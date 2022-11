Black Friday 2022: Die besten Deals und Angebote finden

Von: Stella Henrich

Vier Wochen vor Weihnachten beginnt die große Rabattschlacht und Schnäppchenjagd. Etliche (Online-)Shops locken Ende November beim Black Friday 2022 und Cyber Monday mit Millionen von Deals. Doch wie finden Verbraucher die besten Angebote?

München ‒ Um das beste Angebot ausfindig zu machen, sollte der Verbraucher zunächst einmal für sich vorab klären, was er eigentlich sucht. Ansonsten läuft er Gefahr, bei jedem lukrativen Angebot im Netz oder im stationären Handel zuzuschlagen. Und von attraktiven Knaller-Angeboten gibt es beim großen Shopping-Event am Black Friday 2022 in der Tat reichlich. Jeder Käufer sollte also sein Budget genau abstecken, bevor er sich auf die Einkaufstour der besten Deals und Angebote begibt.

Tipps und Tricks zum Black Friday 2022

Prüfen Sie Angebote schon vorab - sowohl im Netz als auch im Handel vor Ort

- sowohl im Netz als auch im Handel vor Ort Beobachten Sie die Preise mithilfe von Preisvergleichsportalen wie Idealo.de, Geizhals.de, Preisvergleich.de, billiger.de und bestekauf.de. So lässt sich leichter feststellen, ob es sich tatsächlich um ein lukratives Schnäppchen handelt oder um eine Mogelpackung

mithilfe von wie Idealo.de, Geizhals.de, Preisvergleich.de, billiger.de und bestekauf.de. So lässt sich leichter feststellen, ob es sich tatsächlich um ein lukratives Schnäppchen handelt oder um eine Mogelpackung Kaufen Sie die gewünschte Ware nur bei vertrauenswürdigen Händlern im Internet

Black Friday 2022: Das sind die besten Preisvergleichsportale

Mit einem guten Vergleichsportal kann sich der Verbraucher einen guten Überblick über sämtliche Angebote im Internet verschaffen. Diese Portale listen auf einer Webseite das gesuchte Produkt in mehreren Onlineshops auf. Damit lassen sich auf einen Blick, sämtliche Angebote vergleichen. Ein Beispiel: Sie suchen eine „Nintendo Switch Konsole“, dazu gehen Sie jetzt auf das Portal Preisverlgeich.de und geben den Suchbegriff ein. Anschließend erhalten sie eine Liste von Angeboten mit Angaben zum Produkt, dem Preis und dem Markt, in dem sie die Ware kaufen können. Wer sich danach für das Angebot von MediaMarkt entscheidet, kann anschließend zusätzlich prüfen, ob für diese Offerte ein weiterer Rabatt am Black Friday anfällt. Die Suche funktioniert natürlich auch mit anderen Vergleichsportalen wie Geizhals.de beispielsweise.

Doch Vorsicht: Es finden sich auch unbekanntere Händler mit deutlich günstigeren Preisen im Netz, die Saturn, Amazon oder MediaMarkt nochmals im Preis unterbieten. Die Verbraucherzentralen raten daher dazu, auch Vergleichsportale immer kritisch zu nutzen und Angebote im Internet auf verschiedenen Vergleichsportalen sowie beim Anbieter selbst zu vergleichen. Vor allem sollten Verbraucher genau hinsehen, wem sie ihr Geld überweisen, bevor sie einen Vertrag - ob am Black Friday oder einem anderen Tag - abschließen.

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen warnt:

Preisvergleiche im Internet sind nur scheinbar kostenlos. Zwar verlangen die meisten Vermittlungsplattformen kein direktes Entgelt für ihre Leistungen. Nutzer tragen trotzdem oft versteckte Kosten durch verdeckte Werbeanzeigen, die Verwertung von Daten und höhere Preise, die sich aus eingepreisten Provisionszahlungen an die Anbieter der Dienstleister ergeben, so die Verbraucherzentralen Bundesverband. Außerdem sollten Kunden nicht bei jedem Shop einkaufen, nur weil er günstige Preise verspricht.

So nutzen Sie Vergleichsportale richtig

Machen Sie sich bewusst, dass Vergleichsportale im Internet nicht immer einen umfassenden Marktüberblick geben.

geben. Nutzen Sie verschiedene Vergleichsportale , um sich über Anbieter und Tarife zu informieren, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden. Aber Vorsicht: Einige Preisvergleiche im Internet nutzen die gleiche Datenbasis. Das erkennen Verbraucher an den Hinweisen wie „powered by“ oder „sponsored by“, erklären Verbraucherschützer.

, um sich über Anbieter und Tarife zu informieren, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden. Aber Vorsicht: Einige Preisvergleiche im Internet nutzen die gleiche Datenbasis. Das erkennen Verbraucher an den Hinweisen wie „powered by“ oder „sponsored by“, erklären Verbraucherschützer. Vergleichen Sie Angebote, Preise und Vertragsbedingungen auf der Seite des Anbieters selbst.

auf der Seite des Anbieters selbst. Schauen Sie auch in das Kleingedruckte der Anbieter . Zum Beispiel, um vor Vertragsabschluss über Ihre Widerrufs- und Reklamationsmöglichkeiten und Bedingungen für die Bonuszahlung Bescheid zu wissen. Wer online bestellt, hat 14 Tage Zeit, seine Bestellung zu widerrufen. Allerdings sollten Verbraucher im Kopf behalten, dass sie manchmal für die Kosten der Rücksendung aufkommen müssen

. Zum Beispiel, um vor Vertragsabschluss über Ihre Widerrufs- und Reklamationsmöglichkeiten und Bedingungen für die Bonuszahlung Bescheid zu wissen. Wer online bestellt, hat 14 Tage Zeit, seine Bestellung zu widerrufen. Allerdings sollten Verbraucher im Kopf behalten, dass sie manchmal für die aufkommen müssen Nehmen Sie sich zum Preisvergleich im Internet ausreichend Zeit, bleiben Sie cool, selbst dann, wenn nur noch ein begrenztes Angebot verfügbar ist. Wer von den vielen herabzählenden Uhren und „Nur solange der Vorrat reicht“-Hinweisen ganz nervös wird, sollte daran denken: Rabattaktionen sind im Netz keine Seltenheit. Wer etwas Geduld mitbringt und regelmäßig Preise vergleicht, findet auch in den Wochen und Monaten nach „Black Friday“ und „Cyber Monday“ günstige Gelegenheiten, an sein Wunschprodukt zu kommen.

