.

Doch sie verstecken sich nicht nur im Bett. An folgenden Orten oder Gegenständen können sie Unterschlupf finden:

Lattenrost , Bettgestell

, Ritzen von Nachtischen oder Kommoden

oder In Fugen , Bodendielen oder Fußleisten

, oder Hinter der Tapete oder Löchern in der Wand

oder in der Wand Hinter Bildern und Türrahmen

und In Büchern , CD - oder DVD - Hüllen

, - oder - Auf Lampen , Weckern , Steckdosen oder Lichtschaltern

, , oder Hausschuhen

Quelle: Stiftung Warentest

Tipps gegen Bettwanzen-Befall: Was gegen das unliebsame Mitbringsel aus dem Urlaub hilft

Auch wenn Bettwanzen häufig im weichen Bett ihren Wirt befallen und saugen, so befinden sich ihre Rückzugsorte laut Stiftung Warentest häufig auf festen Materialien in der Nähe des Bettes. Um ein also zu vermeiden, dass sich diese blinden Passagiere im Koffer befinden, sollte bereits im Hotelzimmer eine gründliche Inspektion auf mögliche Spuren erfolgen. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sollte folgendes beachtet werden:

Koffer nicht auf dem Bett oder anderen Textilen auspacken

Besser den Koffer über der Badewanne auspacken

Kleidung direkt in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad waschen und im Trockner heiß trocknen

Empfindliche Kleidung oder Gegenstände für mehrere Tage in Plastiktüten einfrieren

Den Koffer mit einem Dampfreiniger behandeln

Alles absaugen und den Staubsaugerbeutel ebenfalls mehrere Tage einfrieren

Quelle: gesundheitsinformationen.de

Bettwanzen können nicht nur ein Mitbringsel aus dem Urlaub sein, sondern auch aus der Bahn, dem Bus, dem Gebrauchtwagen oder dem Flugzeug. So musste drei Gates an einem Flughafen wegen Bettwanzenbefall geschlossen werden. Zudem können sie sich in gebrauchten Textilen oder auf Gegenständen befinden, die im Online-Handel oder auf Flohmärkten erworben werden.

Haben sich die Bettwanzen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in der Wohnung vermehrt, so sind sie nur schwer wieder loszuwerden. Laut dem Umweltbundesamt müssen die Wanzen häufig mit Einsatz von Insektiziden bekämpft werden. Oft bedarf es mehrere Behandlungen, bis alle Bettwanzen und ihre Eier erfolgreich bekämpft wurden. Dieser Prozess kann mehrere Wochen andauern und sollte von Fachpersonal durchgeführt werden, um mögliche Gesundheitsschäden zu vermeiden. (mima)