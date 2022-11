Rückgaberecht nach Black Friday: Sie wollen ihr Schnäppchen doch nicht? Das sind Ihre Rechte

Nicht alle Produkte, die am Black Friday gekauft bzw. bestellt werden, gefallen oder haben die richtige Größe. Wissenswertes über das Rückgaberecht und die Pflichten der Verkäufer.

München – Seit mittlerweile sechzehn Jahren locken in Deutschland am Black Friday zahlreiche Geschäfte und viele Online-Shops mit sensationellen Schnäppchen, die Preise purzeln, beste Deals werden angeboten. Typisch für den Black Friday ist, dass alle Schnäppchen nur 24 Stunden gültig sind. Man kauft, bestellt und wird beliefert – heuer übrigens am 25. November 2022.

Was aber ist, wenn das Handy nicht gefällt, das bestellte Shirt am Bauch zu sehr spannt oder das TV-Gerät doch zu groß für den Wohnzimmerschrank ist? Viele Verbraucher gehen automatisch davon aus, dass sie Ware bei Nichtgefallen einfach zurückgeben können. Tatsache ist: Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht für Einzelhändler nicht. Im stationären Handel wird ein Rückgaberecht ausschließlich auf freiwilliger Basis gewährt. Anders sieht es beim Onlinehandel aus. Hier steht dem Kunden generell ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Innerhalb dieser Frist können Artikel, die zwar fehlerfrei sind, die man aber doch nicht behalten möchte, wieder zurückgeschickt werden.

Black Friday: Was ist das eigentlich?

Black Friday © IMAGO/Valeria Venezia

In den USA ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste Institution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu, sich früh am Morgen in riesigen Schlangen vor den Türen der Geschäfte zu versammeln, um sich die besten Schnäppchen des Jahres zu sichern. Traditionell findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving statt.

Seinen Ursprung hat der Termin des Black Friday in den USA, wo es am „Schwarzen Donnerstag“, den 24. Oktober 1929, an der New Yorker Börse zu massiven Kursverlusten kam. Aufgrund der Zeitverschiebung erreichten diese Kursverluste einen Tag später die europäischen Börsen und lösten eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Der Begriff „Black Friday“ war geboren, der im Jahr 2006 erstmals von Apple nach Deutschland gebracht wurde.

Fand der Black Friday zu Beginn fast ausschließlich online statt, sprangen in den Jahren darauf immer mehr Händler auf den Zug auf und veranstalteten ebenfalls spezielle Sale Aktionen. Galten die Rabatte, Schnäppchen und Angebote früher vor allem für Kategorien wie Elektronik, haben Kunden heute in der Cyber Week in allen Bereichen eine große Auswahl an erheblich reduzierten Waren. Sie nutzen diese vor allem, um sich für das anstehende Weihnachtsfest mit Geschenken einzudecken.

Black Friday 2022: Die Rechte der Käufer, die Pflichten der Verkäufer

Was aber tun, wenn die gekaufte Ware doch nicht gefällt oder, was die Größe betrifft, nicht passt? Gemäß § 433 Absatz 1 Satz 2 BGB hat der Verkäufer dem Käufer die Sache grundsätzlich frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben. Wenn das gekaufte Produkt also keinen Sachmangel nach § 434 BGB oder einen Rechtsmangel nach § 435 BGB hat, steht dem Käufer eigentlich kein Rückgaberecht zu. Denn: Schließlich hat er eine mangelfreie Sache gekauft und ein Kaufvertrag ist bindend.

Da es aber immer wieder zu Fehlkäufen kommen kann, gelten auch am Black Friday für Umtausch, Widerruf und Gewährleistung die bekannten Regeln. Auch wenn der Preis der Ware am Black Friday und Cyber Monday wesentlich niedriger ist als sonst im Jahr. Das bedeutet: Viele Verkäufer gewähren aus Kulanz und im Sinne des Kundenservices ein Rückgaberecht – ohne dass dieses gesetzlich verankert ist.

Black Friday Angebote: Das Widerrufsrecht

Wird Ware im Online-Shop gekauft, hat der Käufer – anders als bei Privatverkäufen – grundsätzlich ein Widerrufsrecht (= Rücktritt vom Kauf) von 14 Tagen, egal, welchen Grund man für die Rücksendung hat. Dabei gelten folgende Regeln:

Der Käufer muss diese Widerrufsfrist einhalten, die am Tag nach dem vollständigen Warenerhalt beginnt.



Der Händler muss den Kunden vorab immer in Textform über dessen Widerrufsrecht informieren. Unterlässt er dies, beginnt die Widerrufsfrist erst verspätet zu laufen, nämlich erst dann, wenn der Kunde die entsprechende Information über sein Widerrufsrecht erhält.



Bei der 14-Tages-Frist zählt übrigens jeder Tag. Es werden Sonn- und Feiertage mitgerechnet. Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, tritt an dessen Stelle aber der nächste Werktag.



Es gibt aber auch Ausnahmen. Das sind zum Beispiel schnell verderbliche Lebensmittel, extra für den Käufer angefertigte Waren und Musik-CDs und DVDs, bei denen die Versiegelung entfernt wurde.



Bei der Rücksendung sollte der Käufer unbedingt darauf achten, dass die Ware einwandfrei ist. Sonst kann der Händler möglicherweise einen Wertersatz vom Käufer fordern.

Black Friday Deals: Was ist Rückgabe, was ist Umtausch?

Unter einer Rückgabe versteht man die tatsächliche Warenrückgabe gegen Geld. Der Verkäufer erhält sein Produkt zurück und erstattet dem Käufer den Kaufpreis. Es kann aber nicht jeder Artikel wieder in den Laden zurückgebracht werden. Nicht zurückgenommen werden in aller Regel personalisierte Artikel, die nach Kundenwünschen individuell angefertigt wurden und daher nicht in den Weiterverkauf gegeben werden können. Aus hygienischen Gründen werden auch Kosmetikprodukte und Unterwäsche sowie Bademode meist nicht zurückgenommen. Eine Rückgabe ist zudem meist bei DVDs und CDs ausgeschlossen, wenn diese erst einmal entsiegelt wurden. Im Überblick die Bedingungen für das Rückgaberecht:

Die Rückgabe kann nur innerhalb einer bestimmten Zeit erfolgen (meist 14 Tage).



Die Rückgabe erfolgt nur gegen Gutschein oder Ware, es erfolgt also keine Gelderstattung (Umtausch).

Für die Rückgabe muss der Kassenbeleg / Kassenbon vorgelegt werden.

Reduzierte Ware ist von der Rückgabe ausgeschlossen.

Im Gegensatz zur Rückgabe wird bei einem Umtausch ein Produkt zurückgegeben und der Kunde erhält dafür ein neues Produkt (zum Beispiel den Artikel in einer anderen Farbe oder Größe) oder einen Gutschein. Eine Gelderstattung erfolgt hier nicht. In beiden Fällen handelt der Verkäufer aber nur aus Kulanz und gewährt Rückgabe- und Umtauschrecht freiwillig. Daher können Verkäufer auch die Bedingungen hierfür selbst festlegen.

Black Friday: Kann man reduzierte Ware umtauschen?

Oft sind die Waren mit dem Hinweis versehen, dass diese vom Umtausch ausgeschlossen seien. Das ist aber nicht ganz richtig. Faktum ist, dass der Händler Ware zurücknehmen muss, wenn sie fehlerhaft ist – egal ob reduziert oder nicht. Wenn eine Preisreduzierung allerdings ausdrücklich mit „Ware mit kleinen Fehlern“, „2. Wahl“ oder „Fehlfarben“ begründet wird, kann sich der Käufer später nicht auf diesen Fehler an der Ware berufen.

Reklamiert man fehlerhafte Ware, kann auch bei Gegenständen, die zu einem reduzierten Preis gekauft wurden, bis zu zwei Jahre nach dem Kauf Nachbesserung verlangt werden. Möglich ist eine solche Nachbesserung, indem der Händler die Ware repariert, reparieren lässt oder die Ware neu liefert. Eine weitere Alternative wäre, dass der Verkäufer den Kaufpreis noch einmal mindert.

Black Friday 2022: Was versteht man unter Gewährleistung?

Gerne wird die Garantie mit dem Begriff der Gewährleistung verwechselt. Der Unterschied ist: Einen Anspruch auf gesetzliche Gewährleistung gegenüber dem Unternehmer hat jeder Käufer, wenn das gekaufte Produkt einen Mangel hat. In solchen Fällen greift die Gewährleistungsfrist, die gemäß § 438 BGB zwei Jahre beträgt. Der Kunde kann dann gemäß § 439 BGB Nacherfüllung verlangen. Das bedeutet: Entweder wird der Mangel am Produkt beseitigt oder es wird ein neues Produkt geliefert. Die Kosten hat hierbei der Verkäufer zu tragen. Ist beides nicht möglich, kann der Kaufvertrag rückgängig gemacht werden und der Käufer erhält sein Geld zurück oder der Kaufpreis wird nach § 441 BGB gemindert. Gewährleistungsrechte werden immer gegenüber demjenigen geltend gemacht, bei dem man die Sache gekauft hat. In der Regel wird dies der Händler sein. Der Hersteller ist somit nicht der richtige Ansprechpartner.

Black Friday: Was ist eigentlich eine Garantie?

Eine Garantie hingegen können Hersteller ihren Kunden zusätzlich einräumen, wenn sie das Vertrauen des Kunden stärken möchten, indem sie quasi für eine bestimmte Zeitspanne die einwandfreie Funktion ihres Produkts garantieren. Innerhalb der Garantiefrist kann sich der Käufer an den Hersteller wenden und eine kostenlose Reparatur in Anspruch nehmen. Der Hersteller bestimmt selbst, in welchen Fällen und in welchem Umfang ein Garantiefall gegeben sein kann. Eine korrekte Garantieerklärung muss …

… einfach und verständlich sein

… Hinweise enthalten auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers,

sowie darauf, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden

… Inhalt, Dauer und Geltungsort der Garantie angeben

… den Namen und die Anschrift des Käufers einschließen