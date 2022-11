Black Friday: Waschmaschinen im Test – Diese Modelle lohnen sich

Von: Stella Henrich

Am 25. November ist es wieder so weit. Dann beginnt wieder der Run auf die besten Angebote am Black Friday. Wir zeigen Ihnen, welche Investition sich wirklich lohnt. Hier ein Überblick über die besten Waschmaschinen.

München – Sauber soll die Wäsche werden, gut duften muss sie auch und die Maschine für die Wäsche soll natürlich auch noch Energie sparend sein. Doch das ist bei weitem nicht alles, was so ein Gerät heutzutage können muss. Denn die moderne Technik solcher Maschinen soll ja schließlich auch auf lange Sicht wenig störanfällig sein. Nicht nur die Trommel im Innenraum soll sich mühelos dauerhaft drehen. Sondern auch die Schleuderprogramme mit vorprogrammierten Drehzahlen sollten über einen längeren Zeitraum die Waschvorgänge mehrmals die Woche aushalten.

Im Test von Stiftung Warentest aus diesem Jahr zeigt sich, dass vor allem sparsame umweltfreundliche Geräte besonders teuer sind. Verbraucher, die also auch auf den Preis bei einer Neuinvestition achten, müssen dies bei einem Kauf vorab bedenken. Denn besonders sparsame Geräte können laut Tester bis zu 1600 Euro kosten. Der Kauf einer Waschmaschine kann sich daher speziell am Black Friday für die Verbraucher finanziell extrem lohnen.

Black Friday in Deutschland: Wichtige Kaufkriterien berücksichtigen

Wer viel Buntwäsche hat, darf sich freuen. Hier waschen alle getesteten Maschinen laut Stiftung Warentest sehr sauber mit 40 Grad und voller Beladung. Kleiner Tipp hierzu: Verbraucher sollten die Trommeln bis oben hin voll machen – außer bei Fein- und Wollwäsche. So waschen die Geräte am effizientesten. Obendrein schonen niedrige Temperaturen für den Waschvorgang die eigene Stromrechnung. Doch Vorsicht: hier gedeihen auch auf Dauer die Keime am besten. Ein 60 Grad Normalprogramm sorgt dafür, dass die Keime wieder absterben. Die meisten Maschinen im Test erreichen diese Temperatur. Unser Tipp für die Verbraucher: Die Waschmaschine sollte unbedingt eine Wassertemperatur von 60 Grad Celsius gewährleisten.

Ebenso wichtig ist ein Schutz vor Wasserschäden – speziell dann, wenn die Maschine in einer Etagenwohnung steht und nicht in einem Kellerraum angeschlossen werden kann. Ein Gerät von Haier sowie Modelle von Amica und Sharp zeigen hierbei Schwächen. Sie eignen sich allenfalls für Räume mit Abfluss am Boden, so das Testurteil von Stiftung Warentest.

Hier ein Überblick über Waschmaschinen mit Gesamttesturteil „gut“:

Hersteller Testurteil 2022 Preis in Euro Bosch WUU28TA8 Gut (Note 1,6) 855,00 Constructa CWF14UT0 Gut (Note 1,6) 575,00 Miele WWE 360 WPS Gut (Note 1,6) 1170,00 Siemens WU14UTA8 Gut (Note 1,6) 700,00 AEG L7FBG61480 Gut (Note 1,8) 690,00

In die Gesamtbewertung miteingeflossen sind Waschen, Dauerprüfung (simuliert eine rund neunjährige Nutzung mit 3,5 Wäschen pro Woche), Handhabung (Be- und Entladen, Reinigen und Warten der Maschine), Umwelteigenschaften (Strom- und Wasserverbrauch) und Schutz vor Wasserschäden.

Tipp: Beim Kauf einer Waschmaschine sollten Verbraucher auch an den Stromverbrauch der Maschine denken: Seit Frühjahr 2021 haben Waschmaschinen ein neues Energielabel. Die Effizienzklassen reichen nun nicht mehr von A bis G. Labels mit A und Pluszeichen gibt es bei neuen Geräten nicht mehr. Die beste Energieeffizienzklasse liegt bei Waschmaschinen bei A, die schlechteste Klasse bei F. Die Geräte sind umso sparsamer, je weiter vorne sie im Alphabet eingeordnet sind. Dabei informiert das Label über die wichtigsten Kaufkriterien: die Größe der Waschmaschine, den Wasserverbrauch, die Schleuderklasse, die Lautstärke, den Stromverbrauch und die Energieeffizienz. (Quelle: Verbraucherzentralen)

Black Friday 2022: Geräte zum Preis von unter 600 Euro

Verbraucher, die bei der Schnäppchenjagd am Black Friday vor allem auf den Preis schielen, haben beim diesjährigen Test immerhin noch die Auswahl zwischen vier Waschmaschinen. Sie alle kosten unter 600 Euro und kommen mit „Gut“ und „Befriedigend“ auf vorzeigbare Testergebnisse. Doch Vorsicht: Auch hier finden sich Modelle mit nur „ausreichendem“ Wasserschutz. Das Modell von Constructa dagegen überzeugt bei allen untersuchten Kriterien durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hersteller Testurteil 2022 Preis in Euro Constructa CWF14UT0 Gut (Note 1,6) 575,00 Sharp ES-HFH814AWC-DE Befriedigend (Note 2,7) 410,00 Haier HW80-B14979 Befriedigend (Note 2,8) 510,00 Amica WA 484 070 Befriedigend (Note 3,1) 470,00

Black Friday in Deutschland: Angebote und Deals – Shopping-Event seit Jahr 2006

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Es handelt sich um den Brücken-Freitag nach Thanksgiving (4. Donnerstag im November). Viele Amerikaner nehmen sich den Tag frei. Für die Händler eine Chance, den Umsatz anzukurbeln. Auch wenn die Bedeutung des Aktionstages inzwischen laut Handelsblatt nachlässt, werden an dem Tag seit 2005 die höchsten Umsätze des ganzen Jahres generiert. In Deutschland soll es den Black Friday seit 2006 geben. Zu den Topsellern gehören vor allem Technik-Schnäppchen und Smartphones-Deals. Satte Rabatte lassen sich auch bei Spielen und Fashion-Deals machen.

Verbraucher sollten beim Black Friday darauf achten, dass selbst ein verlockender Preis sich am Ende doch nicht unbedingt für sie lohnt. Mancher Online-Shops beispielsweise berechnet hohe Versandkosten. Und auch an mancher Rabattangabe wurde bereits im Vorfeld des Black Friday getrickst. Wem die online bestellte Ware am Ende doch nicht gefällt, der wird manchmal für die Kosten der Rücksendung selbst aufkommen müssen. Doch zum Glück gibt es in Deutschland ein Rückgaberecht.