Black Friday: Schnäppchen-Ziel Smartwatch im Test – Teuer heißt nicht automatisch zuverlässige Messwerte

Von: Momir Takac

Ein Sportler überprüft seine Smartwatch (Symbolbild). © IMAGO / Westend61

In der Black Week und am Black Friday dürften Smartwatches hoch im Kurs sein. Prüfer der Stiftung Warentest nahmen die Top-Modelle unter die Lupe.

München – Bald ist es wieder so weit: Die Black Week 2022 startet in Deutschland am 21. November (Montag) und gipfelt im Black Friday. Als Zugabe gibt es noch den Cyber Monday am 28. November. Dann gibt es wieder ordentlich Rabatt auf gefragte Artikel. Aber Vorsicht, nicht jedes Angebot am Black Friday ist seriös.

Smartwatches am Black Friday 2022: Messwerte nicht immer zuverlässig

Artikel, die in der Black Week besonders nachgefragt werden dürften, sind Smartwatches. Diese gibt es von diversen Herstellern, doch an der Präzision bei elementaren Parametern wie Puls- und Stre­cken­messungen hapert es nicht selten, wie ein Test von Stiftung Warentest zeigt. Am zuverlässigsten messen nicht immer die teuersten Geräte.

Die Tester nahmen neben der Messgenauigkeit Akkulaufzeiten, smarte Funktionen sowie den Umgang mit Textnachrichten und Anrufen bei Smartwatches unter die Lupe. Auch dabei offenbarten sich enorme Unterschiede.

Stiftung Warentest: Apple Watch Series 8 Testsieger

Mit der Testnote 1,6 am besten schnitt die Apple Watch Series 8 ab. Topwerte gab es für die Fitnessfunktionen, Kommunikation, Handhabung und Verarbeitung, nur befriedigend waren hingegen Akkulaufzeit sowie Datenschutz und -sicherheit. Mit einem mittleren Online-Preis von 540 Euro könnte ein Kauf am Black Friday besonders lohnen.

Nur ganz knapp dahinter landete Apples schlankere Version Watch SE (299 Euro). Ebenfalls auf die Gesamtnote 1,7 kommt die Smartwatch Venu 2 Plus von Garmin. Mit 405 Euro deutlich günstiger als der Testsieger, besticht durch sehr präzise Fitnessfunktionen, schneidet bei der Kommunikation dafür schlechter ab.

Augen auf in Black Week: Günstige Smartwatch überzeugt im Test

In dem Bereich sogar nur befriedigend getestet, dafür mit einem besseren Akku als die Apple Watch 8, landet Garmins Fenix 7 Standard Edition auf Platz vier. Sie ist mit 625 Euro zugleich die teuerste getestete Smartwatch.

Für Preis-Leistung-Fans sollten am Black Friday 2022 nach Huaweis Watch Fit 2 Active Edition Ausschau halten. Die Smartwatch kommt mit einem mittleren Online-Preis von 135 Euro und der Testnote 2,1 auf Platz 7. Neben Bestwerten in Fitnessfunktionen und Verarbeitung punktet sie auch Handhabung und Akku. Lediglich bei Datenschutz und Kommunikation schnitt sie nur befriedigend ab. (mt)