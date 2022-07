Psychologe erklärt, warum Männer häufiger unter Bindungsängsten leiden

Von: Judith Braun

Mann wendet sich von Partnerin ab (Symbolbild) © IMAGO / Westend61

Manchmal enden Beziehungen bevor sie richtig beginnen, weil ein Partner Angst davor hat, sich an den anderen zu binden. Wieland Stolzenburg erklärt im Interview, warum das besonders Männer betrifft.

München – Wer verliebt ist und sich mit einem Partner auf eine Beziehung einlassen möchte, steht immer häufiger alleine da, denn Bindungsangst ist inzwischen ein weitverbreitetes Phänomen. Therapeuten und Psychologen befassen sich mit der Thematik, unter ihnen Wieland Stolzenburg. Im Interview mit der Nachrichtenagentur „spot on news“ erklärt der Beziehungspsychologe, warum Männer häufiger betroffen sind als Frauen.

Laut Stolzenburg haben Menschen mit Bindungsangst, ob Männer oder Frauen, in der Kindheit und Jugend ungute Erfahrungen rund um Nähe und Zuneigung gemacht. „Entweder gab es zu wenig gute und gesunde Nähe oder zu viel unangenehme oder verletzende Nähe zu den Eltern oder einem Elternteil. Diese Erfahrungen führen im Erwachsenenleben dazu, dass sie bei zu viel Nähe, bei zu viel Verbindlichkeit und Verbundenheit in einer Partnerschaft auf Abstand gehen, da die alte Wunde berührt wird. Die damals beste und gesunde Anpassungsstrategie in der Kindheit war es, sich zu schützen, abzugrenzen, früh selbstständig zu werden, niemanden wirklich an sich heranzulassen.“

