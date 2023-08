Biernation Deutschland: Jedes zehnte „kühle Blonde“ bald alkoholfrei

Von: Stella Henrich

Teilen

Bier gehört bei vielen Menschen auf die Einkaufsliste. Alkoholfreie Varianten werden immer populärer. Der Verband der Bierbrauer begrüßt den Trend.

München ‒ Noch vor Jahren galten die Deutschen als Biertrinker-Nation. Knapp 70 Prozent gaben an, Bier zu mögen und sogar sehr gern zu trinken. Nur jeder Zehnte gab laut einer Umfrage von Splendid Research von 2017 an, den Gerstensaft nicht zu mögen. Damals trank jeder Fünfte mindestens vier Tage pro Woche Bier.

Über die Hälfte der Bundesbürger sagten aus, zweimal pro Woche Bier zu trinken. Doch die Zeiten haben sich geändert. Trank jeder Deutsche im Jahr 2017 noch 93,7 Liter, waren es 2022 nur noch 87,2 Liter – so die offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Für den Verband Deutscher Brauer eigentlich eine beunruhigende Entwicklung. Pustekuchen! Die Brauer freuen sich – trotz sinkenden Bierdurstes hierzulande – inzwischen über einen neuen Trend.

Biernation Deutschland: Konsumenten schätzen alkoholfreie Sorten

Aktuelle Zahlen des Deutschen Brauer-Bundes zeigen, dass alkoholfreie Biere immer beliebter bei den Konsumenten werden. Der Trend geht damit in Richtung Erfrischungsgetränk. So gibt es aktuell mehr als 700 Marken alkoholfreie Biere. Im Jahr 2010 waren es laut bierbewusstergeniessen.de – eine Seite des Brauerverbands – nur halb so viele. Der Marktanteil von alkoholfreien Bieren und Malzgetränken beträgt demnach fast sieben Prozent. Tendenz steigend, denn fast jeder zweite Deutsche (46 Prozent) trinkt bereits alkoholfreies Bier.

„Wir rechnen damit, dass schon bald jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein wird“, erklärte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, in Spiegel.de. Der Verband bezieht sich dabei auf Daten des Marktforschungsinstituts Nielsen.

Biernation Deutschland: Alkoholfreies Bier wird hierzulande immer populärer. (Symbolbild) © Ramon van Flymen/imago

Das schätzen Verbraucher an alkoholfreien Bier:

Guter Geschmack

Geringe Kalorienzahl

Verwendung natürlicher Rohstoffe

Quelle: INSA-Umfrage im Auftrag der Brauerverbands 2021

Alkoholfreie Biere sind Produkte aus rein natürlichen Zutaten und laut dem Verband mit Sitz in Berlin werden sie nach dem Reinheitsgebot hergestellt. So komme nicht mehr als Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hinein.

Biernation Deutschland: Bier ohne Alkohol wird nicht mehr als Ersatz wahrgenommen

Die Zeiten, als alkoholfreie Biere noch vor 20 oder 30 Jahren hauptsächlich von Autofahrern getrunken wurden, seien lange vorbei, so Holger Eichele weiter. Bier ohne Alkohol werde nicht mehr als Ersatz wahrgenommen. Ulrich Wappler, der 87-Jährige gilt als Erfinder des alkoholfreien Biers, spricht von einer enormen Entwicklung. Die unterschiedlichen Brauverfahren ermöglichten viele verschiedene Geschmacksrichtungen.

„Mir persönlich schmecken die mit gestoppter Gärung hergestellten Biere am besten. Die trinken wir auch an unserem Stammtisch immer wieder gerne“, so Wappler im Gespräch mit bierbewusstergeniessen.de. Der Brauerverband sieht sich mit einem Marktanteil von mehr als sieben Prozent bereits an der Weltspitze bei alkoholfreien Marken. Das sind die beliebtesten Biermarken in Deutschland – mit Alkohol.

Oktoberfestbier – Das sind die sechs Brauereien, die auf der Wiesn die Maßkrüge füllen dürfen Fotostrecke ansehen

Dennoch kann die positive Entwicklung des Trends nicht darüber hinwegtäuschen, dass der „klassische“ Biermarkt noch immer mit einer Durststrecke zu kämpfen hat. Ein wesentlicher Grund ist unter anderem die Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Erst im Februar hatten einige Brauereien einen Preisanstieg angekündigt. Dazu zählte die Bitburger Braugruppe mit den Marken Bitburger, Köstritzer, König Pilsener und Licher. Die Veltins-Brauerei hob die Preise bereits Ende Januar an.

Auch die Besucher des Oktoberfestes 2023 (16. September bis 3. Oktober) müssen sich auf Preissteigerungen für eine Mass einstellen. Für Tafelwasser, Spezi und Limonade werden die Besucher ebenso mehr bezahlen müssen.