Bike-Packing: Was Sie zum neuen Reisetrend wissen müssen

Von: Stella Henrich

Bike-Packing ist der neue Trend für Radtouren. Dabei wird das Gepäck auf ein Minimum reduziert, in spezielle Taschensysteme verstaut und direkt am Fahrrad angebracht.

Frankfurt am Main ‒ Bike-Packing nennt sich der neue Reisetrend mit dem Rad. Das spezielle Taschensystem hat den großen Vorteil, das Bike bleibt leicht, wendig und geländegängig und lässt dem Radler – beispielsweise bei einem Sturz im Gelände – das Gepäck nicht um die Ohren fliegen. Denn auf holprigen, nicht asphaltierten Schotterstraßen, schmalen Trails und Wanderwegen kann das selbst erfahrenen Bikerinnen und Bikern auf der Piste jederzeit bei rasantem Tempo passieren. Aber auch eine plötzlich auftauchende Schafherde am Straßenrand kann umsichtige Bikerinnen und Biker plötzlich zu Fall bringen. Zu gut, wer nicht nur mit Helm und Schutzkleidung auf dem Rad sitzt, sondern auch alles andere sicher und gut verpackt am Rad für eine Geländetour vorausschauend befestigt hat.

Bike-Packing: Nur das notwendigste mitnehmen und gut verstauen

Wer schon einmal selbst einen Koffer für eine Reise gepackt hat, weiß das natürlich. Nur das wichtigste gehört in den limitierten Stauraum. So auch beim Bike-Packing – nur das Notwendigste mitnehmen und gut verstauen. Am besten sollte das Gepäck wenig Gewicht haben und in die wasserdichten Taschen passen, die am Rad befestigt werden. So könnten an Lenkertaschen oder in Oberrohrtaschen zum Beispiel leichte Dinge verpackt werden, die schnell zugänglich sein sollten, so der Tipp des Verbraucherportals von WDR1 zum Thema „Urlaub auf dem Fahrrad“.

Keine klassische Radtour: Bike-Packing Der Ursprung des Bike-Packings liegt in nordamerikanischen Mountainbike-Langstreckenrennen, sogenannten „Self-Supported Races“. Diese Rennen lassen sich nicht in einer einzigen Tagesetappe bewältigen. Da zudem fremde Hilfe verboten ist, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre gesamte Übernachtungsausrüstung und Verpflegung selbst transportieren. Um dabei nicht an Wendigkeit und Tempo zu verlieren, schnallen sie ihre Ausrüstung direkt ans Rad, anstatt sie in wackeligen Seiten- oder Lenkertaschen mitzuschleppen. Quelle: Bergzeit.de

Bike-Packing nennt sich der neue Trend bei Radtouren.

In Satteltaschen ließen sich dagegen Gegenstände, die während der Fahrt nicht benötigt werden und etwas schwerer sind, verstauen. Sogenannte Rahmentaschen böten sich dagegen für schwerste Gegenstände an. Sie werden im Rahmendreieck befestigt. Auch seitliche Packsäcke können je nach Bedarf am Bike befestigt werden. Sie machen das Rad allerdings breiter, schwerer und damit auch weniger wendig auf einer Geländetour.

Bike-Packing-Liste: Von Regenjacke bis zum Erste-Hilfe-Set

Egal ob die Tour mit dem Bike kurz oder lang wird, Fahrradwerkzeug und eine Campingausrüstung gehören immer mit ins Reisegepäck. Aber auch der Fahrradhelm und Handschuhe gehören zur Grundausstattung dazu. Wer eine Regenjacke und eine Regenhose dabei hat, dem kann das Wetter auf der ausgewählten Radtour auch keinen Strich durch die Rechnung machen. Ebenfalls nützlich sind Funktionsunterwäsche und ein Fleecepullover. Namhafte Ausstatter empfehlen außerdem zwei Paar Socken, einen Sport-BH für Frauen, ein Halstuch sowie ein Paar Schuhe.

Das Zubehör gehört auf eine Bike-Packing-Liste:

Erste-Hilfe-Set

Utensilien zum Campingkochen

Zelt fürs Bike-Packing, Schlafsack und aufblasbares Kissen

Sonnenschutz für die Haut wie Creme und Lippenbalsam

Sonnenbrille mit hohem Lichtschutzfaktor

Ausreichend Flüssigkeit in einer Trinkflasche, Müsliriegel, Nüsse, Obst

Kompass-App auf dem Smartphone

Lampe oder Stirnlampe, die sich am Helm befestigen lässt

Je nachdem, wie lange die Outdoortour mit dem Bike dauert, wächst natürlich die Gepäckliste. Werkzeuge und Hilfsmittel sind davon aber unabhängig. Denn Pannen passieren auch auf kurzen Strecken. Erfahrungswerte zeigen, dass für eine lange Tour doppelt so viel Kleidung benötigt wird als für einen kurzen Bike-Packing-Trip. (sthe)