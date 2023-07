„9,99 Euro je Kiste verschwindet allmählich“: Bier wird seit drei Jahren immer teurer

Von: Bjarne Kommnick

Eine Analyse zeigt, Bier wird teurer. Selbst bei Sonderangeboten müssen sich Verbraucher auf höhere Preise einstellen.

Kassel – Wer Bier kaufen will, muss mittlerweile deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmen NielsenIQ hervor. Demnach seien nicht nur die Standardpreise von Bier im Einzelhandel gestiegen, sondern auch die von preiswerteren Sonderangeboten. Dieser Trend könnte vorerst anhalten, auch wenn die Bundesregierung bereits mit sinkenden Lebensmittel-Preisen rechnet. Auf welche Preise müssen sich Bietrinker derzeit einstellen?

Bier ist teurer geworden: „9,99 Euro je Kiste verschwindet allmählich“

Viele Verbraucher dürften das klassische Sonderangebot in Märkten kennen. Ein Kasten einer ausgewählten Biersorte für den Preis von 9,99 Euro. In vielen Fällen sparen Kunden dann vier bis sechs Euro. Doch auch die Sonderangebote seien von dem Preisanstieg betroffen, wie Marktforscher Marcus Strobl erklärte: „Der Promotionspreis von 9,99 Euro je Kiste verschwindet allmählich“. Seinen Worten zufolge sind Kunden von Aktionspreisen bei Premium-Biermarken bislang verwöhnt gewesen.

Aber wie teuer ist das Bier mittlerweile geworden? Laut einer Analyse von NielsenIQ lag der durchschnittliche Aktionspreis für Bier bei 11,80 Euro im Schnitt. Von Anfang Januar bis Ende April 2023 lag der Preis demnach bei 1,18 je Liter Bier, wenn es in Form eines Sonderangebotes angeboten wird. Auf einen Kasten mit 20 Flaschen á 0,5 Liter sind das 11,80 Euro.

Basispreis für Bier schießt in die Höhe – drei Jahre infolge

Alleine im Vergleich zum vergangenen Jahr sind das 30 Cent mehr je Aktions-Kasten, 2022 lag der Preis demnach bei 11,50 Euro pro Sonderangebots-Kasten. 2021 und 2022 rangierte der Preis laut dem Unternehmen bei 11,10 Euro pro Bierkasten. Ohne Sonderangebot müssten Kunden im Schnitt 4,30 Euro mehr für einen Kasten Bier zahlen.

Die Basispreise für Bier seien mittlerweile seit drei Jahren infolge in Bewegung. Demnach sei der Literpreis 2021 im Schnitt fünf Cent, 2022 6 Cent und in den ersten vier Monaten 2023 nochmal sieben Cent gestiegen. Das ergebe einen aktuellen Durchschnittspreis von 16,10 Euro je Bierkasten. Auch die Fleischpreise sind in deutschen Supermärkten stark gestiegen.

Bierpreise steigen – weil Konsumenten nicht mehr so viel trinken

Laut dem Experten Strobl handelt es sich hier jedoch nicht um Preissprünge, wie sie in anderen Branchen zu erkennen seien. Andere Produkte seien deutlich stärker von der Inflation und der Energiekrise, die Gastronomen und Bierhersteller vor besondere Herausforderung gestellt hatte, betroffen. Außerdem gebe es keinen „Hype“ um Bier in der untersten Preislage, zudem würden die Konsumenten nicht mehr so viel Bier trinken. Dabei gehe es nicht nur um finanzielle Gründe, sondern auch das Altern der Gesellschaft und der Trend zu alkoholfreien Getränken. (bk/dpa)