Black Friday 2022: Bei Saturn gibt es schon jetzt günstige Angebote

Beim Black Friday 2022 am 25. November gehen Millionen Menschen auf Schnäppchenjagd. Bei Saturn gibt es aber bereits jetzt einige Elektrogeräte deutlich günstiger.

München – Während die Lebensmittelpreise zwar auch im November weiter ansteigen, dürfen sich Verbraucher Ende des Monats wieder auf einige Schnäppchen freuen. Denn am 25. November ist Black Friday. Dort gibt es für verschiedenste Produkte günstige Angebote, egal ob online oder vor Ort im Geschäft. Viele Unternehmen bieten aber schon im Vorfeld des großen „Shoppingfeiertags“ Preisnachlässe auf ihre Produkte an. Bei Amazon startete dies schon im Oktober. Auch bei Saturn gibt es schon jetzt eine Vielzahl von Angeboten.

Black-Friday-Woche: Auf diese Produkte gibt es bei Saturn im „Mehrvember“ jetzt schon Rabatte

Bis zum 08. November läuft bei der Elektrofachmarktkette der „Mehrvember“, bei dem es auf verschiedenste Elektrogeräte deutliche Rabatte gibt. Wer also nicht bis zum Black Friday warten möchte, um sich ein neues Smartphone, Tablet oder einen neuen Fernseher oder Kaffeevollautomaten zu besorgen, kann hier zuschlagen.

LG OLED65C27LA OLED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ): für 1999 statt 3099 Euro

XIAOMI 11T Pro 5G 256 GB Meteorite Gray Dual SIM Smartphone: für 489 statt 699,90 Euro

APPLE iPad Wi-Fi (9. Generation 2021), Tablet, 64 GB, 10,2 Zoll, Space Grau: für 399 statt 429 Euro

DELONGHI PrimaDonna Class ECAM550.65.MS Kaffeevollautomat Silber: für 849 statt 1315 Euro

SIEMENS VSQ5X1238 Staubsauger, maximale Leistung: 850 Watt: für 129 statt 289,99 Euro

Bei Saturn gibt es Top-Angebote aus dem Bereich Technik und Elektronik. © Imago

Black-Friday-Deals: Saturn bietet auch zur Fußball-WM 2022 schon jetzt günstigere Angebote

Saturn nimmt allerdings nicht nur den Black Friday 2022 als Anlass, um seinen Kunden diverse Schnäppchen anzubieten. Auch die am 20. November beginnenden Fußball-WM in Katar bringt Preisnachlässe mit sich. Diese sind freilich eher auf Fernseher und das entsprechende Zubehör wie Beamer und Halterungen ausgelegt, um den Verbrauchern die optimale Übertragung der Spiele in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen.

HISENSE 65U77HQ LED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, VIDAA U6): für 799 statt 1299 Euro

LG 65UQ75009LF LED TV (Flat, 65 Zoll / 164 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 22 mit LG ThinQ): für 629 statt 999 Euro

SAMSUNG The Freestyle (SP-LSP3BLAXXE) Beamer: für 599 statt 849 Euro

Neben Saturn bieten auch andere Elektrofachgeschäfte schon vor dem Black Friday einige Geräte billiger an. Die Schnäppchenjagd beginnt also eigentlich schon jetzt und nicht erste in der am 21. November startenden Black Week.

Einen absoluten Service-Flop erlebte 2021 eine Kundin des Elektronik-Marktes Saturn: Eine vom Unternehmen aufgebaute Waschmaschine flutete das Bad - Hilfe ließ auf sich warten.(jg)