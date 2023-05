Dringender Rückruf: Verzehr von Tofu kann schwere gesundheitliche Folgen haben

Von: Nadja Zinsmeister

Ein Bio-Hersteller ruft ein Produkt aus seinem Sortiment zurück. Der Verzehr kann gesundheitliche Folgen haben. Es ist in verschiedenen Läden erhältlich.

München – Der Hersteller „Taifun“ ruft eines seiner Tofu-Produkte zurück. Wie aus einer Mitteilung am Dienstag hervorgeht, wird Verbrauchern dringend vom Verzehr abgeraten.

Rückruf bei Bio-Unternehmen „Taifun“: Tofu-Produkt kann Plastikteilchen beinhalten

„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Teile von weißem Kunststoff im Produkt befinden“, gibt das Unternehmen „Taifun“ als Grund für den Rückruf des Bio-Tofus an. Laut produktwarnungen.eu können Fremdkörper wie Kunsstoffsplitter allgemein „zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen“.

Betroffen von dem Rückruf sind ausschließlich Produkte mit der Charge L220 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.05.2023. Für gleiche Produkte mit einer anderen Charge sowie andere Tofu-Produkte bestehe unterdessen keine Gefahr, betont der Hersteller weiter.

Kunden werden gebeten, den Bio-Tofu von „Taifun“ in ihrem Geschäft zurückzugeben. Man bekomme den Kaufpreis erstattet, das Vorlegen eines Kassenbons sei nicht nötig. In welchen Supermärkten der Tofu genau vertrieben wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Der Hersteller gibt auf seiner offiziellen Website aber an, dass „Taifun“-Produkte in nahezu allen Naturkostläden, Bio-Supermärkten und Reformhäusern in Deutschland erhältlich sind. Auch über verschiedene Onlineshops können die Bio-Produkte erworben werden.

Die betroffene Charge ist unten mittig auf dem Label des Tofus zu finden:

Rückruf von Bio-Tofu der Marke „Taifun“: Das Produkt im Überblick

Produktname Tofu-Terrine Graffiti Hersteller Fa. Taifun-Tofu GmbH Betroffene Charge/ Losnummer L220 Mindesthaltbarkeitsdatum 02.05.2023 Vertreiber Naturkostläden, Bio-Supermärkte, Reformhäuser Grund des Rückrufs Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Teile von weißem Kunststoff im Produkt befinden

Wer Fragen zu dem Rückruf des Tofu-Produkts hat, kann sich laut Angaben des Unternehmens an „Taifun“ direkt wenden. Entweder telefonisch unter der Nummer +49 761 / 152 10 0 oder per E-Mail an info@taifun-tofu.de. „Durch den Rückruf möchte Taifun für größtmögliche Sicherheit und Transparenz sorgen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Zeitschrift Öko-Test hat zuletzt 22 Naturtofus getestet. Das Produkt von Aldi kommt bei der Untersuchung schlecht weg. Zwölf können die Verbraucherschützer aber mit „sehr gut" überzeugen.