Radler im ZDF-Test: Für ein Produkt entscheidet sich kein einziger Tester

Von: Kilian Bäuml

Was gibt es Besseres als ein erfrischendes Radler im Sommer? Doch die Geschmäcker gehen deutlich auseinander. Im ZDF-Test verliert vor allem ein Produkt.

München – Bier ist fraglos eins der beliebtesten alkoholischen Getränke der Deutschen. Doch im Sommer bei der Hitze darf es etwas erfrischender sein, deshalb greifen viele Menschen gern zum Radler. Doch obwohl es immer aus Bier und Zitronenlimonade besteht, gibt es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern. Zum Ende des Sommers hat das ZDF in der Verbrauchersendung WISO sechs verschiedene Radler getestet – mit einem überraschend deutlichen letzten Platz.

Radler im ZDF-Test: Sechs Produkte aus verschiedenen Preisklassen wurden bewertet

Sechs verschiedene Radler wurden getestet, von den Produkten kamen vier von eher höherpreisigen Herstellern und zwei von günstigen Anbietern. Die getesteten Radler hatten alle ein Mischverhältnis von 50/50 und enthielten etwa 2,5 Prozent Alkohol. Diese Produkte befanden sich im Test:

Bitburger 1,09€ pro 0,5 Liter Krombacher 1,07€ pro 0,5 Liter Warsteiner 1,03€ pro 0,5 Liter Köstritzer 0,90€ pro 0,5 Liter Oettinger 0,59€ pro 0,5 Liter Perlenbacher (von Lidl) 0,42€ pro 0,5 Liter

ZDF testet Radler – doch wie muss ein gutes Radler eigentlich schmecken?

Ob Helles, Weizen oder Pils – Bei Bier gibt es zahlreiche Sorten und alle schmecken unterschiedlich. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch beim Radler die Geschmäcker auseinandergehen. „Für mich macht ein gutes Radler aus, wenn‘s erfrischend schmeckt. Dass man schon den Eindruck hat, man trinkt ein Bier, aber dass der Bier-Charakter nicht demonstrativ im Vordergrund steht“, sagte beispielsweise Bier-Sommelier Inken Küpper in der ZDF-Sendung. Doch nicht nur im Geschmack gibt es Unterschiede, bei der Wahl des Radlers sollten vor allem Veganer aufpassen, denn nicht alle Sorten eignen sich für sie.

In der ZDF-Sendung Wiso wurden Radler getestet, ein Bier landete dabei etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz. © Screenshot/ZDF

Für ein Radler aus dem ZDF-Test entscheidet sich kein einziger Tester

Auch die Testpersonen hatten unterschiedliche Anforderungen an ein gutes Radler. Für die einen sollte es weniger süß, für wieder andere besonders zitronig sein. Insgesamt haben an der Radler-Verkostung 33 Personen teilgenommen. Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, doch trotzdem interessant. Vor allem, da besonders ein Produkt von den Testern abgestraft wird und keine einzige Stimme erhält und so auf dem letzten Platz landet. So stimmten die Tester ab:

Platz 1. Krombacher

Krombacher Platz 2. Öttinger, Perlenbacher, Köstrizer

Öttinger, Perlenbacher, Köstrizer Platz 5. Warsteiner

Warsteiner Platz 6. Bitburger

Damit entscheiden die Tester etwas anders als Küpper, die im Rahmen der Sendung ebenfalls eine Blindverkostung vornahm. Sie bewertete das Radler von Öttinger. Vom Warsteiner hingegen möchte die Expertin „nicht unbedingt mehr trinken“.

Radler im ZDF-Test: Nicht nur Geschmack, sondern auch Inhaltsstoffe wurden bewertet

Doch die Radler wurden nicht nur auf Geschmack getestet und bewertet, sondern auch auf die Inhaltsstoffe. Hier gibt es gute Nachrichten: Nur beim Köstritzer-Radler wurde ein potenziell bedenklicher Inhaltsstoff gefunden, das Süßungsmittel Aspartam. Doch in der geringen Dosis gilt das Mittel als unbedenklich. Die Produkte wurden zudem auf Pflanzenschutzmittel und dessen Rückstände getestet. Diese wurden in keinem der Produkte gefunden.

