Black Friday: Die besten Angebote für iPhone 14 und seine Vorgänger finden

Von: Isabelle Jentzsch

Das iPhone 14 ist vor allem in der Black Week heiß begehrt. Um den besten Deal zu finden, sollte man einiges beachten. (Symbolbild) © Apple

Der Black Friday steht kurz bevor und die Apple-Schnäppchenjäger stehen in den Startlöchern. Wo finden sich die besten Deals für ein iPhone und worauf sollte man achten?

München – Die Black Week ist in vollem Gange und der Black Friday steht mit dem 25. November kurz bevor. Vor allem bei teuren technischen Produkten wie Laptops oder Smartphones lohnt sich der Tag der Rabatte. Wer ein neues iPhone möchte, sollte besonders die Augen offen halten, denn das ein oder andere Schnäppchen für das sonst so teure Smartphone könnte sich tatsächlich in der Menge der Angebote verstecken.

Das neuste iPhone ist erst im September bei Apple erschienen, deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass sich für das iPhone 14 in all seinen Ausführungen bereits sehr große Rabatte einfahren lassen. Die Vorgänger-Modelle wie das iPhone 13 oder SE könnten schon eher mit guten Black Friday-Deals zu finden sein.

Black-Friday-Deals: Gute Deals für iPhone-Modelle

Das neue iPhone 14 kostet mit 256 GB regulär knapp über 1200 Euro, das iPhone 13 (werblicher Link) ist in der gleichen Ausstattung bei Apple schon für knapp 1000 Euro zu haben und das iPhone SE sogar nur für knapp 750 Euro. Generell kommen die Smartphones in drei Speichergrößen und vielen verschiedenen Farben daher, es ist also für jeden etwas dabei.

Außerhalb der Black Week lassen sich oft auch gute Deals bei den Telefon-Anbietern finden. Dort lassen sich dann Handyverträge abschließen, in denen das neuste Smartphone gleich inbegriffen ist. Das lohnt sich vor allem für das neue iPhone 14, das am Black Friday voraussichtlich nur wenig reduziert sein wird. Bei Anbietern wie Telekom, Vodafone und Co. ist das Gerät jedoch oft durch einen monatlichen Aufpreis zum Vertrag dazu buchbar.

Die Black Week: Der Preisvergleich lohnt sich beim iPhone 14

Generell sollte man auch am Black Friday einen Preisvergleich zwischen den verschiedenen Verkaufsseiten machen, um den bestmöglichen Deal zu finden. Shops wie Amazon, Saturn und eBay haben zwar oft ähnliche Preise, aber eben nicht immer. Alle Händler im Blick behalten und die Angebote zu vergleichen, führt am Ende zum besten Deal. Dabei sollte man auch die versteckten Kosten nicht aus dem Blick verlieren. Versand, Installation oder Lieferung werden oft extra berechnet und können auch den vermeintlich besten Preis schnell wieder ruinieren.

Da vor allem am Black Friday viele verschiedene Händler beim Preiskampf mitmischen wollen, sollte man nicht überstürzt einfach auf Bestellen klicken. Es finden sich viele Fake-Shops unter den seriösen Anbietern, bei denen man schnell sein Geld verlieren kann, ohne jemals ein Handy in den Händen zu halten. Wenn als Bezahlart nur Vorkasse möglich ist, oder vermeintliche Gütesiegel auf der Seite nicht mit einem Zertifikat des Betreibers übereinstimmen, ist Vorsicht geboten. Es lohnt sich, zweimal hinzusehen oder bereits im Voraus seine Shops des Vertrauens auszuwählen und die Preise nur zwischen diesen Händlern zu vergleichen.

Die besten Black-Friday-Angebote für iPhones bei Amazon

Um bei Amazon ein erfolgreiches Black-Friday-Shoppingerlebenis zu haben, kann man einige Tipps und Tricks befolgen. Doch schon vor dem Rabatt-Höhepunkt am 25. November gibt es bei Amazon viele gute Rabatte zu entdecken. (ij)