Bier im Öko-Test: Bakterien im Getränk, Spuren von Glyphosat – Zwei Marken betroffen

Von: Sandra Sporer

Unter den empfehlenswerten Bieren sind auch einige Eigenmarken von Supermärkten wie Edeka oder Kaufland. Zwei Produkte fielen bei Öko-Test durch.

München – Egal ob im Biergarten oder als entspanntes Feierabendbier, viele gönnen sich den „Gerstensaft“ regelmäßig. Und so unterschiedlich wie die Geschmäcker, so zahlreich ist auch die Auswahl an Bieren in Super- und Getränkemärkten. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat insgesamt 50 verschiedene Biere getestet und kam zu einem weitestgehend positiven Ergebnis. 45 der getesteten Produkte sind laut dem Verbrauchermagazin empfehlenswert. Bei zwölf Bieren wurden im Labortest jedoch Spuren von Glyphosat nachgewiesen.

Zwei Biere konnten im Test von Öko-Test überhaupt nicht überzeugen

Im Rahmen des Tests wurden alle Biere im Labor untersucht. Bei einem Großteil der getesteten Biere gab es nichts zu beanstanden. Ein Bier fiel jedoch komplett durch; und zwar sowohl im Glas als auch am Gaumen. Das Pinkus Pils, Bioland. „Das beauftragte Labor hat darin Pediokokken nachgewiesen. Die zu den Milchsäurebakterien zählenden Keime lassen das Pils geschmacklich verderben“, berichtet Öko-Test.

Für den Menschen sind diese Bakterien nicht gefährlich, klärt das Testmagazin auf. Es beeinträchtigt jedoch den Geschmack und stellt laut Öko-Test eine „erhebliche Qualitätsminderung“ dar. Unter anderem deswegen konnte es auch im Sensorik-Test nicht gut abschneiden. Es erhielt die Gesamtnote „Ungenügend“.

Öko-Test hat 50 Biere getestet. Ein Großteil ist empfehlenswert. In einigen wurden jedoch bedenkliche Inhaltsstoffe nachgewiesen. © Oleksandr Latkun/IMAGO

Auch das Kaiserkrone Pils von Norma fiel bei Öko-Test durch. Es war eines von zwölf Produkten, bei denen das Labor Spuren von Glyphosat feststellte. Dass es „keine Angabe des Brennwerts“ gab und sowohl die PET- als auch die Glasflaschen-Version des Bieres eine Einwegpfandflasche ist, führte zu weiterem Punktabzug. Der Sensoriktest war befriedigend und die Experten beschrieben das Kaiserkrone-Pils als „dezente Hopfenblume“ und „etwas schwach im Abgang“. Am Ende reichte es nur für die Note „Mangelhaft“.

Bier-Test: Zwölf Biere sind mit Spuren von Glyphosat belastet

Bei den Labortests wurde bei zwölf der getesteten Biere zudem Spuren des Herbizids Glyphosat nachgewiesen. „Es ist laut Krebsforschungsagentur der WHO ‚wahrscheinlich krebserregend beim Menschen‘“, heißt es auf der Webseite des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Außerdem soll es Öko-Test zufolge zum Bienen- und Insektensterben beitragen.

Bei zwölf der getesteten Biere wurden in Labortests Spuren des Pflanzengiftes Glyphosat nachgewiesen, das laut WHO wahrscheinlich krebserregend ist. © Gelhot/IMAGO

Aus „vorbeugendem Verbraucherschutz“ gibt Öko-Test deshalb schon bei geringer Belastung eine schlechtere Wertung für das betroffene Produkt. Auch einige namhafte Biere wie etwa Radeberger Pilsener oder Beck‘s Pils sind betroffen. Ein ernüchterndes Ergebnis gab es auch beim Iso-Getränke-Test von Öko-Test – das beste Produkt erreicht hier gerade einmal die Note „Befriedigend“.

Bei diesen Bieren wurden laut Öko-Test Glyphosat-Spuren nachgewiesen:

Astra Urtyp (Bavaria-St.Pauli) - Note „Gut“

Beck‘s Pils (Anheuser-Busch InBev) - Note „Gut“

Breznak Original Böhmisch Pils (Drinks Union) - Note „Gut“

Flensburger Pilsener (Flensburger Brauerei) - Note „Gut“

Holsten Pilsener Premium (Holsten-Brauerei) - Note „Gut“

Jever Pilsener (Friesisches Brauhaus zu Jever) - Note „Gut“

König Pilsener (König-Brauerei) - Note „Gut“

Krombacher Pils (Krombacher Brauerei) - Note „Gut“

Lübzer Pils Premium (Mecklenburgische Brauerei Lübz) - Note „Gut“

Radeberger Pilsner (Radeberger Exportbierbrauerei) - Note „Gut“

Tyskie Gronie Pils (Kompania Piwowarska) - Note „Befriedigend“

Kaiserkrone Pils (Norma) - Note „Mangelhaft“

Kaufland, Netto und einige andere Supermarkt-Eigenmarken schneiden bei Öko-Test gut ab

Die überwiegende Mehrheit der Biere – insgesamt 45 der getesteten Produkte – erhielten gute Bewertungen von Öko-Test. Unter den empfehlenswerten Produkten befinden sich auch einige Biere von Supermarkt-Eigenmarken. So schnitten beispielsweise das Schloss Pilsener von Netto und das Stephans Bräu Pils von Kaufland beide mit der Note „Gut“ ab.

Ein Supermarkt-Bier bekam sogar ein „Sehr gut“ von Öko-Test: das Ratskrone Pilsener Premium von Edeka. Im Labortest wurden keine bedenklichen Inhaltsstoffe gefunden und die Experten beschrieben den Geschmack des Bieres als „harmonische Verbindung von süßen und bitteren Noten“. (sp)