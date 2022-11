Ausgerechnet vor Black Friday: Amazon-Gründer Bezos warnt davor, Geld auszugeben

Sparfüchse scharren schon mit den Hufen: Black Friday steht kurz bevor. Doch ausgerechnet Amazon-Gründer Jeff Bezos nimmt den Schnäppchenjägern jetzt den Wind aus den Segeln.

München - Für alle, die vor Weihnachten noch günstig das ein oder andere Geschenk ergattern, sich einen lang ersehnten Shopping-Traum erfüllen oder einfach mal so richtig ausgiebig einkaufen wollen, ist der Black Friday fast schon ein Feiertag. Am Schnäppchen-Tag des Jahres gibt es angeblich überall die besten Angebote und billigsten Funde zu finden - so sollte man zumindest denken.

Kurz vor Black Friday: Jeff Bezos warnt vor großen Anschaffungen

Ausgerechnet vom Gründer des Versand-Giganten Amazon kommen nun jedoch warnende Worte. Jeff Bezos ist zwar inzwischen nicht mehr Chef des Konzerns, sondern begnügt sich mit seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender, doch wenn es ums Einkaufen in der digitalen Welt geht, dürfte Bezos niemand etwas vormachen. Und für Verbraucher hat er nun eine Warnung auf Lager, die niemand gern hören dürfte. Denn in einem Interview mit dem US-Sender CNN beteuerte Bezos unlängst, dass es nicht die beste Zeit für Einkaufsbummel sei. Vielmehr sollen Kunden aktuell ihr Geld beisammen halten. Eine waschechte Rezession sei auf dem Weg und drohe die Weltwirtschaft zu beuteln.

Es sei deswegen für Kunden und Unternehmen ratsam, Geldreserven beiseite zu legen, falls es zu einer konjunkturellen Schwächung komme. Geldreserven seien gerade momentan ein Must-have. „Die wirtschaftliche Situation sieht aktuell nicht toll aus“, bedauerte Bezos. Der Aufschwung lasse nach, in vielen Wirtschaftssektoren könne man Entlassungen beobachten. „Wenn wir nicht schon in einer Rezession sind, dann sind wir vermutlich bald in einer“, vermutete der ehemalige Amazon-Chef.

Amazon kündigt Entlassungen an

Davon kann er selbst ein Liedchen singen, denn der eigene Konzern verkündete unlängst, 10.000 Mitarbeiter entlassen zu wollen, berichtet die New York Times. Umso mehr macht der Aufruf zum Sparen aufmerksam, der ja auch den Versandriesen betreffen würde. Man solle sich auf ein wirtschaftliches Desaster einstellen, so Bezos weiter. Auf das schlimmste vorbereitet zu sein und auf das beste zu hoffen, sei die Devise. (jv)