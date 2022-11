Black Week bei MediaMarkt: Das sind die besten Deals

Von: Stella Henrich

Beim Black Friday machen sich Millionen Menschen auf die Jagd nach lukrativen Angeboten. Auch der Elektronikhändler Media Markt ist in diesem Jahr wieder dabei und bietet bereits vorab einige Geräte günstiger an.

Ingolstadt/München ‒ Punkt Null Uhr geht die Rabattschlacht am Black Friday los. Wer erst am Morgen den Rechner hochfährt, könnte bereits die ersten guten Angebote verpasst haben. Der Black Friday am 25. November ist ein solcher Tag. An diesem Tag können Kunden – egal ob online oder vor Ort im Handel – günstige Angebote erstehen. Viele der teilnehmenden Unternehmen bieten bereits vor dem Rabatttag des großen „Shoppingfeiertags“ Preisnachlässe auf ihre Produkte an. Auch bei Media Markt gibt es schon jetzt eine große Zahl an Angeboten.

Black Friday 2022 Deutschland: Auf diese Produkte gibt es bei Media Markt jetzt bereits Rabatte für Kunden

Kunden, die sich also bereits vorab ein neues Smartphone, Tablet oder einen neuen Fernseher für die beginnende Fußballweltmeisterschaft in Katar sichern möchten, müssen nicht erst auf den 25. November warten. Schon jetzt gibt es lohnenswerte Angebote mit fetten Rabatte auf Unterhaltungselektronik, bei denen Kunden zuschlagen können.

Beworbene Black Friday TV-Deals bei MediaMarkt, die meisten davon online verfügbar, Ratenkauf möglich:

LG OLED48C17LB OLED TV: Preisnachlass -41 Prozent, Preis: 959 Euro

LG OLED65G29LA OLED TV: Preisnachlass: - 36 Prozent, Preis: 2299 Euro

Smart Tech LED TV: Preisnachlass: - 55 Prozent, Preis 179,90 Euro

Samsung Neo QLED: Preisnachlass: - 46 Prozent, Preis: 2299 Euro

PHILIPS 50PUS8546/12 LED TV: Preisnachlass: - 37 Prozent, 679 Euro

HISENSE 65U77HQ LED TV: Preisnachlass: - 38 Prozent, 799 Euro

Wer noch eine Wandbefestigung für seinen Fernseher benötigt, wird ebenso fündig bei MediaMarkt am Black Friday. Für ein fantastisches Kinoerlebnis daheim sorgen zahlreiche Beamer; auch diese gibt es jetzt zum günstigeren Preis. Mit ein paar Klicks lassen sie sich ganz einfach in den Warenkorb legen und später an der Kasse bezahlen. So beispielsweise der SAMSUNG The Freestyle Beamer, der zum Preis von 599 Euro (- 29 Prozent) bei MediaMarkt zu haben ist. Das gleiche Modell gibt es übrigens auch beim Konkurrenten Saturn derzeit vergünstigt zum Preis von 599 Euro.

MediaMarkt bietet schon vor dem Black Friday seinen Kunden satte Rabatte auf Unterhaltungselektronik an. (Symbolbild) © Arnulf Hettrich/imago

Black Friday bei MediaMarkt: Online kaufen und gratis direkt nach Hause liefern lassen

Doch nicht nur TV-Geräte, auch Kopfhörer, Konsolen zum Spielen, Fitnessuhren und Kaffeemaschinen finden sich schon jetzt kurz vor dem eigentlichen Rabatttag, dem Black Friday bei MediaMarkt. Wer also schon immer mal eine Krups Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer im edlen Schiefer-Design haben wollte, sollte nicht lange zögern. Mit einem Nachlass von sage und schreibe 56 Prozent geht die Maschine (Modell EA897B Evidence ECOdesign) derzeit über die Ladentheke. Am Ende zahlt der Kunde „nur“ noch einen Preis von 459 Euro für sein Lieblingsstück. Verfügbar ist sie zudem online und wird auch auf Wunsch gratis nach Hause geliefert.

Ein echtes Plus bei der Online-Suche nach dem besten Schnäppchen: Wer online sucht, kann bei Elektronikhändler MediaMarkt vorab sehen, ob das gewünschte Produkt vorrätig ist. Ein deutlicher Vorteil gegenüber dem Handel vor Ort. Die Lieferungen sind meist gratis und werden vor der Haustür beim Kunden abgegeben. Bequemer geht es nicht. Niemand muss sich in lange Warteschlangen vor dem Markt am Black Friday einreihen, oder lange an der Kasse stehen, um seine Ware mit nach Hause nehmen zu können. Eine Shopping-Erfahrung im Jahr 2021, auf die viele Kunden sicher gern verzichten.

2020 sorgte ein Foto aus einem Media-Markt während des Black Fridays noch für entsetzten und einen Shitstorm. Damals war die Corona-Pandemie an einem Hochpunkt, eine Impfung gab es noch nicht, und trotzdem drängten sich Menschenmassen in dem Laden.

Neben MediaMarkt bieten auch andere Elektrofachgeschäfte schon vor dem Black Friday zahlreiche elektronische Geräte zu einem günstigeren Preis an. Die Schnäppchenjagd beginnt also eigentlich schon jetzt und nicht erst am 25. November.