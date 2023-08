Handyakku hält nicht mal einen Tag? Einfacher Trick verlängert die Laufzeit

Von: Stella Henrich

Teilen

Viele Funktionen und Apps auf Smartphones verbrauchen eine Menge Energie. Mit diesen Tipps können Sie ihren Akku schonen und die Laufzeit verlängern.

München ‒ Nutzer des iPhone14 beschwerten sich erst kürzlich im Internet, dass die Akkukapazität ihres Geräts schon nach einem Jahr nachlasse. Hersteller Apple regierte auf die Posts, die auf Twitter/X auftauchten, und riet den Kunden, sich mit dem Apple-Support in Verbindung zu setzen. Wer eine spezielle Police abgeschlossen hat, dem bietet der Konzern dann sogar einen kostenlosen Batterieaustausch. Doch nicht nur die bis zu 1000 Euro teuren iPhones haben Laufzeitprobleme. Das liege vor allem daran, dass die Akkus bei der Entwicklung kaum nachkommen, berichtet das Online-Magazin techbook.de.

Handy-Akkus: Nicht nur Streamingdienste wie Disney, Netflix und Co benötigen viel Akkuleistung. (Symbolbild) © Imago

Einfacher Trick verlängert Laufzeit: Bildschirm abschalten - Display dimmen

Videoanwendungen, Streaming-Dienste wie Netflix und Co, und Messenger wie WhatsApp verschlingen jede Menge Handyleistung. Sie verbrauchen deshalb so viel Energie, weil sie permanent genutzt werden. Dabei gibt es einen einfachen Trick, um die Akkulaufzeit von Smartphone zu erhöhen.

Nutzer sollten den Bildschirm abstellen bzw. die Anzeigezeit des Displays in den Einstellungen des Handys umstellen, so der Techbook-Tipp. Denn solange ein Display hell ist, frisst es Energie. Je länger dieser Zeitraum ist, desto mehr Energie verbraucht es. „Das Herunterregeln der Bildschirmzeit kann also Energie sparen und die Akkulaufzeit erhöhen“, so der Bericht.

So schalten Smartphone-Nutzer den Bildschirm ab:

Android-Nutzer iPhone-Nutzer Einstellungen aufrufen Rubrik Anzeige und Helligkeit aufrufen Menüpunkt Anzeige Menüpunkt Automatische Sperre auf Bildschirm-Timeout umstellen Hier: Sekunden einstellen, wie lange iPhone hell sein soll bis Display sich abschaltet Manche Geräte geben hier auch Zeiträume zwischen 15 und 30 Sekunden an

Wer weitere Kapazitäten für die Akkuleistung freimachen will, kann generell die Helligkeit des Display etwas nach unten korrigieren. Die Option findet sich unter dem Menüpunkt „Display“ oder „Anzeige und Helligkeit“. Um den Handy-Akku zu schonen, sollten Nutzer noch weitere nützliche Tricks beachten – das gilt vor allem bei festverbauten Akkus.

Handy-Akkus schonen und dadurch verlängern: So laden Sie den Akku richtig auf

Der Akku ist so etwas wie das Herzstück eines Handys. Nutzer, die ihr Handy aufladen wollen, sollten darauf achten, dass ihr Gerät während des „Auftankens“ nicht zu heißt wird. Das schadet dem Gerät. Außerdem fühlen sich Akkus bei einem Ladestand zwischen 20 und 80 Prozent am wohlsten. Ständiges „Kurz-Laden“ für wenige Minuten hingegen strapaziert laut der Fachzeitung Computerbild den Akku und reduziert die Leistung.

Muss das Aufladen aber auch mal schnell gehen, ist es am besten das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät anzuschließen. Sofern das Kabel einen Schnellladestandard unterstützt, wird mit der Amperezahl angegeben. Ab zwei Ampere handelt es sich laut dem Bericht mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Schnellladegerät.

Handy-Akku - Tipps zum sicheren Aufladen

Handy vor Hitze und extremer Kälte schützen. Optimale Betriebstemperatur liegt zwischen 10 und 35 Grad Celsius.

Lithium-Ionen-Akkus sollten Handy-Nutzer idealerweise bereits bei verbleibenden 20 bis 30 Prozent bis 80 Prozent aufladen. So vermeiden sie auf lange Zeit Kapazitätsverlust.

Finger weg von 1-Euro-Ladegeräten und Ladekabeln. Hier droht Brandgefahr. Am besten Handy-Nutzer verwenden das Original-Ladekabel des Herstellers.

Schnellladen vermeiden, denn das verringert die Akkuleistung. Es soll laut Test-Berichten die Leistung des Akkus bis zu 20 Prozent bereits nach vier Monaten verringern.

Regelmäßig Software-Updates des Smartphone durchführen

Akku kühl in einer Umgebung mit geringer Feuchtigkeit lagern

Quelle: heise.de

Doch nicht nur Handy-Akkus machen immer wieder frühzeitig schlapp, auch manche Laptops sind schon nach kurzer Zeit platt. Was das für den Energiespeicher von Elektroautos bedeuten kann.